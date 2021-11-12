Бюджетный смартфон с хорошей камерой. Какой выбрать

Каждый год производители радуют нас своими флагманскими устройствами. Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro, ASUS Zenfone 8 — все они, конечно, хороши, но стоит ли за них переплачивать? Я думаю, что нет. Особенно с учетом того, что за чуть меньшие деньги можно взять телефон ни чуть не хуже, а в некотором смысле даже лучше. POCO M4 Pro 5G — именно такой. Да, на звание смартфон года он не претендует, но местами удивляет даже меня. Вообще, дочерняя компания Xiaomi заслуживает отдельного внимания. Каждый раз им удается сочетать в своих гаджетах топовые характеристики и отличный дизайн, которые производят настоящий фурор. Что ж, посмотрим что будет в этот раз.

Совсем недавно компания Xiaomi представила нам новое поколение смартфонов своего дочернего бренда POCO. На этот раз — POCO M4 Pro 5G, который является некой улучшенной версией POCO M3 Pro 5G, вышедшего всего полгода назад.

Автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже рассказывал о предшественнике в прошлой статье, где упомянул, что M3 Pro 5G является первым смартфоном среднего класса POCO, поддерживающим работу в сетях 5G. Наша новинка тоже поддерживает сети нового поколения. Пусть для некоторых регионов это не столь важно, но задел на будущее уже есть.

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Дешевый телефон с 5G

Внешне POCO M4 Pro немного напоминает младшего брата M3 Pro, хотя отличия все же есть. Модель имеет характерный для подобного рода смартфонов пластиковый корпус и выделяющийся на его фоне блок камер с надписью известного бренда.

Камеры в новой модели претерпели значительные изменения. Причем не только технически, но и внешне. Если раньше блок располагался вертикально, то сейчас его увеличили и расширили. Таким образом производитель будто намекает, что телефон изначально задумывался, как бюджетный смартфон с хорошими фотовозможностями.

Пусть новинка и уступает POCO X3 по своим техническим возможностям, но в руке лежать будет явно удобнее. Вес телефона уменьшился на 20 граммов, а толщина на пол миллиметра. Это только кажется не значительным. На деле же вы заметите разницу.

Смартфон выпускается в трех цветах — желтый, голубой и темно-серый. Все три выглядят очень сочно, но мне кажется, что желтый все равно выигрывает. Как-никак это фирменный цвет компании, коробка ведь тоже желтая.

Новый POCO M4 Pro

Ну, пришло время поговорить о самом интересном. Характеристики POCO M4 Pro 5G

однозначно стоят вашего внимания. Уверяю, здесь есть на что посмотреть:

Процессор MediaTek Dimensity 810, выполненный по 6-нм техпроцессу.

IPS-дисплей с диагональю 6.6 дюйма с частотой 90 Гц.

Камеры: 50+8 Мп и 16 Мп спереди.

Аккумулятор на 5000 мАч.

Быстрая зарядка 33 Вт Pro.

Модуль NFC.

Поддержка MicroSD до 1 ТБ (отдельный слот)

Две SIM-карты.

Из важного хочется добавить про 3.5 mm Jack. В последнее время производители не очень-то любят устанавливать его в свои телефоны. У POCO с этим все в порядке. Большим плюсом также будет наличие NFC, с которым без проблем можно оплачивать любые покупки.

Забегая вперед скажем, что для своей цены показатели очень даже достойные. Да, модель POCO X3 Pro имеет чип Qualcomm Snapdragon 860 и частоту обновления экрана 120 Гц, но, имейте в виду, что крутой камеры вы там не увидите.

Дешевый телефон с хорошей камерой

Как мы уже отмечали, основной упор в POCO M4 Pro сделали на камеру. Она получилась действительно мощной. Поверьте, далеко не каждый смартфон умеет делать снимки такого качества.

На тыльной камере имеется два сенсора: основной на 50 МП (что круче, чем X3 Pro) с диафрагмой f/1.8 и ультраширик на 8 МП (f/2.2) и углом в 119 градусов, который позволит вам захватить больше пространства. Фронталка здесь на 16 МП, что вполне хватит для хороших снимков.

В приложении камеры доступно несколько режимов: портретный, ночной, панорамная съемка, ультраширокоугольный, а также режим съемки в высоком разрешении 50 Мп.

Запись видео на основную камеру поддерживается в двух форматах:

1080p: 1920×1080 60 кадров в секунду, 30 кадров в секунду.

720p: 1280×720 30 кадров в секунду.

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Нельзя не сказать про батарею устройства на 5000 мАч. Это, кстати, еще одно большое преимущество телефонов среднего класса. В то время как флагманы еле-еле доживают до вечера, середнячки без проблем держат заряд два или три дня.

Плюс, быстрая зарядка на 33 Вт. Согласно заявлению производителя, до 100% телефон будет заряжаться за 59 минут. Соответствующий адаптер идет в комплекте.

Цена на устройство в нашей стране будет разниться в зависимости от количества памяти. На выбор доступно: 4 ГБ /64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Обратите внимание! Доступны купоны и промокоды на скидку: RUMP1500 или RUM1600. Только в этом случае вы сможете приобрести смартфон по минимальному прайсу.

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