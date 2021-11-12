Почему важно изучать смартфон перед покупкой

Выбрать новый смартфон очень сложно. Несмотря на то, что есть куча обзоров на YouTube, важно изучать информацию самому и не доверять рекламе. Однажды я подарил маме смартфон Huawei на Windows Phone: я выбирал телефон по стоимости, потому что не имел много денег. Насколько был точен выбор? Смартфон проработал долго, но его эксплуатация превратилась в мучение. Кстати, в нем была система Windows Phone 8, но обновление до Windows Phone 8.1 он не получил. С тех пор я не приобретаю смартфоны «по одёжке» и по слухам: предварительно проверяю всё сам. Делюсь с вами советами, как подготовиться к покупке смартфона, чтобы потом не посыпать голову пеплом.

Бюджетные смартфоны на Андроиде

Мы уже не раз писали о том, что рынок изобилует недорогими смартфонами на Android, которые вполне годятся на роль запасного устройства. Это и вправду удобно, когда под рукой есть второе устройство — в жизни бывает всякое. Но если вы приобретаете такой смартфон в качестве главного, то стоит быть внимательным: у всех разные процессоры и оболочки, оптимизация может прихрамывать.

Вам же не нужны такие проблемы, правда? Кроме того, производители научились делать бюджетные смартфоны в красивых корпусах: это здорово, но сбивает с толку. В любом случае, при покупке недорогого устройства вам следует тщательно с ним ознакомиться, чтобы потом не страдать из-за лагов и медленной работы.

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Из чего делают смартфоны

Как я уже и сказал, даже недорогие смартфоны сейчас выглядят весьма привлекательно. Будьте осторожны: возможно, производители сэкономили на оптимизации, завернув средний по производительности процессор в красивую обертку, не обработав систему должным образом. Это приведет к тому, что в ваших руках окажется устройство с хорошим дизайном, но кучей ошибок, а также посредственной производительностью. «По одежке», конечно, лучше не встречать. Оно вам надо?

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Можно ли доверять рекламе

Современные СМИ не только продвигают товары, но и предлагают на них промокоды, скидки. Сами производители щедро одаривают покупателей различными презентами, которые идут в комплекте с устройством: это и аксессуары, и различные бонусы на следующие покупки. Но и здесь не все так просто: пока не убедитесь лично, что вас устраивает смартфон по всем параметрам, лучше не доставать карту для оплаты. Подарки и бонусы — это круто, но это никак не компенсирует покупку отсталого смартфона.

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Купить смартфон онлайн

Нередко на различных площадках можно найти выгодные предложения на смартфоны. Это могут быть скидки от производителя, акции от партнеров и другие заманчивые предложения. Тем не менее, обратите внимание на начинку смартфона, а не на выгоду: если видите устройство впервые, то лучше не торопиться с покупкой вслепую.

Покупка смартфона онлайн — выгодное мероприятие, но это фактически кот в мешке: без предварительного изучения устройства все может пойти не так, как хотелось. Казалось бы, можно отправиться в офлайн-магазин, чтобы всё взвесить. Но и тут не всё так просто.

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Как покупать смартфон в магазине

Нет ничего проще, чем прийти в салон связи за новеньким смартфоном: на первый взгляд нет никаких подводных камней. Не торопитесь: некоторых смартфонов нет на стенде, где все можно потрогать самому. В этой ситуации у вас над душой будет стоять консультант, который будет всячески заискивать перед вами, скрывая минусы смартфона.

Особенно тяжело, когда за покупкой отправляются люди, не разбирающиеся в вопросе: моя мама не раз так делала, не посоветовавшись со мной, о чем потом жалела. Если не разбираетесь в матчасти, то возьмите с собой знающего человека, чтобы не остаться с носом. Конечно же, остерегайтесь различных «пакетов настроек» и дополнительных услуг, вроде второго года гарантии и защиты экрана.

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Купить б/у смартфон дешево

Представьте: вы просыпаетесь с утра и понимаете, что вам срочно нужен тот самый смартфон. Ничего не поделать: сегодня — тот день, когда нужно это сделать. Жаль, что на покупку не хватает денег, а в кредит залезать нет желания. Решительность — это круто, но отнеситесь к выбору гаджета хладнокровно: не стоит договариваться о покупке на Авито с первым встречным.

Получше изучите предложения, напишите или позвоните владельцу. Смартфон, купленный наобум, может принести кучу неприятностей: лучшее, что может произойти — при встрече с продавцом вы найдете дефекты, о которых не было заявлено. Хуже, если вы купите заветное устройство, а через пару месяцев оно сломается, оставив вас не у дел.

Надеемся, наш небольшой чек-лист по ошибкам при выборе смартфона пригодится, и вы узнаете много нового для себя. Смартфоны становятся лучше с каждым днем — не торопитесь с покупкой, чтобы сделать правильный выбор.