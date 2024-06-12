4 телефона с хорошими характеристиками для студента или школьника

Независимо от того, являетесь ли вы родителем старшеклассника или студентом,, наличие надежного телефона под рукой может значительно облегчить жизнь. Проблема в том, что у большинства студентов большого количества денег на дорогой смартфон. К счастью, в наши дни доступные телефоны стали действительно качественными Мы подобрали несколько отличных моделей, которые могут делать хорошие фотографии, позволят поиграть в свободное время и выглядят молодежно. Мы не ограничивались только самыми дешевыми моделями, а немного заглянули на территорию средних моделей, чтобы вам точно было из чего выбрать.

Google Pixel 8a — доступный Гугл Пиксель

Студенту нужен телефон, который будет одновременно доступным (пусть и относительно) и надежным, чтобы он мог работать в течение нескольких лет без каких-либо серьезных проблем. Собственно, в этом и есть его доступность. Его можно купить один раз и пользоваться 5-6 лет совершенно спокойно.

В то время как основная серия Pixel обладает наибольшим количеством функций, телефоны Pixel серии A являются одними из лучших смартфонов по соотношению цены и качества. Это произошло благодаря хорошему ПО камеры, которое делает Pixel 8A отличным телефоном для фотографов. Модель этого года также доступна с объемом памяти 128 или 256 ГБ, поэтому у вас будет достаточно места для хранения фотографий.

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Pixel 8a оснащен тем же процессором Tensor G3, что и основные телефоны Pixel 8. Это не самый мощный чип, но он по-прежнему хорошо справляется с Android 14 с 8 ГБ оперативной памяти. Его 6,1-дюймовый OLED-дисплей яркий, а его закругленные углы делают его удобным для использования одной рукой. И последнее, но не менее важное: он доступен в четырех стильных цветах. Официально он в России не продается, но купить его очень просто — на маркетплейсах полно предложений.

Samsung Galaxy A54 5G — недорогой качественный Самсунг

Если вам нравится дизайн флагманских телефонов Galaxy от Samsung, но не их цена, Galaxy A54 5G устраняет разрыв между бюджетными телефонами и моделями премиум-класса. Он оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR для ярких цветов и частотой обновления 120 Гц для более плавного отображения. Несмотря на то, что рамка между пикселями и краем телефона немного больше, стекло доходит до краев, благодаря чему телефон выглядит почти премиально. Обязательно возьмите чехол для Galaxy A54 5G, чтобы он не повредился, если вы его уроните.

Аккумулятор большой — 5000 мАч, и телефон легко проработает до конца дня без подзарядки. Если вы забудете подключить его ночью, быстрая зарядка мощностью 25 Вт сможет за 15-20 минут зарядит его так, чтобы вам хватило его до ближайшей возможности еще немного подзарядиться.

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Благодаря процессору Exynos 1380 смартфон легко справляется с большинством приложений, но с трудом тянет тяжелые 3D-игры. Поддержка Wi-Fi 6 означает, что вы можете получить высокую скорость загрузки и выгрузки. Наконец, Samsung пообещала выпускать обновления в течение четырех лет, чтобы смартфон прослужил вам дольше и оставался актуальным. До 7 лет у флагманов это не дотягивает, но превышает 1-2 года у других смартфонов.

Samsung Galaxy A25 5G — недорогой телефон с большой батареей

Благодаря большой батарее емкостью 5000 мАч и относительно маломощному оборудованию Samsung Galaxy A25 легко сможет продержаться на зарядке до конца дня. Он также быстро заряжается с мощностью до 25 Вт. Хотя телефон не очень мощный, вы все равно получаете большой 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой до 120 Гц. В верхней части экрана есть небольшой вырез для фронтальной камеры.

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Кстати о камерах, этот телефон оснащен тремя камерами на задней панели: основной на 50 Мп, сверхширокоугольной на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп для съемки крупным планом. Эта основная камера не будет конкурировать с подобными в Pixel 8a, но при приличном количестве света все равно сможет выдавать четкие изображения. Если вы просто ищете что-то достаточно хорошее для публикации в соцсетях, это хороший выбор.

OnePlus 12R — OnePlus для студентов

OnePlus 12R — это доступный телефон, который выглядит и ощущается высококлассным благодаря дизайну, во многом заимствованному у более дорогого OnePlus 12, с мощным чипсетом от прошлогодних флагманов. Snapdragon 8 Gen 2 внутри этого телефона достаточно для новейших приложений Android, включая 3D-игры. В самой дешевой модели телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает его бесперебойную работу на Android 14. Говоря об Android, этот телефон получит три обновления ОС и четыре года обновлений безопасности. Что не так много, как у флагманских Samsung и Google, но для своей цены это хорошо.

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Основная 50 Мп камера отлично выглядит как при хорошем, так и при слабом освещении. Pixel 8a по-прежнему лидирует в целом, но для большинства людей оба телефона являются отличным выбором с точки зрения камер. И последнее, но не менее важное: этот телефон оснащен большим аккумулятором емкостью 5500 мАч, который поддерживает скорость зарядки до 100 Вт.