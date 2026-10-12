Мы привыкли думать, что новая модель всегда лучше старой: цифра в названии больше, значит, и смартфон интереснее. В 2026 году это правило всё чаще не работает: новинки получают огромные батареи, но экономят на остальном и при этом дорожают. Нагляднее всего это видно на недорогих Xiaomi, поэтому я сравнил глобальные версии двух соседних поколений REDMI Note пункт за пунктом. Новинка стоит заметно дороже, а вот за что именно приходится доплачивать, становится понятно не сразу. Рассказываю, где старая модель выигрывает, где проигрывает и какую из двух я бы купил сам.

Сколько стоят REDMI Note 14 5G и Note 17 5G на AliExpress

Сравнивать буду REDMI Note 14 5G, который вышел в январе 2025 года, и REDMI Note 17 5G, представленный этой осенью, то есть почти спустя два года. Обе модели — глобальные версии, и обе можно купить на AliExpress. Эта пара удобна тем, что на ней хорошо видны все перемены, которые происходят сейчас с недорогими смартфонами.

Купить REDMI Note 14 5G

Старшая по возрасту модель стоит от 15 248 рублей, а новинка — от 19 960 рублей. Разница — 4 712 рублей, то есть за новый смартфон просят почти на треть больше.

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В официальной российской рознице этих 5G-версий нет. В прошлом году к нам привезли REDMI Note 14 без 5G, а базовый REDMI Note 17 в российских магазинах сейчас тоже продаётся в версии с 4G. В Европе же REDMI Note 17 5G вышел по цене 379,90 евро за версию 6/256 ГБ, это около 36 300 рублей по курсу ЦБ. И дело не в жадности одной Xiaomi: память для смартфонов за год взлетела в разы, поэтому новинки дорожают почти у всех брендов. В апреле компания официально подняла цены на REDMI и прямо назвала причиной кризис на рынке памяти.

Купить REDMI Note 17 5G

На этом фоне цена с AliExpress выглядит выгодно, но вопрос в другом: стоит ли новинка тех 4,7 тысячи, которые за неё просят сверху. О том, сколько вообще стоит глобальная серия в России, мы писали в материале про цены на глобальный Redmi Note 17.

Камера: три модуля против одного

Самая большая разница — на задней панели. У REDMI Note 14 5G три камеры: основная на 108 Мп с крупной матрицей 1/1,67 дюйма, светосилой f/1.7 и оптической стабилизацией, а ещё сверхширокоугольная на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. У REDMI Note 17 5G камера одна — 50 Мп с f/1.8. Размер её матрицы Xiaomi не указывает, а оптической стабилизации в характеристиках нет.

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На практике это значит, что на новинке не получится снять широкий пейзаж, большую компанию за столом или тесную комнату целиком: сверхширокого объектива просто нет. А без оптической стабилизации сложнее снимать вечером и в помещении, где кадр легче смазать. Фронтальная камера у старой модели тоже лучше: 20 Мп против 16 Мп. Видео оба смартфона пишут одинаково, максимум в 1080p при 30 кадрах в секунду. Камера — первое, на чём экономят новые бюджетные модели: число модулей покупатель замечает куда реже, чем крупную цифру ёмкости батареи на коробке.

Экран: меньше, но ярче и бережнее к глазам

У REDMI Note 17 5G дисплей больше — 6,99 дюйма против 6,67 дюйма. Оба экрана AMOLED с частотой до 120 Гц и разрешением Full HD+. Но по остальным параметрам старая модель выигрывает. Её пиковая яркость — 2100 нит, у новинки — 1800 нит, поэтому на солнце картинку на REDMI Note 14 5G видно лучше.

Важнее другое. Для REDMI Note 14 5G Xiaomi указывает высокочастотный ШИМ 960 Гц и сертификат TÜV Rheinland Flicker Free, то есть экран почти не мерцает на низкой яркости. Это важно тем, у кого от AMOLED-дисплеев вечером устают и болят глаза. В характеристиках REDMI Note 17 5G ни высокочастотного ШИМ, ни этого сертификата нет. Кроме того, у старой модели экран прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 5, а у новинки на официальной странице марка стекла не указана. Такая экономия на дисплее тоже вписывается в общую картину: когда память дорожает, производителям недорогих смартфонов приходится урезать другие компоненты, и экран — один из первых кандидатов. Подробнее об этом мы писали в материале о том, как дефицит памяти сделает экраны в смартфонах хуже.

Корпус и мелочи, которых лишили новинку

Если положить характеристики рядом, видно, на чём Xiaomi сэкономила в новой модели. Вот что есть у REDMI Note 14 5G и чего нет в официальных характеристиках REDMI Note 17 5G:

два динамика с поддержкой Dolby Atmos;

разъём 3,5 мм для проводных наушников;

гироскоп;

Bluetooth 5.3 вместо 5.1 у новинки.

Xiaomi два динамика указывает только у старой модели. С разъёмом для наушников ситуация следующая: у новинки его нет. Отсутствие гироскопа в списке датчиков тоже неприятно, ведь от него зависят панорамы, AR-приложения и управление наклоном в играх. И это не случайность глобальной версии: китайский REDMI Note 17 по сравнению с прошлогодней моделью тоже остался с одним динамиком и получил более слабую водозащиту — Xiaomi увеличила батарею, но сэкономила на остальном.

Наконец, корпус. REDMI Note 14 5G весит 190 граммов при толщине 7,99 мм. REDMI Note 17 5G тяжелее на 35 граммов — 225 граммов, и толще — 8,45 мм. Это плата за большой экран и батарею, но держать старую модель в руке и носить в кармане заметно удобнее.

Процессор: новый чип не быстрее старого

В REDMI Note 14 5G стоит Dimensity 7025-Ultra с частотой до 2,5 ГГц, в REDMI Note 17 5G — Snapdragon 4 Gen 4 с частотой до 2,3 ГГц. Новый чип сделан по более современному 4-нм техпроцессу против 6 нм, но быстрее он от этого не стал. По данным сервиса NanoReview, Dimensity 7025 набирает в AnTuTu 11 около 668 тысяч баллов, а Snapdragon 4 Gen 4 — около 593 тысяч. В Geekbench 6 они почти равны, а в графических вычислениях впереди Snapdragon.

Получается, что новинка в лучшем случае работает на уровне старой модели. В китайской версии REDMI Note 17 картина та же: там Snapdragon 4 Gen 4 пришёл на смену более мощному Snapdragon 6 Gen 3. Тяжёлые игры на обоих смартфонах придётся запускать на низких или средних настройках. Почему процессор оказался главным слабым местом всей серии, мы разбирали в статье о том, чем разочаровал смартфон Redmi Note 17.

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В чём REDMI Note 17 5G всё-таки сильнее

Справедливости ради, у новинки есть настоящие козыри. Главный — аккумулятор на 7700 мАч против 5110 мАч у старой модели, это примерно в полтора раза больше. По данным Xiaomi, на одном заряде REDMI Note 17 5G живёт до двух с половиной дней. Заряжаются оба смартфона одинаково, на 45 Вт, поэтому большая батарея новинки наполняется дольше. Именно ёмкость батареи — главный козырь новых смартфонов в 2026 году. Благодаря кремний-углеродным аккумуляторам там, где недавно нормой считались 5000 мАч, теперь ставят 7000–10 000 мАч, и производители охотно делают эту цифру главной в рекламе.

Остальные преимущества такие:

защита от пыли и брызг IP65 против IP64;

Android 16 с HyperOS 3 из коробки, обещаны четыре крупных обновления Android и шесть лет патчей безопасности;

поддержка карт памяти до 2 ТБ против 1 ТБ.

Срок поддержки — честный плюс новинки. REDMI Note 14 5G вышел на Android 14 с обещанием двух крупных обновлений, так что новые версии системы он будет получать недолго. А вот с большим экраном не всё однозначно: часть ёмкой батареи уходит как раз на него, про что мы говорили в материале о том, садится ли смартфон с большим экраном быстрее.

Какой из двух смартфонов я бы купил — мой вывод

Я бы взял REDMI Note 14 5G. За 15 248 рублей он даёт больше, чем новинка за 19 960 рублей: основную камеру на 108 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный объектив, более яркий экран без мерцания, два динамика, разъём для наушников и гироскоп. Процессор у него не хуже, а сам смартфон легче и тоньше. И на всё это нужно потратить на 4 712 рублей меньше.

Купить REDMI Note 14 5G

REDMI Note 17 5G я бы посоветовал только тем, кому важнее всего время работы и размер экрана, а камера не имеет значения. Например, для пожилых родителей, которые смотрят видео и редко заряжают телефон. Всем остальным старая модель подойдёт лучше. И этот совет касается не только REDMI: новинки 2026 года дорожают, а растёт у них прежде всего батарея. Поэтому, прежде чем покупать свежую модель, сравните её с прошлогодней — нередко старый смартфон даёт больше за меньшие деньги. А вы бы какой REDMI Note выбрали? Расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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