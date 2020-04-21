Чем Galaxy S20 лучше OnePlus 8

В этом году нам уже показали целых четыре флагманских линейки смартфонов. Своими новыми устройствами нас порадовали Huawei, Honor, Samsung и OnePlus. Первые два мы сейчас рассматривать не будем, так как они не очень близки к нашей реальности из-за отсутствия сервисов Google. Технически к ним вопросов нет, но программно они подкачали. Зато у Samsung Galaxy S20 есть все необходимое: хорошие характеристики, неплохой дизайн и большая флагманская цена. Вот только, какой из этих смартфонов окажется лучше, если начать их сравнивать? Несмотря на кажущуюся схожесть, сравнить в них есть что. Этим мы сейчас и займемся.
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OnePlus 8 или Samsung Galaxy S20
В этом году новинки от OnePlus больше шума навели огромной ценой, а не своими характеристиками, как это было раньше. Это уже больше не доступный флагман и тем более не их убийца, так как при цене от 700 долларов им быть просто невозможно.
В итоге, самым логичным сравнением для него теперь является именно сравнение с топовыми флагманами. Правда, теперь он уже не будет выигрывать по всем параметрам. Об этом говорит уже хотя бы то, что версия на 128 и 256 ГБ OnePlus 8 и Samsung Galaxy S20 стоят примерно одинаково +- 100 долларов. Когда такое было в прошлый раз? Никогда.
Может быть, если сравнить их по другим параметрам, получится что-то более интересное и мы сможем выбрать лучший смартфон? Ну, давайте попробуем.
Железо современного телефона
Конечно, оба смартфона обладают хорошим железом, тут даже спорить бессмысленно. Но у кого-то оно все равно должно быть лучше?
Galaxy S20 и OnePlus 8 оснащены одним и тем же процессором — Snapdragon 865 с поддержкой 5G. У обоих большие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления. Каждый имеет батарею на 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку и так далее.
Самым важным отличием между двумя телефонами является камера. По функциональности они схожи — высокое разрешение, сверхширик и программные функции. Все сходится, за исключением одного. Многие думают, что модуль камеры решает все, но это не так. Если в два разных смартфона установить абсолютно одинаковые сенсоры, работать они все равно будут по-разному. Все из-за ПО, которое обрабатывает полученные изображения перед тем, как сохранить их в память устройства. Матрица только дает несколько миллионов цветных точек, которые надо собрать в одно изображение, вот и все.
В случае с приведенными двумя смартфонами их основные камеры снимают примерно одинаково. Куда интереснее, что при выборе третьего модуля они пошли совершенно разными путями.
Третья камера OnePlus 8 представляет собой 2-мегапиксельный макрообъектив (для съемки крупным планом), в то время, как Galaxy S20 предлагает 64-мегапиксельный телеобъектив (для увеличения объектов на расстоянии). Тем не менее, оба они имеют свои недочеты. Макросъемка на OnePlus 8 имеет очень низкое разрешение, в то время, как фотографии, сделанные с помощью телеобъектива Samsung Galaxy S20, становятся очень мутными после 10-кратного увеличения. Хотя, я все равно за увеличение, чем за макрорежим. В обычной жизни он применяется куда чаще.
Также стоит отметить разницу в зарядке. В то время, как Galaxy S20 оснащен только 25-ваттной зарядкой (более дорогой S20 Ultra в пике доходит до 45 Вт), он использует стандарт USB-PD, поэтому есть множество сторонних зарядных устройств и аккумуляторов, которые работают с ним. OnePlus 8 может достигать 30 Вт, но вы будете ограничены зарядными устройствами, продаваемыми OnePlus. Только оригинальная зарядка сможет справиться с наполнением гаджета энергией действительно быстро.
Есть еще несколько функций, которых OnePlus 8 не хватает по сравнению с Samsung Galaxy S20. Все варианты корейского смартфона имеют защиту от воды по стандарту IP68, в то время, как только версии OnePlus 8 для T-Mobile и Verizon имеют одинаковую оценку. Кроме того, Galaxy S20 поддерживает беспроводную зарядку (а также обратную беспроводную зарядку). OnePlus 8 похвастаться этим не сможет. Хотя, еще раз напомню, стоит практически столько же.
Смартфон с поддержкой 5G
Пусть у нас в стране 5G пока работает только на тестовом уровне и говорить о широком применении пока рано, но не обсудить это в контексте новых смартфонов нельзя.
Как и сети операторов связи, смартфоны с 5G тоже сотканы из противоречий. Как и другие стандарты связи, сети пятого поколения немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы устройства нормально работали в этом формате, они должны соответствовать параметрам сети.
Чтобы попробовать сети пятого поколения надо уехать в другую страну. Например, в Южную Корею. Но и этого мало. Надо еще купить соответствующий смартфон. Они еще продолжают выходить, но мы уже знаем, какие 5G-смартфоны стоит ждать в 2020 году?
В случае с OnePlus 8 и Galaxy S20 разница есть. Первый использует частоты ниже 6 ГГц, а второй — 6 ГГц. В итоге, в США смартфоны не могут работать нормально со всеми операторами и надо выбирать смартфон, учитывая этот фактор. Как будет у нас, пока сказать сложно. Поэтому посоветовать смартфон на перспективу нельзя. Возможно, у нас будет что-то особенное и они оба не будут работать в наших сетях.
One UI или OxygenOS
Оба смартфона работают на Android 10, но каждый со своей оболочкой. У Samsung это One UI, а у OnePlus — OxygenOS. Лично мне больше нравится второй вариант. Все из-за того, что она не перегружена собственными надстройками.
Чтобы надстройки в операционных системах не мешали, их надо отключать. Как это сделать можно прочитать в нашем Telegram-чате.
Из-за наличия своих версий приложений у Samsung система перегружена куда больше и в результате это может приводить к сбоям и подтормаживаниям. Впрочем, учитывая мощность обоих смартфонов, это маловероятно, но усложнение всегда ведет к меньшей стабильности.
До недавнего времени смартфоны стоили по-разному. Samsung был дороже, но цену снизили и теперь он стоит 799 долларов за версию 12/128 ГБ. OnePlus за эти деньги предлагает 256 ГБ, а версия на 128 ГБ продается на 100 долларов дешевле. Оперативной памяти во всех версиях обоих смартфонов 12 ГБ.
Если вы думаете, что оперативной памяти должно быть больше, то вы не совсем правы. Часто за больший объем вы просто переплачиваете, не получая никакой практической пользы. Или я не прав и оперативная память нужна больше, чем кажется?
Выбрать смартфон в данном случае совсем не сложно. Надо смотреть только на размер экрана и объем памяти, который вы хотите. Хотите большой экран, то для вас OnePlus 8. Нужно больше памяти — он же. Если хотите на перспективу купить устройство для работы в сетях 5G, тогда надо смотреть на Samsung.
Собственно, это вся разница. Даже разный подход к конструкции камер вы едва ли заметите в обычной жизни.