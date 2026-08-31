Ёмкости аккумуляторов в смартфонах растут стремительно: там, где ещё недавно 5000 мАч считались нормой, теперь встречаются батареи на 8000 и даже 10000 мАч, как у новинки Xiaomi, про которую мы писали отдельно. Этот скачок стал возможен благодаря кремний-углеродным аккумуляторам (Si/C) — новой разновидности литиевых батарей. Но у технологии есть не только очевидные плюсы, но и подводные камни, о которых производители обычно молчат.

Кремний-углеродный аккумулятор простыми словами

Это всё те же литиевые батареи, к которым мы привыкли, но с одним важным изменением. В обычном аккумуляторе есть анод из графита — именно туда «перетекает» литий при зарядке. Проблема в том, что графит хранит энергию не очень плотно: чтобы удержать нужное количество лития, требуется много атомов углерода, и на каждый грамм такого анода приходится всего 372 мАч.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Если заменить графит на кремний, то один и тот же объём удерживает в разы больше лития. По расчётам, грамм чисто кремниевого анода мог бы запасти около 3579 мАч — почти в девять с половиной раз больше графитового. Но чистый кремний использовать нельзя: при зарядке он раздувается почти в четыре раза, а такой аккумулятор в кармане никому не нужен.

Поэтому инженеры идут на компромисс и смешивают материалы — например, 90% углерода и 10% кремния. Отсюда и название «кремний-углеродные». Такой анод хранит около 700 мАч на грамм и расширяется уже не так критично. Чем больше в аноде кремния, тем выше ёмкость батареи — но тем сильнее и все её недостатки. Если хотите глубже разобраться, что дает смартфону кремний-углеродный аккумулятор, у нас есть отдельный текст.

Главные плюсы: больше ёмкости и стойкость к морозу

Основное преимущество очевидно и ради него всё и затевалось: в тех же габаритах помещается больше ёмкости. Именно поэтому смартфоны с батареями на 8000–10000 мАч не стали толще и тяжелее прежних моделей на 5000 мАч.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Второй плюс особенно важен для России: таким аккумуляторам легче переносить холод. Причём чем выше содержание кремния, тем меньше батарея деградирует при низких температурах. Для тех, кто зимой пользуется телефоном на улице, это ощутимое преимущество.

Минусы: ускоренный износ и осторожность с быстрой зарядкой

Все недостатки технологии сводятся к одному — анод расширяется при зарядке и сжимается при разрядке. Из-за этих постоянных «вдохов и выдохов» он механически изнашивается, и батарея деградирует быстрее, чем классическая графитовая. Насколько быстрее — заранее сказать нельзя: всё зависит от инженерных решений конкретного производителя. Однако наш текст о том, как понять, что аккумулятор смартфона пора менять, вам точно пригодится.

Второй момент касается быстрой зарядки. Чем быстрее идёт зарядка, тем тяжелее аноду переносить расширение. Поэтому громкие цифры вроде 80, 100 или 120 Вт работают только в первые секунды, пока батарея почти пустая. В среднем же реальная мощность держится на уровне 30–40 Вт, а иногда и меньше. То есть заявленные ватты — это скорее пиковый рекорд, чем то, что вы получаете на протяжении всей зарядки.

Почему ёмкость иногда кажется завышенной

Многие владельцы таких смартфонов замечают: цифры в характеристиках выросли вдвое, а автономность прибавила далеко не пропорционально. Появилась даже ироничная присказка про «китайские махи». Причин у этого несколько:

растёт не только ёмкость, но и аппетит смартфонов: топовые чипы потребляют всё больше энергии, а улучшенное охлаждение позволяет им дольше работать на пределе; приложения тоже становятся прожорливее;

кремний-углеродные батареи изнашиваются быстрее, поэтому их фактическая ёмкость снижается быстрее, и разрыв со старой стабильной батареей на 5000 мАч постепенно сокращается;

производители иногда «блокируют» верхние проценты ради безопасности.

Последний пункт особенно любопытен, и его недавно лабораторно подтвердил блогер Geekerwan. Если использовать самое передовое решение с максимальным содержанием кремния, то даже медленная зарядка до последних процентов может быть опасной. Поэтому в характеристиках пишут одно, а залить в батарею можно меньше. Самый яркий пример — прошлогодний Honor WIN: заявлено 10 000 мАч, а фактически доступно около 8568 мАч. При этом смартфон всё равно обошёл конкурентов в тестах автономности.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Здесь видны два разных подхода. Honor ставит самые современные батареи с максимумом кремния, но подстраховывается блокировкой части ёмкости. Huawei, наоборот, использует более «консервативные» батареи с меньшим содержанием кремния, зато не блокирует ёмкость.

Почему Apple и Samsung отстают

На этот вопрос точного ответа нет — можно лишь сделать несколько замечаний. Прежде всего, ситуация меняется: Samsung уже начал переход на кремний-углерод — такие батареи стоят в Galaxy Z Fold 8, а по слухам появятся и в серии Galaxy S27. Вероятно, со временем подтянется и Apple.

Самое популярное объяснение, почему у Apple, Samsung, Google и Sony долго не было батарей больше 5000 мАч, — авиационные ограничения. Считается, что батареи мощнее 20 Втч сложнее перевозить как опасный груз. Но эта версия плохо держится на фактах: те же компании спокойно возят планшеты и ноутбуки с куда более крупными батареями, а перевозка таких аккумуляторов не запрещена, а лишь обставлена дополнительными требованиями к упаковке и маркировке.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Ещё хуже эта теория объясняет разницу между китайскими и глобальными версиями. Свежий пример: POCO F9 Pro получит 6330 мАч против 8580 мАч у китайского Redmi K100 Pro. Разница почти на четверть, но и урезанная ёмкость всё равно заметно выше 20 Втч — то есть авиационные правила тут ни при чём. Есть и другая гипотеза: возможно, батареи в глобальных версиях на самом деле не меньше, просто им занижают заявленную ёмкость, чтобы к моменту деградации у покупателя не было формальных претензий.

Стоит ли покупать смартфон с такой батареей

Несмотря на то что минусов у технологии хватает, кремний-углеродные аккумуляторы — одно из лучших событий в индустрии за последние годы. Автономность новинок растёт год за годом, и предела этому роста пока не видно. Если выбираете новый смартфон, можно смело брать модель с кремний-углеродным аккумулятором из нашей недавней подборки.

Просто держите в голове две вещи: заявленные ватты быстрой зарядки — это пиковые значения, а не постоянная мощность, и батарея может деградировать чуть быстрее классической. Но в реальном использовании плюсы перевешивают, а сама технология с каждым поколением становится только лучше.