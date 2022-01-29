Этот телефон изменил многое, но оказался никому не нужен

Телефоны LG никогда не были мировыми лидерами продаж. Они неплохо продавались на некоторых рынках и даже более-менее зарекомендовали себя некоторыми моделями в России, но настоящей славы компания добилась в других направлениях своей деятельности. Сейчас мы не будем окунаться в ее историю и вспоминать, что на самом деле LG — это сокращение от двух компаний Lucky и Goldstar, которые в свое время объединились. Куда интереснее то, что они дали миру. Среди некоторых телефонов бренда особенно выделяется один, который вышел не так давно, но придал смелости другим производителям, включая Apple, и заставил их выпускать такие телефоны, которые мы сейчас видим. Сам он, если что, особой славы не сыскал.

Есть ли что-то хорошее в телефонах LG

LG ушла из бизнеса смартфонов, а значит, хвалить ее теперь можно без оглядки на то, что это покажется заказным пиаром. А хвалить ее действительно есть за что. То ли новинки появились не вовремя, то ли маркетологи не смогли их продать, но в портфеле компании есть такие ноу-хау, как аудиооборудование с четырьмя цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП), сверхширокоугольная камера и функция ручной съемки видео. Были у этого южнокорейского производителя и другие передовые разработки. В частности те, которыми отметился LG V40 ThinQ.

Дольше всего стандартом камеры для телефонов был один модуль. Несмотря на модели с двумя камерами от HTC и LG в 2011 году, дело не двигалось с мертвой точки. Даже HTC Evo 3D и LG Optimus 3D, которые использовали дополнительную камерау для 3D-эффектов, не сильно повлияли на положение дел. Мы также видели еще одну раннюю работу с двумя камерами в HTC One M7 в 2013 году, которая также обеспечивала эффект глубины и фотографии в стиле 3D.

Когда появились телефоны с несколькими камерами

Однако в 2016 году решения с двумя камерами были по-настоящему приняты отраслью в целом, поскольку мы увидели появление множества фантазий на эту тему. Huawei рекламировала монохромную дополнительную камеру, в то время, как LG выбрала сверхширокую камеру, а Apple сделала ставку на телеобъектив, имитировавший зум. Последние две системы зашли лучше всего и смогли расширить возможности привычной мобильной фотографии.

История бренда: Android.

Раньше было так, что вам приходилось выбирать между сверхшириком и телеобъективом. И делать это приходилось не в рамках одной модели, а между разными производителями. Это было большой сложностью, и решение зрело, но предложить его никто не был готов.

Эта дилемма сохранялась долгое время, поскольку в 2017 и 2018 годах число пользователей телефонов с двумя камерами увеличилось. Но только в октябре 2018 года LG наконец дала потребителям лучшее из обоих миров. LG V40, выпущенный в начале октября 2018 года, изменил правила игры, предложив тройную заднюю камеру.

Первый телефон с тройной камерой

Это был не первый телефон с тройной задней камерой, поскольку ранее в том же году был выпущен Huawei P20 Pro. Тем не менее, это был первый телефон, предлагающий стандартное теперь трио основных/зум/сверхширокоугольных камер. Между тем, P20 Pro выбрал комбинацию основной/зум/монохромный модули. Больше в отрасли никто этим путем не пошел и решение само по себе не прижилось, хотя имеет свои преимущества и до сих пор встречается в некоторых моделях.

Этот складной планшет опередил время, но провалился в продаже.

Флагман LG конца 2018 года имел 12 Мп основной, 16 Мп сверхширокоугольный и 12 Мп 2-кратный телеобъектив. Это означало, что у вас была камера действительно на все случаи жизни. Съемка животного в зоопарке, большой компании друзей на вечеринке или красивого здания в поездке — он мог все. Другими словами, вам не нужно было покупать LG G7, если вы хотели сверхширокоугольную камеру, или iPhone и Xiaomi Mi 8, если вам нужен был хороший зум — у V40 было все это.

Но все было не так приторно сладко, как может показаться на первый взгляд. Самым большим недостатком LG V40 был тот факт, что качество изображения было хорошим только при ярком дневном свете. Динамический диапазон и размытие фона были хорошими, но камера не могла похвастаться отличной съемкой при слабом освещении.

Интересно, что не только тремя основными камерами отметился этот телефон. У него еще было две фронтальные камеры на 5 Мп и 8 Мп. Всего модулей в конструкции было 5 — как ни у кого до этого.

Как развивались телефоны

Очевидно, что конкуренты тоже думали, что это достойный путь. В конце концов, Huawei Mate 20 Pro с аналогичным оснащением и Samsung Galaxy A9 с четырьмя камерами были выпущены всего через несколько дней после выхода телефона LG. Но первый навсегда остается в истории, а второй и третий — это лишь лучшие из проигравших.

История бренда: Huawei.

Многие другие компании начали наперебой предлагать свои решения с четырьмя и даже пятью камерами, но до массового появления хотя бы даже тройных камер потребовался еще год. Так, например, Apple выпустила iPhone 11 Pro с тремя камерами только в сентябре 2019 года.

Дальнейшее увеличение количества модулей привело к тому, что появились макрокамеры для съемки очень крупных планов, датчики глубины и 3D-датчики ToF для эффектов глубины резкости, а также дополнительные камеры с зумом для еще большего увеличения дальности съемки. Тем не менее, трио обычный/широкоугольный/телеобъектив — это то, что можно назвать золотой классикой. Все остальное — бонусы.

LG V40 ознаменовал собой важный этап в эволюции мобильной фотографии, но сам сгинул в небытие вместе с компанией, которая его производила. Нет, она продолжает успешно существовать, но решила, что смартфоны — это не ее и надо переключиться на другие сферы деятельности.