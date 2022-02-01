Чем Самсунг А отличается от М. Тут всё, что нужно знать

Samsung — это один из самых активных производителей смартфонов, чей ассортимент необычайно широк. Если большинство брендов ограничиваются выпуском всего трёх-четырёх — ну, максимум, пяти — смартфонов, у Samsung одних только продуктовых линеек будет больше. Несмотря на то что возможность выбора — это хорошо, широкий модельный ряд становится причиной путаницы. Из-за этого многие банально перестают понимать, чем смартфоны одной линейки отличаются от другой, если они и выглядят почти одинаково, и техническое оснащение имеют плюс-минус такое же. Разберёмся.

Как показала практика, больше всего людей интересуют, чем отличаются смартфоны Galaxy A от Galaxy M. Ведь, несмотря на то что Samsung относит их к разным линейкам, для которых придумала разные названия, отличить их друг от друга даже внешне будет довольно сложно, не говоря уже о чём-то большем.

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А, между тем, отличий между двумя линейками довольно немало, пусть они и не кажутся очевидными. На самом деле было бы логичнее описывать отличия конкретных моделей смартфонов друг от друга. Но в данном случае будет проще и понятнее, если я расскажу, чем отличаются сами линейки.

Сравнение Galaxy A и Galaxy M

Несмотря на то что линейка Galaxy M является относительно новой, по сути, это переименованный модельный ряд Galaxy J. Под этим именем Samsung выпускала свои самые дешёвые смартфоны. Но они не отличались хорошим техническим оснащением, а потому не пользовались особой популярностью.

Современные аппараты линейки Galaxy M — это, если можно так выразиться, эталонные бюджетники. Samsung избегает применения в смартфонах этого модельного ряда каких-то передовых технологий и избытка функциональных возможностей. Тут всё по минимуму, строго по потребностям пользователей.

Ну, смотрите сами. Смартфоны Galaxy M (за редким исключением) имеют не больше 3 камер, их сканер отпечатков не встроен в дисплей, а размещён в боковой кнопке питания, а максимальный объём оперативной памяти почти всегда будет меньше, чем у аппаратов Galaxy A. Если мы возьмём Galaxy M52, то увидим, что у него всего 6 ГБ ОЗУ, тогда как у A52 — уже 8.

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Чётким указанием на бюджетность смартфонов Galaxy M является их внешнее оформление. Задняя крышка многих моделей окрашена в полоску. Точно такой же дизайн имели аппараты линейки Galaxy J. А теперь обратите внимание на дисплей. У большинства моделей он имеет каплевидную, а не островную выемку, что явно дешевле в производстве.

Исключения есть и в линейке Galaxy M. Например, Galaxy M31s и дизайн имеет более привлекательный, и 4 камеры, и супербыструю зарядку поддерживает. Но исключения скорее подтверждают правила.

Впрочем, бюджетность — это не всегда ограничения. В последние годы стало правилом хорошего тона оснащать откровенно недорогие смартфоны большим аккумулятором. Поэтому все аппараты линейки Galaxy M актуального поколения комплектуются батарейками на 5000 мА*ч, а в прошлом они имели до 6000 мА*ч.

Galaxy A или M — что лучше

А теперь возьмём Galaxy A. Это линейка, в которой Samsung применяет самые передовые решения для своих будущих смартфонов. Я бы даже назвал её отчасти экспериментальной линейкой. Она была таковой ещё на заре своего становления и остаётся таковой по сей день. Поэтому, как правило, то, что применяется в актуальном поколении аппаратов Galaxy A, появится во всех остальных, но только через год.

Трёх- и четырёхмодульные камеры, сканеры отпечатков пальцев в дисплее и даже внешнее оформление — всё это Samsung испытывает на пользователях Galaxy A. Посмотрите, как исполнена камера у Galaxy A32, а потом вспомните, как выглядел на шпионских фото Galaxy S22 Ultra, и всё станет понятно.

Скорее всего, смартфоны Galaxy A обходятся Samsung в производстве дороже, чем Galaxy M. Всё-таки компания ставит на них не только эксперименты, но и в целом больше печётся над их оснащением. Взять хотя бы сканер отпечатков пальцев. У многих аппаратов Galaxy A он встроен в экран, причём это правило соблюдается ещё c 2019 года, когда оптические сенсоры были редкостью.

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Аппаратная начинка у смартфонов Galaxy A тоже традиционно круче. Это не только процессор, роль которого с некоторых пор исполняют в основном решения Qualcomm, но и память. Допустим, тот же Galaxy A52 имеет модификацию на 8/256 ГБ, тогда как M52, который является устройством сопоставимого класса, может похватать только 6/128 ГБ.

Если вы спросите меня, смартфоны какой линейки выбирать, я бы безоговорочно выбрал Galaxy A. Мне нравится чувство обладания чем-то продвинутым, неизведанным. Ведь, по сути, Galaxy A — это бюджетные флагманы. Они зачастую могут предложить вам самую передовую оснастку ещё до того, как её получат полноценные флагманы.

К тому же, Galaxy A зачастую оказываются более функциональными. Мало того, что они поддерживают многие режимы фото- и видеосъемки, которые доступны только флагманским смартфонам, так ещё и не имеют ограничений по использованию Samsung Pay. А вот некоторые устройства Galaxy M такие ограничения имеют.