Huawei Mate 50 Pro может получить Snapdragon 898. Но не спешите радоваться

Если вы думали, что Hauwei лишилась процессоров и больше никогда не сможет производить смартфоны, это не совсем так. Несмотря на серьезность санкций, которые наложены на компанию, она все равно может покупать процессоры и даже устанавливать их в свои смартфоны. Даже было уточнение со стороны американского правительства, которое дало понять, что Huawei не полностью лишается чипов. Благодаря этому компания и получила возможность работать дальше, пусть и производя чуть урезанные телефоны. Теперь стало известно, что компания с определенной долей вероятности сможет использовать процессор Snapdragon 898 для ее долгожданного Huawei Mate 50 Pro. Но чем ей придется поступиться ради этого?

Какой процессор будет в Huawei Mate 50 Pro

Новый процессор от Qualcomm еще не вышел, но даже Huawei P50 нельзя назвать полноценным телефоном. Информации о нем было и есть столько, что многим может показаться, будто он является лишь плодом их фантазии. Не говоря уже о только готовящемся Mate 50 Pro.

Тем не менее, Huawei Mate 50 Pro действительно может поставляться с флагманским процессором нового поколения Snapdragon 898 от Qualcomm. Вот только у него не будет одной важной, можно даже сказать ключевой, функции. И пусть в России она пока не так актуальна, но такое положение дел все равно расстраивает. Как вы могли догадаться, речь об отсутствии поддержки 5G.

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Может ли Huawei покупать процессоры

Информация о том, что компания имеет право закупать процессоры Qualcomm у США, но без 5G-модемов, появилась довольно давно. Видимо, так было решено ослабить удар по интересам других производителей, которые могли серьезно пострадать из-за запрета работать с Huawei, а это десятки компаний, в том числе и американских. А еще так можно было легко и незатейливо обеспечить Qualcomm новым покупателем, который теперь не может сам производить компоненты.

Может ли Huawei делать процессоры

Правильнее сказать, разрабатывать компания их может. Но в мире всего пара заводов, которые могут удовлетворить спрос Huawei с учетом сложности и технологичности ее чипов. И всем им запрещено выполнять заказы китайской компании с сентября прошлого года. Теоретически, компания могла бы делать чипы сама, но это не то, что можно сделать на коленке с помощью паяльника. Для этого нужен огромный завод, который строится несколько лет и требует миллиардов долларов инвестиций.

Huawei говорила, что самой большой проблемой является поиск чипов. Это вызвало серьезные задержки для устройств серии Huawei P50. Они опоздали на пару месяцев с анонсом, а модель ”Pro” даже не поступила в продажу на момент написания этой статьи. Но, возможно, ждать осталось недолго.

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Обратите внимание, что ни один из этих двух телефонов не был выпущен за пределами Китая. Предполагается, что Huawei планирует анонсировать серию Huawei Mate 50 в первом квартале следующего года. По крайней мере модель ”Pro” будет включать в себя чип Qualcomm следующего поколения, о котором еще даже не объявили.

Snapdragon 898 почти наверняка станет одним из самых популярных флагманских чипов в следующем году. Snapdragon 888 использовался многими компаниями, как и его предшественники. По сути, это единственный суперпроизводительный процессор, который есть на рынке, если не считать версию 888 Plus. Есть модели и других производителей, но они не так хороши и сбалансированы, как 888-ой.

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Snapdragon 888 без 5G

Сейчас Qualcomm продает Snapdragon 888 в комплекте с модемом 5G, потому что он устанавливается только во флагманские смартфоны. Все их создатели могут и хотят использовать 5G. Но у этого процессора есть версия и без 5G-модема. Скорее всего, Huawei придется заплатить за процессор такую же цену, как и остальным производителям, но при этом она сможет использовать только 4G.

Кстати, и Huawei P50, и P50 Pro используют высокопроизводительные чипы Qualcomm. Оба работают на Snapdragon 888 и ни один из них не поддерживает 4G. Так что этот шаг компании действительно имеет смысл для серии Mate 50. По крайней мере она появится и будет продаваться, а этого уже достаточно, чтобы более-менее поддерживать бизнес смартфонов на плаву.