Тут всё, что нужно знать о Galaxy A53: цена, дизайн и характеристики

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Иван Кузнецов 0

Модельный ряд Galaxy A50, который Samsung впервые представила в 2019 году, мгновенно обрёл популярность и в короткие сроки стал самым продаваемым в линейке Samsung. Сначала он обогнал по продажам многие доступные смартфоны на Android, а потом превзошёл и флагманские. Такой результат дало невероятное для Samsung сочетание передовых технологий и доступной цены. Причём каждое следующее поколение Galaxy A50 неизменно оказывалось лучше предыдущего и обходило его по популярности. Нет сомнений, что новый A53 не ударит в грязь лицом.

A53

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В этом году Samsung решила немного сместить сроки релиза Galaxy A53. Видимо, из-за дефицита полупроводников. Но, несмотря на это, уже сейчас мы можем сказать, какой будет предстоящая новинка. Ведь в нашем распоряжении появилось не только официальное изображение, но и характеристики будущего аппарата. А там, будем честны, есть что обсудить.

Galaxy A53 отличия от Galaxy A52

A53

Galaxy A53 будет выглядеть так, если верить данным TENAA

Дизайн Galaxy A53 изменится незначительно, но всё-таки изменится. Основное внешнее отличие от Galaxy A52, если верить изображениям с сайта китайского сертификационного агентства TENAA, будет заключаться в оформлении основной камеры. Сама площадка станет больше примерно в 1,5 раза, чем у модели предыдущего поколения.

Не уверен, что увеличение площадки под камеры оправдано их возросшими габаритами. Всё-таки это не камерофон, а недорогой аппарат. Так что, скорее всего, изменение было запланировано исключительно ради изменений. Ведь нельзя третий год подряд предлагать потребителю одно и то же. Впрочем, хуже смартфон от этого выглядеть точно не стал.

А вот технический апгрейд новинки оказался более значимым. Несмотря на то что процессор Galaxy A53, который ляжет в его основу, пока неизвестен, другие спецификации в базе TENAA перечислены достаточно однозначно. Вот как изменения аппаратной части Galaxy A53 выглядят в сравнении с Galaxy A52, который вышел год назад:

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Аккумулятор

Galaxy A53 — 4860 мА*ч, Galaxy A52 — 4500 мА*ч

Зарядка

Galaxy A53 — 25 Вт, Galaxy A52 — 15 Вт

Камера

Galaxy A53 — 64 Мп, Galaxy A52 — 48 Мп

Оперативная память

Galaxy A53 — 8 ГБ, Galaxy A52 — 4/8 ГБ (зависит от модификации)

Очевидно, что это ещё не все отличия. Ключевым аппаратным изменением Galaxy A53 должен стать процессор. В прошлом году Samsung перешла на чипсет Qualcomm, так что высоко вероятно, что в этом новинку оснастят Snapdragon 765G или сопоставимым по мощности «камнем». Он нужен смартфону не только для быстродействия, но и для обработки снимков с новой камеры.

Когда выйдет Galaxy A53

Galaxy

Galaxy A53 будет и красив, и технически продвинут

Когда выйдет Galaxy A53, однозначно сказать сложно. Скорее всего, релиз запланирован на февраль-месяц. Samsung явно не хочет перебивать интерес к Galaxy S22, который представят уже на следующей неделе. Но затягивать с выпуском бестселлера тоже нельзя. Всё-таки основные продажи смартфоном компании обеспечивает именно линейка A50.

Несмотря на очевидный аппаратный апгрейд Galaxy A53, его розничная цена с большой долей вероятности останется на прежнем уровне и составит 399 долларов в США. Впрочем, в Россию смартфон явно приедет более доступным. Samsung заинтересована в российском рынке, а смартфоны Galaxy A пользуются здесь большой популярностью.

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Поэтому, чтобы удержать аудиторию за собой, Samsung явно назначит цену Galaxy A53 в России в пределах прошлого года — 25-27 тысяч рублей за базовую конфигурацию. Это немало, но относительно высокий прайс на старте с лихвой компенсируется быстры удешевлением аппарата в последующие несколько месяцев, когда его цена скорее всего упадёт до 20к.

Впрочем, гарантий, что цена снизится в обозримом будущем, нет. Например, тот же Galaxy A52 почти не подешевел с момента релиза. Но именно это и сыграет на руку A53, который выйдет примерно по той же цене. Так что, если вы собирались покупать новый смартфон в ценовой категории 20-25 тысяч рублей, подождите. Galaxy A53 обещает быть реально крутым.

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