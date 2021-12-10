5 полезных функций смартфонов Samsung, которыми вы зря не пользуетесь

Несмотря на то что почти все смартфоны, которые выпускает не Apple, работают на Android, это не мешает им оставаться очень своеобразными, если не сказать кардинально разными. По крайней мере, программно. Потому что каждый производитель стремится оснастить свои аппараты собственной оболочкой с неповторимым дизайном и функциональным наполнением. Одним это удаётся лучше, другим — хуже. Но поскольку всё непрерывно меняется, то и лидеры каждый год обновляются. В этом году это One UI от Samsung. О ней и поговорим.

Приложение в отдельном окне

Мультиоконность поддерживают многие смартфоны на Android. Это особый режим, который позволяет запустить одновременно два приложения, когда одно занимает верхнюю половину экрана, а второе — нижнюю. В принципе, удобно, учитывая, что дисплеи современных устройств довольно большие. Но в One UI есть ещё и режим плавающих окон, который позволяет запускать приложения из боковой вкладки.

Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

В этом режиме приложение занимает не весь экран и даже не его половину, а отображается в небольшом окне, которое можно расположить в любом месте. По сути, это своего рода режим «картинка-в-картинке», только в окне отображается не видео, а интерфейс приложения, которое вы запускаете. Такой формат удобен для мессенджеров, почты и других программ, не требующих много места.

Как убрать значки вверху экрана

Не знаю, как вас, а меня раздражает, когда почти вся строка состояния моего смартфона забита какими-то значками. Я прекрасно понимаю, откуда они берутся, но чистить их регулярно не успеваю. Хорошо, что Samsung позволяет просто запретить большей части из них появляться. Достаточно просто отключить их в настройках, оставив только те, которые вам действительно нужны.

Похоже, Samsung окончательно отказалась от выпуска Galaxy Note. И правильно сделала

Правда, сделать это при помощи штатных инструментов не получится. Понадобится приложение Good Lock. Оно служит своего рода инструментом настройки One UI. С его помощью можно менять многие параметры системы, расширять возможности смартфона и даже вносить весьма серьёзные изменения в визуальное оформление One UI. Так что обязательно попробуйте.

Как сделать, чтобы экран не гас

Смартфоны Samsung самыми первыми на рынке получили функцию слежения за глазами пользователя. Это произошло ещё в 2012 году, когда вышел Galaxy S3. Тогда Samsung подавала это нововведение как нечто революционное, но популярности оно не обрело. Однако спустя почти 10 лет корейцы смогли наладить его работу, заставив фирменные аппараты отслеживать взгляд пользователя и не отключаться, когда вы смотрите в экран.

Смартфоны Samsung будут снимать так же круто, как новые iPhone

Перейдите в настройки, а оттуда в раздел конфигурации движения и жестов. Там необходимо активировать функцию отслеживания внимания во время просмотра. Вот и все. Теперь ваш аппарат будет знать, когда вы смотрите на него, понимая, что экран отключать нельзя. А, когда вы отвернётесь или закроете глаза, он автоматически выключится по прошествии нескольких секунд.

Как настроить экран блокировки

Какие действия вы можете выполнить на экране блокировки своего смартфона? Да, в общем говоря, почти никаких. Разве что входящие уведомления почитать, да камеру запустить. А что, если я скажу вам, что вы можете заменить камеру на какое-то другое приложение? Это же удобно. Потому то мне, например, камера, как правило, не требуется. А вот калькулятор — ещё как. Так и поступим.

Samsung выпустила One UI 4 с Android 12 для некоторых моделей

Чтобы заменить камеру, вам потребуется перейти в настройки экрана блокировки, а оттуда перейти в раздел в настройками быстрых действий. В открывшемся окне выберите приложение или системный интрумент, который хотите запускать с экрана блокировки. Правда, учтите, что некоторые действия требуют обязательного подтверждения личности при помощи пароля или биометрии.

Виджеты на экране блокировки

Ещё одна фишка экрана блокировки — это возможность использовать виджеты. Пользователи iPhone знают, насколько это удобно. Можно не засорять рабочий стол, а просто разместить миниатюры тех приложений, которые вам нужны, на заблокированном экране. Туда можно добавить почти всё, что угодно — хоть музыкальный плеер, хоть виджет погоды, хоть будильник. Лишь бы приложение, которое вы добавляете, поддерживало виджеты.

Смарт-часы от Samsung с поддержкой eSIMпоявились в России

Учитывайте, что подойдут не все приложения, а только штатные. То есть сторонний софт, даже если он имеет виджет, экраном блокировки в One UI не поддерживается. Вы можете добавить на экран блокировки вообще все доступные виджеты, но делать этого не рекомендуется. Во-первых, тогда экран будет визуально переполнен, а, во-вторых, экран блокировки может подвисать из-за увеличившейся нагрузки.