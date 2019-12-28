Когда-то первый iPhone казался революционным продуктом. До смартфона единственным способом выйти в Интернет был компьютер или ноутбук. К тому же именно после iPhone пропала необходимость в mp3-плеерах, диктофонах, камерах. Все это теперь в одном гаджете.



Не так давно 8 ГБ памяти в смартфоне казались обыденностью, теперь производители выпускают телефоны с 1 терабайтом встроенной памяти и 12 ГБ оперативной. Рост производительности колоссальный. К тому же в 2020 году 4G уступит место новой технологии 5G, рассчитанной на развитие умного дома и города благодаря трем диапазонам частот, в которых будут работать 5G-аппараты.

В 2020 году более популярными будут гибкие устройства, но ставить прогнозы по поводу смартфонов на более длительный срок мы бы не стали, ведь потребность в телефонах с каждым днем падает. Терять позиции рынок смартфонов будет еще и потому, что снижается потребность каждый год менять гаджет.

Новые телевизоры имеют встроенную операционную систему с возможностью выхода в Интернет, мы используем умные часы, которые способны работать автономно без смартфона. Проводные наушники уступают место беспроводным, а развитие AR в ближайшем будущем сделаем популярными AR-очки.

Для мультимедийного контента в домах популярны планшеты, а с ростом популярности мессенджеров потребность в основной функции телефона — совершать звонки — снижается. На фоне падения интереса пользователей к смартфонам, увеличивается интерес к автоматизации, умному дому и умным городам.

Интернет вещей сложно оценивать цифрами, можно лишь сказать, что эта концепция несомненно популярна уже сейчас. Автоматизируются будильники, освещение, приготовление пищи, появляются умные зеркала, пылесосы, управляемые смартфоном. Все это приведет к тому, что в будущем люди забудут о бытовых проблемах.

К 2021 году прогнозируется, что из приблизительно 28 млрд подключённых устройств по всему миру, около 16 миллиардов будут так или иначе связаны в рамках концепции интернета вещей. По данным IDC, общий мировой объём капиталовложений в направления, связанные с интернетом вещей, в 2016 году составил $737 млрд, в 2017 — более $800 млрд; к 2021 году прогнозируются инвестиции порядка $1,4 трлн. Источник: wikipedia

Умные автомобили можно назвать частью умного города. Tesla — единственная компания, кто развивает данную концепцию. Автомобили Илона предлагают огромные дисплеи со множеством функции, включая функцию автопилота. Если раньше для навигации мы использовали смартфон, сегодня эти задачи на себя берет умный автомобиль.

Голосовые помощники

Доступность умных колонок со встроенными помощниками, а также развитие алгоритмов машинного обучения и NLP позволят в будущем сделать виртуальных ассистентов основным способом взаимодействия с остальным миром. Уже сейчас можно приобрести умную колонку с Алисой от Яндекса за 4 тысячи рублей — и это довольно низкая цена. Есть ли среди наших читателей владельцы данного устройства? Делитесь впечатлениями в Телеграм.

Уже в ближайшем будущем с помощью машинного обучения голосовые помощники смогут не просто читать входящие сообщения, а делать это голосом собеседника:

С развитием ассистентов и их связей с умным домом, мы сможем переложить ответственность со смартфона на домашние гаджеты. Например, фразой «Алиса, покажи рекомендации YouTube», на экране умных очков или домашнего TV запуститься приложение со списком рекомендаций. Именно таким я вижу будущее. Будущее, где не будет место телефонам.

Есть ли шанс у смартфонов?

Конечно. Скорее всего, в привычном виде смартфоны будут существовать еще долго, но не в развитом мире. Причина тому слабое развитие развивающихся стран, таких как Индия, где люди попросту не могут позволить себе подобное устройство и даже выход в Интернет. Основной целевой аудиторией смартфонов в будущем станут жители именно таких стран, тогда как в развитых городах люди больше будут полагаться на голосовых помощников, Интернет вещей и умный город.

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Также не исключаю, что в будущем производители могут даже отказаться от возможности звонить по смартфону. Основным доход операторов связи станет мобильный интернет, а не звонки. Это позволит производителям сделать модемы меньше в размерах, и таким образом увеличить пространство для других комплектующих.