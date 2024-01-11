Это худшие смартфоны Xiaomi за всю историю. Мне жаль их владельцев

Xiaomi уже не первый год предстает перед нами в роли конвейера, ежегодно выпускающего около сотни разных моделей. Среди них есть откровенно неудачные устройства, хотя активная реклама вкупе с репутацией надежного бренда сделали свое дело, и худшие смартфоны Xiaomi за всю историю тоже пользовались популярностью. Правда, сейчас их владельцев хочется только обнять и пожалеть.

Redmi Note 4 — смартфон с 10-ядерным процессором

Это может показаться странным, но в 2016 году кто-то еще обращал внимание на количество ядер в мобильных процессорах, и тогда казалось, что гонка будет продолжаться вечно. Но телефон Redmi Note 4 на 10-ядерном MediaTek Helio X20 подтвердил, что счастье совсем не в ядрах.

Смартфон на 10-ядерном процессоре сильно грелся даже при выполнении простых задач, что тогда было нормой для устройств на чипах MediaTek. Все это выливалось в жуткий троттлинг и моментальную потерю заряда. С пиковой производительностью тоже были проблемы, ведь Helio X20 проигрывал многим 4-ядерным и даже 2-ядерным решениям (например, Apple A9). Вот и получается: погонишься за 10-ю ядрами — и 2-х не поймаешь.

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Xiaomi Mi 5c на собственном процессоре

Мало кто знает, но в 2017 году Xiaomi пыталась сделать собственный процессор, а не заимствовать чипы у MediaTek и Qualcomm. Первой ласточкой стал 28-нанометровый Surge S1, появившийся в смартфоне Xiaomi Mi 5c. Похвально, но этому чипу хватало 10 минут нагрузки, чтобы заявленная производительность упала вдвое, а корпус начал обжигать пальцы.

Mi 5c можно назвать самым плохим смартфоном Xiaomi за всю историю, ведь модель, которую позиционировали как флагман, в большинстве сценариев уступала даже бюджетникам на MediaTek, а батарея на 2860 мАч с учетом древнего техпроцесса Surge S1 теряла заряд в считанные минуты. Логично, что эксперимент с собственным чипом был неудачным, и лавочку с процессорами Surge быстро свернули.

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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Xiaomi 11

Xiaomi Mi 9 был последним флагманом Xiaomi, предлагавшим оптимальное соотношение цены и характеристик. Именно с выходом Xiaomi Mi 10 китайцы начали позиционировать себя как премиальный бренд, чем заставили многих преданных фанатов посмотреть в сторону конкурентов.

Судите сами: на момент выхода Xiaomi Mi 9 без учета скидок стоил $449 (~ 41 000 ₽ по нынешнему курсу), а его наследника Xiaomi Mi 10 оценили уже в $799 (~ 72 000 ₽). Многое ли при этом поменялось? Совсем нет! Состоялся минорный переход с процессора Snapdragon 855 на Snapdragon 865, а экран флагмана получил изогнутые края и частоту обновления 90 Гц вместо принятых ранее 60 Гц. В то же время смартфон Xiaomi Mi 10 в некоторых аспектах умудрились даже ухудшить, лишив его телевика с оптическим зумом и поставив на замену пару 2-мегапиксельных затычек для количества.

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С выходом Xiaomi Mi 11 ситуация усугубилась. Наследник неудачного Mi 10 без существенных изменений получил отвратительный процессор Snapdragon 888, нагревавшийся сразу после включения смартфона, а потом наступила стадия принятия. Теперь люди не удивляются стоимости флагманов Xiaomi в районе 100-150 тысяч рублей, хотя еще 5 лет назад никто не отдал бы за китайца больше 35 тысяч.

Дешевый смартфон Redmi 9A

До выхода Redmi 9A дешевые смартфоны Xiaomi считались эталоном в своем ценовом сегменте, но модель 2020 года испортила все. Redmi 9A по многим аспектам оказался хуже своего предшественника Redmi 8A, получив, в частности, устаревший разъем MicroUSB вместо USB-C и фронталку на 5 МП вместо 8 МП. А главным камнем преткновения стала производительность.

Хилый процессор Helio G25 вкупе с 2 ГБ оперативной памяти и слабо оптимизированной оболочкой MIUI 12 похоронили Redmi 9A в глазах пользователей, которые любили дешевые Xiaomi за их относительное быстродействие. Что удивительно, при всех объективных минусах эта модель продолжает пользоваться большой популярностью, став самым продаваемым смартфоном 2023 года в России. Чудеса в решете.

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Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G

Настоящим прорывом в 2021 году предстал смартфон Redmi Note 10 Pro, впервые в сегменте недорогих устройств предложив AMOLED-экран с частотой 120 Гц, 108-мегапиксельную камеру и хороший для своего времени процессор Snapdragon 732G. Однако, вышедшие в 2022-м Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G смогли испортить впечатление от некогда любимой линейки.

Не получив существенных изменений за исключением более шустрой зарядки (67 Вт вместо 33 Вт), смартфон Redmi Note 11 Pro пересел на процессор Helio G96, который, по сути, представлял собой ухудшенную версию Helio G90T из Redmi Note 8 Pro 2019 года. 5G-версия обзавелась сравнительно шустрым чипом Snapdragon 695 с отвратительными возможностями обработки фото и видео, из-за чего Redmi Note 11 Pro 5G снимал даже хуже Redmi Note 10 Pro. Но главное — цена. Наследники легендарного Note 10 Pro стали дороже своего предшественника на $20 и $50 соответственно, что сделало их покупку, мягко говоря, нецелесообразной.