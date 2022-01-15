Какой телефон купить вместо нового Samsung Galaxy S21 FE

Нам пришлось ждать довольно долго и ознакомиться с огромным количеством утечек разной степени достоверности, прежде чем мы получили Samsung Galaxy S21 FE. Первоначально предполагалось, что телефон будет запущен в третьем квартале 2021 года, а затем он был отложен до января 2022 года. Последняя модель FE от Samsung выглядит как рядовое обновление по сравнению с Galaxy S20 FE, особенно за те деньги, который просили за прошлогодний субфлагман. Когда мы смотрим даже на долгожданный телефон, у нас неизбежно возникает вопрос: ”А с чем его можно сравнить?” И если у вас возник такой вопрос относительно Galaxy S21 FE, то вам сюда — сейчас будем отвечать на него.

На что похож Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 — лучший Самсунг из всех

Именно так я назвал статью со своим опытом использования этого телефона, и как мне кажется, такое название очень точно отражает его суть. По крайней мере пока.

Серия Samsung Galaxy S22 не за горами, но базовый Galaxy S21 по-прежнему остается одной из лучших альтернатив Galaxy S21 FE. И пусть базовая цена чуть выше той, что просят за FE-версию, но иногда на эту модель дают очень хорошие скидки.

Базовый Galaxy S21 поставляется с процессором Snapdragon 888 в США или Exynos 2100 на остальных рынках, OLED-панелью с частотой 120 Гц, беспроводной зарядкой и водонепроницаемостью. Все это относится и к Galaxy S21 FE, но у новинки нет возможности съемки видео в 8K — конечно, если вам это нужно.

В остальном новый телефон имеет несколько преимуществ по сравнению со старым устройством, например, хороший телеобъектив и большую батарею. Но тут включается внутренняя конкуренция.

Apple iPhone 13 и 13 Mini — конкуренты от Apple

Нравится идея флагмана стоимостью менее 1000 долларов и длительные обязательства по обновлению? Не против перейти с Android на что-то другое? Тогда стоит рассмотреть iPhone 13 и iPhone 13 Mini. Да, без них никуда.

Телефоны Apple обычно получают поддержку программного обеспечения в течение пяти или более лет, поэтому вы можете быть уверены, что через несколько лет вы все равно будете получать новые функции. В остальном iPhone 13 и его Mini-версия предлагают мощный процессор A15, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, беспроводную зарядку, две задние камеры на 12 МП и доступ к развитой экосистеме.

У iPhone 13 и 13 Mini есть несколько недостатков по сравнению с Galaxy S21 FE, а именно: отсутствие экрана с высокой частотой обновления и отсутствие телеобъектива. Но эти телефоны все же можно рассматривать в качестве конкурентов нового Samsung.

Google Pixel 6 — новый пиксель

Базовый Pixel 6 от Google — одна из лучших альтернатив Galaxy S21 FE, которая производится не Samsung. В России он не продается, но его можно купить у перекупщиков или с доставкой. Так как официальной цены нет, то можно сказать только то, что в США эти два устройства стоят одинаково. Но у Pixel есть нечто большее, чем просто привлекательный ценник.

Pixel 6 оснащен собственным чипсетом Tensor, столь же мощным, как Samsung Exynos 2100. Так же у него есть уникальный дизайн, зашита от воды. OLED-панель с частотой 120 Гц и батарея емкостью 4614 мАч. Другие примечательные особенности включают датчик основной камеры на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и беспроводную зарядку.

Однако у Pixel 6 есть два недостатка по сравнению с Galaxy S21 FE, а именно: отсутствие телеобъектива и более низкая скорость зарядки. Зато он тоже будет обновляться долго, и это хорошо.

Samsung Galaxy S20 FE — старый конь

Galaxy S20 FE — еще один телефон, заслуживающий внимания, поскольку Galaxy S21 FE — это просто S20 FE с чуть улучшенными характеристиками, но при этом за бОльшие деньги. Я пользовался предыдущей моделью некоторое время и остался ей доволен.

Помимо старого флагманского процессора, S20 FE имеет много общего с новой версией. Речь о той же системе тройной задней камеры, селфи-камере, батарее емкостью 4500 мАч со скоростью зарядки 25 Вт, скорости беспроводной зарядки 15 Вт и OLED-панели с частотой 120 Гц. Телефон Samsung также предлагает три года обновлений, а значит, даже сейчас он может поспорить с некоторыми конкурентами.

В чем-то позапрошлогодний телефон даже лучше нового устройства. Например, он поддерживает расширение памяти картами microSD на тот случай, если 128 ГБ или 256 ГБ вам недостаточно.

OnePlus 9 — прошлогодний OnePlus

Сейчас мы не будем говорить о OnePlus 10, а расскажем о его предыдущем поколении, которое не надо ждать и можно купить. OnePlus 9 действительно стоит рассмотреть, если вы ищете мощный телефон, который будет не хуже Galaxy S21 FE.

Устройство OnePlus начала 2021 года оснащено процессором Snapdragon 888, плоским OLED-экраном с частотой 120 Гц и беспроводной зарядкой 15 Вт — как и Galaxy S21 FE. Это устройство, в отличии от S21 FE, предлагает проводную зарядку мощностью 65 Вт и довольно впечатляющую пару основной и сверхширокоугольной камер (48Мп + 50Мп).

Однако OnePlus 9 не идеален, так как не во всех версиях есть беспроводная зарядка, а модели, купленные не у американских операторов, не имеют рейтинга водозащиты.

Что еще можно купить вместо Galaxy S21 FE

Motorola Edge 20 Pro надо еще поискать, но в качестве альтернативы рассматриваемому Самсунгу он подойдет очень даже неплохо, и на него следует обратить внимание. Moto предлагает отличные функции, такие, как OLED-экран с частотой 144 Гц и 8-мегапиксельную перископическую камеру с 5-кратным увеличением. Но в телефоне нет беспроводной зарядки, NFC и надлежащей водонепроницаемости, хотя его все равно надо иметь в виду.

Motorola Edge 2021 — еще одна альтернатива Galaxy S21 FE, но только если вы готовы заказывать телефон с доставкой или искать его у перекупщиков. Некоторые из его крутых функций включают частоту обновления 144 Гц, чистый Android и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Тем не менее, он определенно уступает Galaxy S21 FE во многих областях. Беспроводной зарядки нет, он обеспечивает только защиту от брызг, использует ЖК-панель вместо OLED-экрана и оснащен чипсетом среднего класса Snapdragon 778G.

Samsung Galaxy A52 — еще один телефон Samsung, который попал в наш список, и на то есть веские причины. Galaxy A52 дешевле, чем S21 FE. Пусть его создатели и пошли на некоторые компромиссы, такие, как процессор среднего уровня, отсутствие беспроводной зарядки и телеобъектив, но это не делает его менее интересным. Тем более, что вы по-прежнему получаете такие преимущества, как OLED-экран с частотой 120 Гц, водонепроницаемость и три года обновлений ОС.

Asus Zenfone 8 последний в этом списке флагманский телефон, который стоит рассматривать, как альтернативу S21 FE. Он компактный, относительно недорогой, работает на процессоре Snapdragon 888, имеет 5,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц и порт 3,5 мм. Такие спеки выглядят довольно неплохо.

А вы что думаете о конкуренции этих телефонов с новым Samsung? Или лучше купить именно Samsung Galaxy S21 FE и не искать альтернативу?