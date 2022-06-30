Galaxy A53 уже можно купить за 18 тысяч рублей. Это топ за свои деньги

Несмотря на то что рубль, как говорят эксперты, уже фактически перестал быть сколь-нибудь конвертируемой валютой, за рубли можно купить все те же товары, которые мы могли купить за них и раньше. Просто теперь, когда курс доллара снизился до показателей 2015 года, многие товары стали намного выгоднее. Особенно это касается электроники, которая изначально реализуется за доллары и благодаря этому в России стоит каких-то смешных денег. Поэтому, если вы хотели купить себе новый смартфон, но не делали это из-за высоких цен, кажется, что сейчас для этого лучшее время. Главное — знать, где покупать.

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Galaxy A53, который попал в Россию благодаря параллельному импорту, с самого начала выглядел не очень привлекательно. Сказывалась высокая цена. Торговая сеть ДНС, которая привезла аппарат к нам в страну, сразу запросила за него неожиданно много — целых 40 тысяч рублей за версию в базовой конфигурации. Само собой, при такой политике ценообразования покупать смартфон не хотелось, каким бы крутым он ни был.

Galaxy A53 — характеристики и цена

Но Galaxy A53 и не должен стоить 40 тысяч рублей. Просто ДНС таким образом компенсирует расходы на параллельный импорт и немного перестраховывается на случай, если курс доллара опять пойдёт вверх. Но продавцам с АлиЭкспресс это ни к чему, потому что они и так продают свои товары в долларах. Просто сама площадка для нашего удобства автоматически переводит все цены в рубли. Но даже так Galaxy A53 на Али стоит всего 18 тысяч рублей.

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А за 18к это совершенно другой разговор. Такая цена делает Galaxy A53 реально одним из самых выгодных аппаратов на рынке с точки зрения цена-характеристики. Смотрите сами:

Во-первых, тут очень классный дисплей . У всех самсунгов они классные, но Galaxy A53 оснащается 6,5-дюймовой AMOLED-матрицей флагманского уровня с частотой обновления 120 Гц. Это делает анимацию плавной, а просмотр фильмов и игры — более приятными для глаза.

. У всех самсунгов они классные, но Galaxy A53 оснащается 6,5-дюймовой AMOLED-матрицей флагманского уровня с частотой обновления 120 Гц. Это делает анимацию плавной, а просмотр фильмов и игры — более приятными для глаза. Во-вторых, тут мощный аккумулятор на 5000 мА*ч с зарядкой на 25 Вт. Samsung не стала жадничать и нарастила ёмкость батарейки Galaxy A53 по сравнению с предыдущими моделями, благодаря чему аппарат стал жить от одной зарядки дольше.

с зарядкой на 25 Вт. Samsung не стала жадничать и нарастила ёмкость батарейки Galaxy A53 по сравнению с предыдущими моделями, благодаря чему аппарат стал жить от одной зарядки дольше. В-третьих, тут отличная камера . Основной модуль имеет разрешение 64 Мп, и именно на него вы будете делать подавляющее большинство снимков, которые классно получаются даже в условиях недостаточного освещения.

. Основной модуль имеет разрешение 64 Мп, и именно на него вы будете делать подавляющее большинство снимков, которые классно получаются даже в условиях недостаточного освещения. В-четвёртых, Galaxy A53 будет обновляться не 3, а 4 года. Причём всё это время он будет получать не просто патчи безопасности, а самые настоящие обновления Android. Так долго обновляются только флагманы Samsung.

Стоит ли покупать Galaxy A53

Galaxy A53 — это как раз тот смартфон, который реально можно покупать в базовой конфигурации и не обломаться. Потому что по умолчанию он имеет 6 ГБ оперативки, однако поддерживает функцию виртуализации памяти, которая позволяет увеличить этот объём ещё на 4 ГБ. То есть по итогу у вас будет аппарат на 10 ГБ ОЗУ, которых хватит вообще для любых задач — от игр, до сложных приложений. Хотя, будем честны, какие на Android к чёрту сложные приложения?

Учитывайте, что доставка конкретно этого образца будет из Китая. Однако продавец уверяет, что торгует не китайской, а тайваньской версией, которая имеет и глобальную прошивку с поддержкой сервисов Google, и предустановленный русский язык.

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Однако на странице товара есть как минимум один отзыв от покупателя, который уверяет, что ему прислали именно китайскую версию. Так ли это на самом деле, оставим на его совести. Однако в описании нет никаких указаний на то, что смартфон не поддерживает сервисы Google и другие фишки, характерные для глобальных версий.

Купить Galaxy A53

А вот что не очень хорошо, так это отсутствие в комплекте зарядного блока. Однако это не инициатива продавца, а самой Samsung. Корейская компания с этого года перестала комплектовать свои смартфоны зарядниками, пойдя по пути Apple, дабы и природу сберечь, и стоимость комплекта снизить, и расходы на логистику сократить.

Причём, если верить отзывам, получается очень весело: самого блока питания в коробке нет, но продавец исправно кладёт в подарок переходник на европейскую вилку. Зачем — непонятно. Но кладёт — и ладно.