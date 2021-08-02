Самый мощный телефон. Какой он и можно ли его купить

Пару недель назад как-то незамеченно прошла новость о том, что Qualcomm выпустила самый мощный смартфон в мире. Об этом говорили только некоторые издания, а истинная цель выпуска смартфона так и осталась невыясненной. Интересно, что компания решила выйти за рамки выпуска только процессоров. Новинку назвали ”смартфоном для инсайдеров” и это его настоящее название. Конечно, много вопросов о том, для чего его выпустили, но еще больше вопросов вызывает востребованность устройства. Тем более, он не будет находиться в свободной продаже в привычном понимании этого слова. Давайте разберемся, что это такое, почему он мощный, насколько он мощный и нужно ли вообще было это делать.

Сколько стоит самый мощный телефон

Хорошим поводом вспомнить новый смартфон стало то, что теперь его можно купить. Если вы как-либо относитесь к ”Snapdragon Insiders”, вам достаточно будет оставить заявку и приготовить 1499 долларов. Вот только захотите ли вы это сделать? Давайте посмотрим, что это за устройство и для чего оно нужно.

Телефон Qualcomm

Все мы знаем Qualcomm как компанию, которая производит детали для лучших телефонов под управлением операционной системы Android. Тут стоит напомнить, что Qualcomm выпускает огромное количество компонентов, кроме процессоров. Это и графические компоненты, и модули связи, и некоторые другие вещи.

Qualcomm выпустила Snapdragon 888+. Но кому он нужен?

Qualcomm уже готовила некоторые прототипы для демонстрации своих возможностей для специалистов. Это были практически закрытые от посторонних глаз продукты, которые не то, что купить было нельзя, даже пользоваться ими было невозможно в привычном понимании этого слова.

Теперь же Qualcomm нацелена на простое устройство для потребителей. Но, как я уже сказал в начале, не на всех. Для этого компания в партнерстве с ASUS создала коммерческое устройство, которое будет продаваться в США, Китае, Германии, Великобритании, Японии, Корее и Индии.

Стоит оно 1 500 долларов, но зато получило все самые передовые технологии и демонстрирует все достижения компании на рынке электронных компонентов.

Характеристики самого мощного телефона Qualcomm

Фактические спецификации не сильно отличаются от большинства других флагманских телефонов. Например, от Galaxy S21. Телефон получил чипсет Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ хранилища USF 3.1. А еще у него есть 6,78-дюймовый дисплей Samsung AMOLED с частотой 144 Гц. Он будет поддерживать все диапазоны 5G, Snapdragon Sound и сертификацию HDR10 +. В нем даже есть Quick Charge 5.0 для зарядки батареи емкостью 4000 мАч.

Не спешите покупать телефон на Snapdragon 888 Plus. Вот почему.

Выглядит круто, но многие заметили, что-то странное, когда увидели наименование процессора. Действительно, новинка так и не получила топовый Snapdragon 888 Plus. Пусть он и вышел только недавно, но ведь и речь о компании, которая его создавала, все о нем знала и могла подготовить его к своему смартфону еще на стадии разработки.

Можно ли купить телефон Qualcomm

Если вдруг вы подумали, что хотите купить себе этот телефон, то вас должно остановить, как минимум две вещи. Во-первых, он стоит 1500 долларов, что существенно дороже того, сколько должен стоить хороший обычный телефон. Во-вторых, такой телефон вам просто не нужен для регулярного использования.

Этот телефон представляет собой демонстрацию всех доступных технологий Qualcomm и предназначен для продажи только участникам программы предварительной оценки Qualcomm Snapdragon.

Таких специалистов огромное количество. Qualcomm создала вокруг себя сообщество технарей, которым нравится работать со Snapdragon. Новый смартфон создавался по большому счету именно для них. Они и будут проверять лучшие технологии Qualcomm в деле.

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Подобные явления не редкость. Компании иногда создают ограниченные серии устройств, которые должны помочь им набрать вес среди лояльной аудитории, проверить новые технологии и показать миру, что ”мы можем”.

1 500 долларов — это большие деньги почти для всех, и если вы тратите так много, вам, вероятно, следует вместо этого взглянуть на обычный телефон ASUS с оптимизацией Qualcomm. По большому счету вы получите все то же самое, что и с устройством Snapdragon Insiders, но в пару раз дешевле.

В противном случае, если вы, например, разработчик, вы сможете оптимизировать приложения для всех устройств под управлением Snapdragon (и других чипов компании) без необходимости покупать большое количество разных смартфонов.

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Стоит ли покупать самый мощный телефон

Для себя я уверен, что намного лучше купить суперфлагман на Snapdragon, вроде Galaxy S21 Ultra или ASUS ROG 5, и получить не меньшее удовольствие от использования.

А еще странно, что компания выпустила новое устройство сейчас. Напомню, он работает на Snapdragon 888, хотя уже существует его версия с приставкой ”Plus”. А еще, до выхода принципиально нового Snapdragon 898 остается меньше полугода. Как думаете, может так компания намекает, что мы не увидим в этом году традиционного обновления чипов? Тем более, кризис полупроводников еще не закончился. Этот вариант, конечно, маловероятен, но все может быть.