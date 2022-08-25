Искал смартфон с хорошей камерой, а нашел лимитированную модель за смешные деньги

В то время как именитые бренды не могут найти оптимальный баланс между ценой и характеристиками в своих устройствах, на авансцену выходят новые компании, пытающиеся сформировать о себе положительное впечатление. Одним из таких примеров является TECNO — бренд, пришедший в нашу страну в 2018 году и за 4 года превратившийся из обычного производителя недорогих смартфонов в компанию, которая выпускает продукты, интересные даже безотносительно характеристик.

Поэтому, если вы хотите купить недорогой смартфон, то обратите внимание на новый TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition. Это эксклюзивная модель, выпущенная ограниченным тиражом, которая порадует не только ценителей стильных устройств, но и тех, кто называет себя мобильным фотографом и не может удержаться от создания крутого снимка вне зависимости от погоды и времени суток. Сейчас расскажем, чем CAMON 19 Pro Mondrian Edition отличается от других телефонов за 20-22 тысячи рублей.

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Красивый смартфон

Название TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition отсылает нас к работам нидерландского художника Пита Мондриана, который творил на стыке XIX и XX веков. Взгляните на его картину «Композиция с красным, синим и желтым», и вы сразу поймете, чем вдохновлялись в TECNO при разработке дизайна своей новинки.

Даже если вы не являетесь ценителем высокого искусства, то наверняка согласитесь, что TECNO CAMON 19 Pro ME внешне выделяется из общего ряда современных смартфонов. Это касается не только абстрактного узора на спинке устройства, но и покрытия, которое используется в этой модели. Крышка телефона выполнена с технологией полихроматического фотоизомера. Говоря простым языком, она меняет свой цвет под воздействием солнечных лучей. Стоит вам немного подержать TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition на солнце, как его белая спинка превратится в одну из картин Пита Мондриана.

TECNO CAMON 19 Pro — характеристики

С технологической точки зрения новый смартфон — тот же TECNO CAMON 19 Pro, который был представлен чуть раньше. Как вы уже догадались, отличие заключается только в уникальном дизайне. При этом характеристики TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition остались те же:

Экран: 6.8 дюйма, IPS (FullHD+), 120 Гц.

6.8 дюйма, IPS (FullHD+), 120 Гц. Основная камера: 64 Мп (OIS) + 50 Мп + 2 Мп.

64 Мп (OIS) + 50 Мп + 2 Мп. Фронтальная камера: 32 Мп.

32 Мп. Процессор: Helio G96.

Helio G96. Память: 8/128 ГБ.

8/128 ГБ. Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 33 Вт).

В первую очередь обращает на себя внимание большой экран, поддерживающий частоту обновления 120 Гц, за счет которой анимации выглядят невероятно плавными. Отрисовать картинку TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition помогает процессор Helio G96. Это довольно производительное железо, чьей производительности хватит не только для комфортной работы интерфейса, но и для гейминга на средневысоких настройках графики.

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Держать заряд смартфону помогает аккумулятор на 5000 мАч — привычная емкость для 2022 года, но зато с поддержкой быстрой зарядки. В комплекте лежит блок питания на 33 Вт, так что TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition зарядится за 65 минут. Ну и камеры, о них нужно поговорить отдельно, так как подобной компоновки мне раньше видеть не доводилось.

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Смартфон с хорошей камерой

В качестве основной камеры TECNO CAMON 19 Pro использует 64-мегапиксельный сенсор Samsung. Он построен таким образом, что половина зеленых субпикселей на матрице заменены на белые пиксели. Не поняли? Ничего страшного — главное, что подобная манипуляция помогла улучшить светопоглощение, благодаря чему телефон хорошо снимает и днем, и вечером.

К тому же основная камера оснащена флагманской фишкой, которая редко встречается в категории недорогих устройств. Это оптическая стабилизация. Она помогает устранить эффект трясущихся рук во время съемки видео и сделать снимки в движении более четкими. А еще здесь есть лазерный автофокус, позволяющий избавиться от смазывания объектов.

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Дополняет основную камеру 50-мегапиксельный сенсор. Нет, это не широкоугольный модуль, а объектив с двукратным оптическим зумом. Он обеспечивает приближение без потери качества и заодно выступает в роли камеры для портретной съемки за счет размытия заднего фона. И весь этот набор характеристик вкупе с уникальным дизайном предлагается за 21 990 рублей — именно столько стоит TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition в официальной рознице.

Беспроводные наушники — какие купить

Помимо лимитированного смартфона TECNO CAMON 19 Pro Mondrian Edition компания представила свои первые беспроводные наушники TECNO TWS SONIC 1, которые могут примерить два враждующих лагера любителей затычек и вкладышей. Владелец сам выбирает вариант использования гарнитуры, снимая или надевая амбушюры.

В плане характеристик TECNO TWS SONIC 1 тоже не лыком шиты. Наушники получили последнюю на текущий момент версию Bluetooth 5.3, которая обеспечивает минимальную задержку сигнала и хорошую автономность. Вместе с солидным аккумулятором все это выливается 50 часов работы без подзарядки.

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Также заявлена функция мультипоинт, позволяющая использовать наушники одновременно с двумя устройствами. А сертификация по стандарту IPX5 делает использование TECNO TWS SONIC 1 безопасным даже под дождем или во время занятий спортом. Стоимость наушников пока держится в секрете, а их релиз намечен на осень 2022 года.