OnePlus 8T показали официально. Он не то, чего мы ждали

Как это обычно и бывает, примерно раз в полгода OnePlus выпускает новый смартфон. Сегодня время пришло и компания выпустила OnePlus 8T. От него было много ожиданий. Особенно на фоне того, как неоднозначно был воспринят весенний флагман OnePlus 8. Технически он был хорошим, но в очередной раз стоил дороже предыдущего поколения. На этот раз сумма была слишком высокой даже для тех, кто многие годы выступал на стороне OnePlus. Анонсированный сегодня OnePlus 8T многие уже хорошо знают, ведь компания не раз сама о нем многое рассказывала. То, что она упускала, дополняли слухи и мнения аналитиков. Сейчас мы наконец-то получили ясность и готовы рассказать, каким стал новый смартфон. И знаете, о нем есть, что рассказать.

Презентация нового OnePlus

Как оказалось на презентации, OnePlus 8T вовсе не предназначен для того, чтобы стать заменой OnePlus 8 Pro в качестве главного флагмана компании. Этот телефон на самом деле значительно доступнее, чем OnePlus 8 Pro, и даже более доступен, чем обычный OnePlus 8.

Как и следовало ожидать, устройство сделано из металла и стекла. Рамка экрана действительно тонкая, а фронтальная камера находится в верхнем левом углу дисплея. Кстати, это отверстие точно такого же размера, как и на OnePlus 8, по крайней мере, на вид.

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Характеристики OnePlus 8T

Сканер отпечатков в экране никуда не делся. Это оптический сканер отпечатков пальцев и, судя по всему, в новинку он перекочевал напрямую из предыдущих моделей серии OnePlus 8. Для реализации такого сканера применяется OLED-матрица. Диагональ экрана при этом составляет 6,55 дюйма, а разрешение FullHD. И да, он получит частоту обновления 120 Гц.

OnePlus 8T не имеет официального рейтинга IP, но OnePlus отметила, что он может без проблем пережить дождь. Как и ожидалось, работать смартфон будет на Snapdragon 865, а не на его ”плюсовой” версии. Зато поддержка 5G будет. Оперативной памяти предлагается 8 или 12 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ соответственно.

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Что касается зарядки, новинка не получила беспроводной способ наполнения энергией, но по проводу она заряжается от нуля до 58 процентов всего за 15 минут. Это стало возможно благодаря 65 Вт зарядке. От беспроводной зарядки отказались, скорее всего, чтобы не увеличивать размер смартфона. Но он и так стал выше, шире и толще, чем OnePlus 8. Устройство также немного тяжелее, но всего на 8 грамм (188 против 180).

Android 11 для OnePlus

Android 11 предустановлен на OnePlus 8T вместе с фирменной оболочкой OxygenOS 11. Она отличается повышенным удобством использования одной рукой за счет переработанного пользовательского интерфейса и различных нововведений в составе Android 11.

OnePlus анонсировала два варианта расцветки этого телефона — аквамариново-зеленый и лунное серебро. Если говорить проще, то первый — зеленый, а второй — белый. Правда, надо учитывать, что комбинация цвета и версии памяти может отличаться от рынка к рынку.

Камера OnePlus 8T

Как это часто и бывает, больше всего внимания в новом смаотфоне привлекает его камера. Этот элемент уже давно стал основным критерием выбора для многих покупателей и именно в нем еще возможны какие-то изменения, которые можно обсудить. Как некоторые из вас уже знают, OnePlus 8T включает в себя целых пять камер. Четыре из них расположены на задней стороне устройства, а одна — на передней.

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При этом OnePlus 8T стал первым смартфоном OnePlus с монохромной камерой. Она имеет разрешение всего 2 Мп и диафрагму f/2.4. Такое уже можно было встретить, например, в смартфонах Huawei, и вопреки мнению многих этот модуль применяется не для того, чтобы делать снимки с черно-белым фильтром. Его задачи куда сложнее. Она нужна для того, чтобы дополнять работу основной камеры. Так что не переживайте, снимки будут цветными и смогут похвастаться большим разрешением, чем 2 Мп.

Работать новый модуль будет в паре с основным 48 Мп сенсором, который был взят у модели OnePlus 8. Именно этой, а не OnePlus 8 Pro. ”Прошка” имеет боле продвинутый сенсор, чем OnePlus 8 и OnePlus 8T.

В основной камере новинки применяется сенсор Sony IMX586 (48 Мп). Размер пикселя составляет 0,8 мкм, а светосила f/1,7. Для получения более качественных снимков в сложных условиях основная камера оснащена оптическим и цифровым стабилизатором изображения.

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Кроме основного и монохромного модуля, на задней панели можно найти 16-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (сенсор Sony IMX481, диафрагма f/2.2, угол обзора 123 градуса) и 5-мегапиксельную макрокамеру с минимальным расстоянием фокусировки 3 сантиметра. Для чего OnePlus продолжает упрямо использовать в конструкции именно макрокамеру, для многих остается вопросом, но это уже не первый случай применения такого решения.

Что касается фронталки, то тут мы получили 16-мегапиксельную камеру (объектив с диафрагмой f/2,4, фиксированный фокус, размер пикселя 1,0 мкм). Угол обзора камеры стал шире, чем у моделей восьмой серии, а для плавности картинки в ней предусмотрена электронная стабилизация изображения.

Кроме просто прокачки железа камеры, смартфон получил улучшение некоторых режимов съемки. В частности были существенно доработаны режим «Nightscape» и режима «видеопортрета», который позволяет удерживать фокус на снимаемом объекте. Режим Super Stable Mode также был улучшен по сравнению с серией OnePlus 8.

Телефон может снимать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду и сверхзамедленное видео с частотой 480 кадрах в секунду, но только в разрешении 720p. В FullHD можно снимать только с частотой 240 кадров в секунду. Также возможна покадровая съемка с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду. Полученные изображения можно будет использовать как отдельные фотографии. Такой режим очень пригодится при спортивной съемке.

Приятно, что изменения коснулись и дизайна. Так модуль задней камеры имеет другое положение по сравнению с серией OnePlus 8. В этом есть не только эстетический, но и практический смысл. Так инженеры поступили, чтобы улучшить рассеивание тепла, поскольку внутреннее устройство OnePlus 8T отличается от такового у OnePlus 8 и 8 Pro.

Сколько стоит OnePlus 8T

OnePlus упомянула, что модели с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти поступят в Европу. Однако в США будет поставляться только вариант с 12 ГБ оперативной памяти. В Европе оба варианта стоят 599 и 699 евро соответственно. Модель с 12 ГБ оперативной памяти в США стоит 749 долларов. Предварительные заказы начинаются сегодня. В Европе телефон поступит в продажу 20 октября, а в США его можно будет получить 23 октября.