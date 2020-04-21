Чем Galaxy S20 лучше OnePlus 8

В этом году нам уже показали целых четыре флагманских линейки смартфонов. Своими новыми устройствами нас порадовали Huawei, Honor, Samsung и OnePlus. Первые два мы сейчас рассматривать не будем, так как они не очень близки к нашей реальности из-за отсутствия сервисов Google. Технически к ним вопросов нет, но программно они подкачали. Зато у Samsung Galaxy S20 есть все необходимое: хорошие характеристики, неплохой дизайн и большая флагманская цена. Вот только, какой из этих смартфонов окажется лучше, если начать их сравнивать? Несмотря на кажущуюся схожесть, сравнить в них есть что. Этим мы сейчас и займемся.

OnePlus 8 или Samsung Galaxy S20

В этом году новинки от OnePlus больше шума навели огромной ценой, а не своими характеристиками, как это было раньше. Это уже больше не доступный флагман и тем более не их убийца, так как при цене от 700 долларов им быть просто невозможно.

В итоге, самым логичным сравнением для него теперь является именно сравнение с топовыми флагманами. Правда, теперь он уже не будет выигрывать по всем параметрам. Об этом говорит уже хотя бы то, что версия на 128 и 256 ГБ OnePlus 8 и Samsung Galaxy S20 стоят примерно одинаково +- 100 долларов. Когда такое было в прошлый раз? Никогда.

Может быть, если сравнить их по другим параметрам, получится что-то более интересное и мы сможем выбрать лучший смартфон? Ну, давайте попробуем.

Железо современного телефона

Конечно, оба смартфона обладают хорошим железом, тут даже спорить бессмысленно. Но у кого-то оно все равно должно быть лучше?

Galaxy S20 и OnePlus 8 оснащены одним и тем же процессором — Snapdragon 865 с поддержкой 5G. У обоих большие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления. Каждый имеет батарею на 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку и так далее.

Самым важным отличием между двумя телефонами является камера. По функциональности они схожи — высокое разрешение, сверхширик и программные функции. Все сходится, за исключением одного. Многие думают, что модуль камеры решает все, но это не так. Если в два разных смартфона установить абсолютно одинаковые сенсоры, работать они все равно будут по-разному. Все из-за ПО, которое обрабатывает полученные изображения перед тем, как сохранить их в память устройства. Матрица только дает несколько миллионов цветных точек, которые надо собрать в одно изображение, вот и все.

В случае с приведенными двумя смартфонами их основные камеры снимают примерно одинаково. Куда интереснее, что при выборе третьего модуля они пошли совершенно разными путями.

Третья камера OnePlus 8 представляет собой 2-мегапиксельный макрообъектив (для съемки крупным планом), в то время, как Galaxy S20 предлагает 64-мегапиксельный телеобъектив (для увеличения объектов на расстоянии). Тем не менее, оба они имеют свои недочеты. Макросъемка на OnePlus 8 имеет очень низкое разрешение, в то время, как фотографии, сделанные с помощью телеобъектива Samsung Galaxy S20, становятся очень мутными после 10-кратного увеличения. Хотя, я все равно за увеличение, чем за макрорежим. В обычной жизни он применяется куда чаще.

Также стоит отметить разницу в зарядке. В то время, как Galaxy S20 оснащен только 25-ваттной зарядкой (более дорогой S20 Ultra в пике доходит до 45 Вт), он использует стандарт USB-PD, поэтому есть множество сторонних зарядных устройств и аккумуляторов, которые работают с ним. OnePlus 8 может достигать 30 Вт, но вы будете ограничены зарядными устройствами, продаваемыми OnePlus. Только оригинальная зарядка сможет справиться с наполнением гаджета энергией действительно быстро.

Есть еще несколько функций, которых OnePlus 8 не хватает по сравнению с Samsung Galaxy S20. Все варианты корейского смартфона имеют защиту от воды по стандарту IP68, в то время, как только версии OnePlus 8 для T-Mobile и Verizon имеют одинаковую оценку. Кроме того, Galaxy S20 поддерживает беспроводную зарядку (а также обратную беспроводную зарядку). OnePlus 8 похвастаться этим не сможет. Хотя, еще раз напомню, стоит практически столько же.

Смартфон с поддержкой 5G

Пусть у нас в стране 5G пока работает только на тестовом уровне и говорить о широком применении пока рано, но не обсудить это в контексте новых смартфонов нельзя.

Как и сети операторов связи, смартфоны с 5G тоже сотканы из противоречий. Как и другие стандарты связи, сети пятого поколения немного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы устройства нормально работали в этом формате, они должны соответствовать параметрам сети.

Чтобы попробовать сети пятого поколения надо уехать в другую страну. Например, в Южную Корею. Но и этого мало. Надо еще купить соответствующий смартфон. Они еще продолжают выходить, но мы уже знаем, какие 5G-смартфоны стоит ждать в 2020 году?

В случае с OnePlus 8 и Galaxy S20 разница есть. Первый использует частоты ниже 6 ГГц, а второй — 6 ГГц. В итоге, в США смартфоны не могут работать нормально со всеми операторами и надо выбирать смартфон, учитывая этот фактор. Как будет у нас, пока сказать сложно. Поэтому посоветовать смартфон на перспективу нельзя. Возможно, у нас будет что-то особенное и они оба не будут работать в наших сетях.

One UI или OxygenOS

Оба смартфона работают на Android 10, но каждый со своей оболочкой. У Samsung это One UI, а у OnePlus — OxygenOS. Лично мне больше нравится второй вариант. Все из-за того, что она не перегружена собственными надстройками.

Чтобы надстройки в операционных системах не мешали, их надо отключать. Как это сделать можно прочитать в нашем Telegram-чате.

Из-за наличия своих версий приложений у Samsung система перегружена куда больше и в результате это может приводить к сбоям и подтормаживаниям. Впрочем, учитывая мощность обоих смартфонов, это маловероятно, но усложнение всегда ведет к меньшей стабильности.