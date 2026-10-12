Мы привыкли думать, что новая модель всегда лучше старой: цифра в названии больше, значит, и смартфон интереснее. В 2026 году это правило всё чаще не работает: новинки получают огромные батареи, но экономят на остальном и при этом дорожают. Нагляднее всего это видно на недорогих Xiaomi, поэтому я сравнил глобальные версии двух соседних поколений REDMI Note пункт за пунктом. Новинка стоит заметно дороже, а вот за что именно приходится доплачивать, становится понятно не сразу. Рассказываю, где старая модель выигрывает, где проигрывает и какую из двух я бы купил сам.

Чёрный REDMI Note 14 5G и фиолетовый REDMI Note 17 5G

Чёрный REDMI Note 14 5G и фиолетовый REDMI Note 17 5G

Сколько стоят REDMI Note 14 5G и Note 17 5G на AliExpress

Сравнивать буду REDMI Note 14 5G, который вышел в январе 2025 года, и REDMI Note 17 5G, представленный этой осенью, то есть почти спустя два года. Обе модели — глобальные версии, и обе можно купить на AliExpress. Эта пара удобна тем, что на ней хорошо видны все перемены, которые происходят сейчас с недорогими смартфонами.

Купить REDMI Note 14 5G

Старшая по возрасту модель стоит от 15 248 рублей, а новинка — от 19 960 рублей. Разница — 4 712 рублей, то есть за новый смартфон просят почти на треть больше.

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В официальной российской рознице этих 5G-версий нет. В прошлом году к нам привезли REDMI Note 14 без 5G, а базовый REDMI Note 17 в российских магазинах сейчас тоже продаётся в версии с 4G. В Европе же REDMI Note 17 5G вышел по цене 379,90 евро за версию 6/256 ГБ, это около 36 300 рублей по курсу ЦБ. И дело не в жадности одной Xiaomi: память для смартфонов за год взлетела в разы, поэтому новинки дорожают почти у всех брендов. В апреле компания официально подняла цены на REDMI и прямо назвала причиной кризис на рынке памяти.

Купить REDMI Note 17 5G

На этом фоне цена с AliExpress выглядит выгодно, но вопрос в другом: стоит ли новинка тех 4,7 тысячи, которые за неё просят сверху. О том, сколько вообще стоит глобальная серия в России, мы писали в материале про цены на глобальный Redmi Note 17.

Камера: три модуля против одного

Камера смартфона REDMI Note 14 5G

Камера смартфона REDMI Note 14 5G

Самая большая разница — на задней панели. У REDMI Note 14 5G три камеры: основная на 108 Мп с крупной матрицей 1/1,67 дюйма, светосилой f/1.7 и оптической стабилизацией, а ещё сверхширокоугольная на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. У REDMI Note 17 5G камера одна — 50 Мп с f/1.8. Размер её матрицы Xiaomi не указывает, а оптической стабилизации в характеристиках нет.

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На практике это значит, что на новинке не получится снять широкий пейзаж, большую компанию за столом или тесную комнату целиком: сверхширокого объектива просто нет. А без оптической стабилизации сложнее снимать вечером и в помещении, где кадр легче смазать. Фронтальная камера у старой модели тоже лучше: 20 Мп против 16 Мп. Видео оба смартфона пишут одинаково, максимум в 1080p при 30 кадрах в секунду. Камера — первое, на чём экономят новые бюджетные модели: число модулей покупатель замечает куда реже, чем крупную цифру ёмкости батареи на коробке.

Экран: меньше, но ярче и бережнее к глазам

У REDMI Note 17 5G дисплей больше — 6,99 дюйма против 6,67 дюйма. Оба экрана AMOLED с частотой до 120 Гц и разрешением Full HD+. Но по остальным параметрам старая модель выигрывает. Её пиковая яркость — 2100 нит, у новинки — 1800 нит, поэтому на солнце картинку на REDMI Note 14 5G видно лучше.

Яркий экран REDMI Note 14 5G

Яркий экран REDMI Note 14 5G

Важнее другое. Для REDMI Note 14 5G Xiaomi указывает высокочастотный ШИМ 960 Гц и сертификат TÜV Rheinland Flicker Free, то есть экран почти не мерцает на низкой яркости. Это важно тем, у кого от AMOLED-дисплеев вечером устают и болят глаза. В характеристиках REDMI Note 17 5G ни высокочастотного ШИМ, ни этого сертификата нет. Кроме того, у старой модели экран прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 5, а у новинки на официальной странице марка стекла не указана. Такая экономия на дисплее тоже вписывается в общую картину: когда память дорожает, производителям недорогих смартфонов приходится урезать другие компоненты, и экран — один из первых кандидатов. Подробнее об этом мы писали в материале о том, как дефицит памяти сделает экраны в смартфонах хуже.

Корпус и мелочи, которых лишили новинку

Если положить характеристики рядом, видно, на чём Xiaomi сэкономила в новой модели. Вот что есть у REDMI Note 14 5G и чего нет в официальных характеристиках REDMI Note 17 5G:

  • два динамика с поддержкой Dolby Atmos;
  • разъём 3,5 мм для проводных наушников;
  • гироскоп;
  • Bluetooth 5.3 вместо 5.1 у новинки.

Xiaomi два динамика указывает только у старой модели. С разъёмом для наушников ситуация следующая: у новинки его нет. Отсутствие гироскопа в списке датчиков тоже неприятно, ведь от него зависят панорамы, AR-приложения и управление наклоном в играх. И это не случайность глобальной версии: китайский REDMI Note 17 по сравнению с прошлогодней моделью тоже остался с одним динамиком и получил более слабую водозащиту — Xiaomi увеличила батарею, но сэкономила на остальном.

REDMI Note 14 5G и REDMI Note 17 5G лежат на столе

REDMI Note 14 5G и REDMI Note 17 5G лежат на столе

Наконец, корпус. REDMI Note 14 5G весит 190 граммов при толщине 7,99 мм. REDMI Note 17 5G тяжелее на 35 граммов — 225 граммов, и толще — 8,45 мм. Это плата за большой экран и батарею, но держать старую модель в руке и носить в кармане заметно удобнее.

Процессор: новый чип не быстрее старого

В REDMI Note 14 5G стоит Dimensity 7025-Ultra с частотой до 2,5 ГГц, в REDMI Note 17 5G — Snapdragon 4 Gen 4 с частотой до 2,3 ГГц. Новый чип сделан по более современному 4-нм техпроцессу против 6 нм, но быстрее он от этого не стал. По данным сервиса NanoReview, Dimensity 7025 набирает в AnTuTu 11 около 668 тысяч баллов, а Snapdragon 4 Gen 4 — около 593 тысяч. В Geekbench 6 они почти равны, а в графических вычислениях впереди Snapdragon.

Сравнение производительности REDMI Note 14 5G и Note 17 5G

Сравнение производительности REDMI Note 14 5G и Note 17 5G

Получается, что новинка в лучшем случае работает на уровне старой модели. В китайской версии REDMI Note 17 картина та же: там Snapdragon 4 Gen 4 пришёл на смену более мощному Snapdragon 6 Gen 3. Тяжёлые игры на обоих смартфонах придётся запускать на низких или средних настройках. Почему процессор оказался главным слабым местом всей серии, мы разбирали в статье о том, чем разочаровал смартфон Redmi Note 17.

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В чём REDMI Note 17 5G всё-таки сильнее

Справедливости ради, у новинки есть настоящие козыри. Главный — аккумулятор на 7700 мАч против 5110 мАч у старой модели, это примерно в полтора раза больше. По данным Xiaomi, на одном заряде REDMI Note 17 5G живёт до двух с половиной дней. Заряжаются оба смартфона одинаково, на 45 Вт, поэтому большая батарея новинки наполняется дольше. Именно ёмкость батареи — главный козырь новых смартфонов в 2026 году. Благодаря кремний-углеродным аккумуляторам там, где недавно нормой считались 5000 мАч, теперь ставят 7000–10 000 мАч, и производители охотно делают эту цифру главной в рекламе.

Смартфон REDMI Note 17 5G в руке

Смартфон REDMI Note 17 5G в руке

Остальные преимущества такие:

  • защита от пыли и брызг IP65 против IP64;
  • Android 16 с HyperOS 3 из коробки, обещаны четыре крупных обновления Android и шесть лет патчей безопасности;
  • поддержка карт памяти до 2 ТБ против 1 ТБ.

Срок поддержки — честный плюс новинки. REDMI Note 14 5G вышел на Android 14 с обещанием двух крупных обновлений, так что новые версии системы он будет получать недолго. А вот с большим экраном не всё однозначно: часть ёмкой батареи уходит как раз на него, про что мы говорили в материале о том, садится ли смартфон с большим экраном быстрее.

Какой из двух смартфонов я бы купил — мой вывод

Я бы взял REDMI Note 14 5G. За 15 248 рублей он даёт больше, чем новинка за 19 960 рублей: основную камеру на 108 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный объектив, более яркий экран без мерцания, два динамика, разъём для наушников и гироскоп. Процессор у него не хуже, а сам смартфон легче и тоньше. И на всё это нужно потратить на 4 712 рублей меньше.

Купить REDMI Note 14 5G

REDMI Note 17 5G я бы посоветовал только тем, кому важнее всего время работы и размер экрана, а камера не имеет значения. Например, для пожилых родителей, которые смотрят видео и редко заряжают телефон. Всем остальным старая модель подойдёт лучше. И этот совет касается не только REDMI: новинки 2026 года дорожают, а растёт у них прежде всего батарея. Поэтому, прежде чем покупать свежую модель, сравните её с прошлогодней — нередко старый смартфон даёт больше за меньшие деньги. А вы бы какой REDMI Note выбрали? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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