Какой смартфон купить, если хочется чего-то нового

Современные смартфоны стали безликими. Их стало сложно отличить друг от друга из-за одинакового внешнего вида. Единственное, что отличает их — это оболочки в Android. Они вносят разнообразие в использование смартфона. Еще можно кастомизировать смартфон с помощью аксессуаров. Думаете, на этом все? Ошибаетесь! Если хорошенько подумать, то можно найти необычные варианты. Собрали несколько видов смартфонов, которые отличаются от серой массы устройств.

Зачем нужен игровой смартфон

Вспомните себя в детстве или юности: наверняка вы любили играть на компьютере, на портативной приставке, искали на торрентах свежие игры, чтобы поскорее установить на свой компьютер. Теперь за всё отвечает мобильный гейминг: игры переехали в смартфоны и планшеты, у них неплохая графика, многопользовательский режим и возможность играть бесплатно, внося по ходу донат, если это необходимо. Чем круче игры, тем более продвинутый нужен смартфон: обратите внимание на игровой!

Во-первых, этот гаджет выглядит очень необычно. Во-вторых, у него потрясающая начинка и мощный аккумулятор. В-третьих, в такие смартфоны встраивают активные системы охлаждения, а комплект такого устройство необычайно богатый. Это радует, учитывая, что в популярные смартфоны кладут только провод для зарядки.

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Купить складной смартфон

Новое — это хорошо забытое старое. Если вам наскучили современные устройства, то пришло время обратить внимание на складные смартфоны. Это отличный ремейк раскладушек из 2000-х: благодаря тому, что инженеры из разных компаний работают над этими устройствами уже не первый год, они становятся лучше с каждым поколением. Взгляните, насколько хорош Samsung Galaxy Z Fold! С таким форм-фактором вы получите смартфон и планшет в одном устройстве.

А если выбрать Samsung Galaxy Z Flip, то точно получится вернуть свой 2007-й: в закрытом состоянии он действительно похож на раскладушку. Если есть желание вернуться в те годы, когда все было прекрасно, я бы порекомендовал вам Motorola Razr 5G — начинка, может быть, не самая топовая, зато выполнен смартфон потрясающе. Единственный минус этих смартфонов — их стоимость. Думаю, оно того стоит, если хочется выделяться из толпы.

Что сейчас выпускает Нокиа

Летом мы рассказывали о том, почему стоит присмотреться к смартфонам Nokia. Повторяться не будем, просто скажем, что у компании неплохая линейка устройств на любой кошелек. Есть и бюджетные варианты, и флагманы. Вряд ли получится найти что-либо общее с Nokia из прошлого, но за нынешние смартфоны ни капли не стыдно: у них качественные камеры, интересное исполнение и неплохое железо. А еще сзади на корпусе, как это принято, красуется горизонтальная надпись Nokia, которая напомнит вам о былом величии этих телефонов.

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Противоударные смартфоны 2021

Если ведете активный образ жизни (или собираетесь начать его вести), то вам безусловно нужен надежный смартфон, который не утонет в воде и не сгорит в огне. Тем более, ему нельзя разбиваться после падения. Этим нишевым устройствам не за что стыдиться: они являются продолжателями славных традиций Siemens M65, даже выглядят похоже. Учтите, что из-за защищенного корпуса такой телефон будет заметно тяжелее и толще, чем любой «гражданский» вариант.

Зато это нивелируется надежным и емким аккумулятором — в аппараты ставят мощные батареи, которые не оставят вас без связи где-нибудь в тайге. Еще радует и то, что для такого девайса не нужен чехол — думаю, их просто не существует в природе. Скрывать дизайн противоударного телефона — настоящее кощунство!

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Смартфон с физической клавиатурой

Нам кажется, что смартфоны с сенсорным экраном незаменимы. Есть ощущение, что после них будут удобны только умные очки (как, например, у Xiaomi). Но смартфоны с физической клавиатурой — это по-прежнему интересные гаджеты, хоть и редко встречаются в 2021 году.

Если всерьез нацелились, то ждать осталось недолго — скоро должен выйти полноценный 5G-смартфон с физической клавиатурой. А пока такой гаджет подойдет для работы или звонков, разнообразит ваш пользовательский опыт. А еще можете подарить такое устройство, например, своей любимой женщине: жизнь с длинными ногтями станет чуточку проще.

Что мы имеем: в 2021 году не составит труда найти необычное устройство, которым можно пользоваться каждый день. Стоит отметить, что такие смартфоны, возможно, будут стоить чуть дороже, чем обычные, но вы явно поймете, за что заплатили деньги. У них необычный внешний вид — вас точно запомнят, где бы вы ни были.