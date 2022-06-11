Каким будет Samsung Galaxy S23. Всё, что известно на данный момент

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Иван Герасимов 0

Samsung достаточно часто балует нас новинками: еще свеж в памяти Galaxy S21 FE и новая линейка S22, выход которой моментально оброс скандалами, а уже совсем скоро нас ждут новые складные смартфоны и флагманская серия S23. О последней, к слову, уже начали появляться первые подробности. По некоторым данным, новый Samsung будет похож на iPhone, если судить по рендерам, попавшим в сеть, а еще получит отличную камеру, которую редко встретишь в современных смартфонах. В общем, данных о Samsung Galaxy S23 достаточно много: пришло время разобраться в них, чтобы понять, каким будет Galaxy S23.

Разбираемся, что известно о Galaxy S23 на данный момент

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Напомню, нынешний Galaxy S22 получился достаточно успешным, несмотря на то, что снова уступил в производительности iPhone 13 Pro. А процессор Exynos с годами становится только лучше, поэтому, вероятно, совсем скоро необходимость в версии смартфона со Snapdragon и вовсе отпадёт.

Как будет выглядеть Galaxy S23

Как и положено будущему смартфону, в Сети заранее начали появляться интересные концепты, иллюстрирующие внешний вид Samsung Galaxy S23. Об одном из них стало известно в марте: инсайдер Ice Universe продемонстрировал рендеры, на которых новый флагман изображен с экраном на всю лицевую панель и гранями, до боли напоминающими iPhone. При этом фронтальная камера (предположительно, на 40 Мп) расположена под экраном.

Samsung Galaxy будет похож на iPhone?

Другой концепт появился буквально на днях: на нем изображен Galaxy S23, по очертаниям напоминающий предыдущее поколение, но уже с совершенно другим блоком камер, похожим на OnePlus и Xiaomi. Источник утверждает, что в Samsung Galaxy S23 Ultra установят датчик на 200 Мп, а S23 и S23+ получат 108 Мп, что тоже впечатляет.


В любом случае, предпосылок для того, чтобы Samsung начала копировать дизайн iPhone, попросту нет, поэтому высока вероятность того, что смартфон будет выполнен в духе S22 — во всяком случае, дизайнер Technizo Concept продемонстрировал подтвердившийся внешний вид Xiaomi 12 Pro и Galaxy S22, а также предсказал, каким будет Xiaomi 12 Ultra еще прошлой осенью.

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Характеристики Samsung Galaxy S23

Как и прежде, Samsung планирует выпускать смартфоны в двух вариациях: на собственному чипе Exynos и на Snapdragon в зависимости от региона продаж. Говорят, что Exynos 2300 станет первым, выполненным по 3-нм техпроцессу. В нем используют новейшие ядра ARM и графическое ядро от AMD. В то же время, ясности, какой чип Snapdragon будет в Galaxy S23 пока нет: вряд ли им станет прошлогодний 8 Gen 1.

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Возможно, Samsung использует обновленный Snapdragon 8 Gen 1 Plus или 8 Gen 2, который на данный момент находится в разработке: источник сообщает, что в нем будут существенные улучшения за счет другой компоновки ядер, которая окажется более эффективной, но окажется дороже и сложнее в производстве. Также некоторые источники предполагают, что во флагмане Samsung может быть использован топовый MediaTek Dimensity, но верить в это я бы не стал и вам бы не советовал.

Как вам такой дисплей в Samsung?

А вот дисплей Galaxy S23 может оказаться киллер-фичей смартфона: говорят, у Samsung есть планы внедрить в устройство так называемый «дисплей-водопад», огибающий корпус со всех сторон. У Samsung уже есть возможность создать такой экран, поэтому велика вероятность того, что идея будет реализована в отличие от Xiaomi. Как вы помните, еще год назад китайская компания представила неизвестный смартфон с похожим экраном, но новинка так и не поступила в продажу.

Предполагается, что Samsung Galaxy S23 получит более быструю зарядку, чем сейчас (45 Вт) и продолжит поддерживать стилус S-Pen.

Цена Samsung Galaxy S23

Смартфоны Samsung не дорожали уже два года, но в 2022 есть повод увеличить цену на них

Samsung держит цены на смартфоны уже на протяжении последних двух лет, и это дало свои плоды — продажи заметно выросли, а в некоторых странах смартфоны и вовсе стали самыми популярными. Правда, в этом году компании пришлось существенно снизить цену на смартфоны Galaxy S22 из-за скандала с производительностью да и держать стоимость смартфонов три года подряд — непозволительная роскошь даже для южнокорейского бренда. Добавьте к этому продолжающийся дефицит чипов и другие проблемы, например, потерю российского рынка. Вероятно, Samsung изменит политику ценообразования, в результате чего новинки подорожают, но не слишком сильно — не более 10-15% от стартовой цены Galaxy S22.

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В России смартфон, скорее всего, официально продаваться не будет, но, вероятно, будет поставляться параллельным импортом через третьи страны — из-за этого цена точно увеличится, несмотря на укрепление курса рубля.

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