Samsung выпустила One UI 4 с Android 12 для некоторых моделей

К сожалению, обновления Android распространяются не так хорошо, как обновления iOS. Из-за закрытости операционной системы от Apple они сразу выходят для всех поддерживаемых устройств в один день. Но это невозможно в мире Android. Виной тому большой разброс моделей, производители которых не всегда спешат оптимизировать новые версии операционной системы под них. Уже около месяца Android 12 доступна, по сути, только для смартфонов Google Pixel 3 и новее, но у нас есть хорошие новости! Если у вас есть смартфон Samsung, вы сможете обновить его до актуальной версии ПО! Но не спешите радоваться — поддерживаются далеко не все модели.

Вышла ОС Android 12 для Samsung

Наконец-то время пришло! Компания Samsung объявила, что со вчерашнего дня, 15 ноября, начнет выпуск большого обновления One UI 4 и Android 12 для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra.

Эта новость появилась после двухмесячной бета-программы One UI 4 для серии Galaxy S21. Большинство изменений, которые Samsung выпускает сейчас, доступны в бета-программе с сентября. Но, как и в случае со стабильными сборками по сравнению с бета-сборками, выпускаемое в данный момент обновление будет гораздо более отточенным и безошибочным, чем любая из предыдущих сборок.

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Что нового в One UI 4

Программная оболочка Samsung One UI 4 и Android 12 открывают новые возможности индивидуальной настройки для серии S21. Пользователи получат доступ к новым цветовым палитрам, которые изменят внешний вид вашего домашнего экрана, значков приложений, уведомлений и обоев главного экрана. Samsung также выпускает ”переосмысленные” виджеты, которые дают возможности более глубокой настройки.

Не забыли и о клавиатуре. Она получит новые функции эмодзи, GIF-файлы и стикеры. Есть даже функция Expressive Emoji. Вы можете выбрать два смайлика на клавиатуре и отправить их в виде анимированного GIF через приложение для обмена сообщениями.

Новая версия One UI настолько масштабна, что ей можно посвятить отдельную статью с обзором. Поэтому пользователи, установившие ее на свои устройства, точно не останутся равнодушными.

Так как новая версия One UI построена на Android 12, ей достанется целая россыпь новых функций безопасности и конфиденциальности. Соответствующая панель управления Android 12 появится на телефонах S21 и объединит все средства управления безопасностью и конфиденциальностью под одним свайпом. Вы также будете получать уведомления, когда приложение будет пытаться открыть для себя доступ к микрофону или камере. Вы даже сможете полностью отключить такой доступ из меню быстрых настроек.

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Как установить Android 12 на Samsung

Если вы владелец Galaxy S21, перейдите в ”Настройки”, дальше откройте ”Обновление ПО”, чтобы проверить наличие обновления Android 12. Если обновление ПО доступно, нажмите кнопку загрузки, чтобы начать процесс обновления.

Samsung заявляет, что One UI 4 и Android 12 ”скоро” будут доступны для предыдущих моделей Galaxy S, Note, Galaxy A, складных устройств и планшетов. Примечательно, что Galaxy Note 20, Z Flip 3 и Z Fold 3 пока не получили One UI 4.

Android 12 для разных телефонов

Если у вас другой телефон, то у вас есть три пути. В случае, если вы владелец других моделей южнокорейского бренда, вам надо набраться терпения и немного подождать.

Если вы владеете другими телефонами (кроме Google Pixel 3 и новее, для которых обновление доступно уже давно), вам так же стоит подождать. Примерные сроки выхода можно найти в этой статье. Правда, не стоит слепо полагаться на приведенные в ней сведения. Все они примерные и могут варьироваться в зависимости от того, как производители справятся со своей работой по оптимизации.

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А если вы счастливый обладатель Google Pixel 2 XL, обратите внимание на этот материал и попробуйте установить неофициальную версию новой операционной системы. Правда, делаете вы это на свой страх и риск. Гарантий работоспособности вам никто не даст. С другой стороны, в этом случае ждать бессмысленно — аппарат никогда не получит официальную версию Android 12.