Чем краш-тест отличается от дроп-теста и почему все их так любят

Если вбить в поисковик слова ”краш-тест” или ”дроп-тест”, то можно надолго застрять у экрана. При этом далеко не все понимают, чем отличаются эти понятия и ошибочно называют одно другим. Хотя иногда такое действительно возможно и в одном хватает доли другого. Сейчас мы не будем упрекать тех, кто не ощущает разницу. Она не так важна и все равно все понимают, о чем идет речь. Лучше обсудим, почему нам это так интересно и почему как только предоставляется возможность, мы обязательно смотрим, как разбивается, падает или просто разлетается на части что-то, что сделано руками человека. Как обычно, объяснение очень простое, хоть и не совсем на поверхности.

Чем краш-тест отличается от дроп-теста

В первую очередь, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, как переводятся эти слова. Ставшее уже русским слово ”краш” на самом деле является английским словом ”Crash”, которое в переводе означает ”авария”. Это словосочетание стало широко известно после того, как производители начали тестировать автомобили на соответствие нормам безопасности и разбивать их о препятствия. Так как на слуху был именно этот вид разрушений, его название и стало именем нарицательным. В итоге, все разрушения с целью определения начали называть краш-тестами.

Краш-тест — испытание техники на столкновение. Представляет собой умышленное воспроизведение от слабых до сильных столкновений с целью выяснения уровня повреждений

Несмотря на это, было и другое испытание на прочность и безопасность, о котором мало говорили, пока что-то подобное не стали делать со смартфонами. Мало кому интересно, как падает телевизор или микроволновка, хотя мы поговорим об этом ниже, а вот смартфон это уже ближе к обычной жизни.

Если говорить об определении, можно сказать, что название дроп-теста происходит от слова ”drop”, в переводе означающего ”падение”. Раньше так называли не только падения на землю с целью определения прочности чего-либо, но и сброс летательных аппаратов с самолета-носителя для проверки их летных характеристик.

Дроп-тест - испытание на падение. Метод проверки летных характеристик опытного или экспериментального летательного аппарата и космического корабля. Также проверка прочности конструкций, которые могут упасть.

С определениями, думаю, разобрались, а теперь давайте поговорим, почему они нам так интересны.

Почему люди любят все разбивать

На вопрос, почему на YouTube так много тестов прочности того или иного устройства, отвечать нет смысла. Этот контент пользуется спросом, и те, кто может себе позволить создать его, сразу берутся за дело. Кстати, открою секрет для тех, кто говорит ”лучше бы мне отдали”. Авторы видео зарабатывают на нем больше, чем тратят на покупку устройства. Так что это просто бизнес, как говорится, ничего личного. А еще зрителям YouTube куда интереснее смотреть на то, как технику разобьют, чем отдадут кому-то.

Этому есть простое объяснение и чуть более сложное. Простым является то, что человек, покупая смартфон, хочет знать, насколько он прочный, но веры производителям нет и хочется увидеть реальные испытания. Кроме этого, те, кто уже пользуется смартфоном, из ролика едва ли захотят ронять свой гаджет на асфальт. А так он может посмотреть, что будет, если падение все же произойдет.

В качестве сложного объяснения, можно привести мнение некоторых психологов, которое я встречал на просторах Интернета. Это не единственная версия, но натыкался я на нее несколько раз. Если среди нас есть психологи, расскажите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нам всем будет интересно это узнать, в первую очередь, мне.

Объяснение заключается в том, что в природе человека заложено исследование мира. В частности, дети постоянно стараются все сломать или разбить, познавая тем самым мир и его прочность. С возрастом человек понимает, что все стоит денег, которые надо заработать, и начинает ценить свои силы и время. От этого ему не становится менее интересно, что будет, если разбить машину об стену на скорости сто километров в час или если уронить складной смартфон за пару тысяч долларов на бетон. На эти вопросы и отвечают создатели подобных видео или те, кто выкладывает видео с реальных испытаний прочности.

Именно поэтому человеку интересно посмотреть, как падает интересующий его смартфон или насколько безопасной будет машина, которую он хочет купить. Многие любят смотреть, как технику взрывают, роняют, простреливают, рубят, сжигают и так далее. Это касается даже простых элементов техники, вроде холодильника. Если бы не это объяснение, кому бы пришло в голову сбросить его с высоты 30 метров. Ясное дело, что он разобьется. Но ведь хочется посмотреть на это самому.

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Когда состоялся первый краш-тест

Идея разбивать автомобили о препятствия для повышения безопасности существует очень давно. Так, первое подобное испытание было проведено компанией Mercedes-Benz 10 сентября 1959, то есть более шестидесяти лет назад.

Сначала количество подобных испытаний было не очень большим, но в начале 60-х годов их количество стало постепенно расти и постепенно это стало одним из главных испытаний при проектировании нового автомобиля.

Начали тестироваться не только легковые автомобили высокого ценового сегмента, но и небольшие грузовики и даже автобусы. Чуть позже появился специальный манекен, который напичкан датчиками и выдает всю информацию испытателям, благодаря ему можно узнать, какие повреждения получит реальный водитель или пассажир после такого столкновения.

В начале его называли Оскар по имени создателя. Сейчас имя иногда по традиции еще используется, но манекены стали намного сложнее и стоят столько, что при некоторых испытаниях стоимость разбитого автомобиля кажется незначительной в сравнении со стоимостью этого желтого человечка.

Кто занимается испытаниями на прочность

Испытания на прочность проводят не только блоггеры, которые хотят заработать на своих роликах, и не создатели автомобилей. Есть также специальные лаборатории, которые занимаются проверкой прочности всего, чего угодно. По сути, каждый из вас может принести им свой смартфон и за определённые деньги они проверят его на прочность и безопасность. Маловероятно, что кто-то станет это делать, но такая возможность есть.

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В первую очередь, это актуально для тех небольших компаний, которые не хотят создавать свой собственный исследовательский центр, но просто не могут не проверить свою продукцию. Они приходят, платят деньги, для них составляется программа испытаний и процесс запускается.

Проверки могут быть совершенно разными, например, только на прочность, на устойчивость к огню, перегрузкам, короткому замыканию, перегреву и многому другому. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Как видим, разбивание, ломание и сжигание всего подряд это не просто развлечение, а целая индустрия, которая позволяет нам быть уверенными в надежности приобретаемого товара. Но есть и человеческий интерес к этому, причины которого я объяснил выше. Когда в следующий раз будете смотреть, как с полутора метров падает топовый Samsung, задумайтесь, почему вам это интересно, причин может быть много и ни в одной из нет ничего плохого.