Как смартфоны отучили нас от халявы

Смартфоны, смартфоны, смартфоны… О дорогостоящих устройствах больше не слагают легенды — их напрямую сравнивают друг с другом и выбирают лучший вариант. Сравнивают iOS и Android, App Store и Play Market. Смартфоны дали нам много свободы и освободили от компьютеров, но ограничили по-своему. Как насчет того, чтобы снова поднять тему, что раньше было лучше? Думаю, вам интересно будет вспомнить то, что было лет пятнадцать лет назад: мобильный телефон был конечным продуктом индустрии. То есть, никаких экосистем и подписок. Сейчас же смартфон является связующим звеном между потребителем и контентом. То есть, контент — во главе угла. Разбираемся, за что теперь нам приходится платить, хотя раньше это было бесплатным.
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Тарифы на мобильную связь
Первое, с чего следует начать — это тарифы на мобильную связь, которые были раньше. С одной стороны, они были максимально непрактичными, в 2022 году ими пользоваться было бы невозможно: никаких пакетных предложений, безлимита на интернет или соцсети (которых, правда, не было, но вот от безлимита на ICQ никто бы не отказался). С другой стороны — стоили они невероятно дешево. Настолько дешево, что за связь можно было платить по минимуму.
К примеру, у вас на счете могло быть 5 рублей, вы бы принимали входящие звонки (бесплатно). Можно ли представить такое сейчас? Вряд ли. Таких тарифов практически нет у операторов, а даже если они и есть, то пользоваться ими крайне сложно. А еще раньше ни один абонент не представлял своей жизни без обещанного платежа — услуги, благодаря которой вы могли оставаться «на плаву».
В те годы вам это ничего не стоило — взяли в долг у оператора и вернули ровно столько же. Теперь же приходится платить за использование обещанного платежа — комиссия зависит от суммы, которую предоставляет оператор.
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Игры для смартфона без рекламы
Вспомните то изобилие игр для телефонов, что было раньше? Splinter Cell, Gravity Defied, Rainbow Six — все любимые игры были бесплатными. И без рекламы! Все игры были в оффлайне, а владельцы смартфонов могли поиграть друг с другом по Bluetooth. Как найти и скачать игру для телефона знали все: перекинуть по ИК-порту, скачать на WAP-сайте. Правда, приходилось страдать, чтобы найти игру именно под разрешение своего экрана.
Но оно того стоило: мобильный гейминг был донельзя аналоговым, теплым, уютным, увлекал многократно больше, чем сейчас. Можно ли найти бесплатную игру, которую можно запускать без интернета в 2022 году? Думаю, нет. Да и мобильный гейминг уже далеко не тот. Донаты, донаты, донаты…
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Как бесплатно слушать музыку
Кажется, это тот самый случай, когда смартфоны привнесли в нашу жизнь действительно что-то полезное: стриминговые сервисы вобрали в себя огромные базы треков, появились плейлисты по настроению, жанрам и исполнителям. Стало намного проще искать понравившийся трек. Больше нет необходимости дежурить у компьютера, конвертируя треки из одного формата в другой и чистить память в телефоне ради новой песни.
Правда, все осложняется тем, что некоторые поистине крутые композиции и ремиксы отсутствуют в базе одной площадки и присутствуют на другой. Как быть? Решение примет каждый сам. В остальном, конечно же, музыка — вид контента, за который мы однажды должны были начать платить.
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Подписка на спортивные трансляции
Еще один «привет» из прошлого, когда спорт был доступен на федеральных каналах. Сегодня сложно представить, чтобы топовый футбольный матч можно было посмотреть бесплатно на ТВ: даже российский чемпионат, на который, по правде говоря, без слез не взглянешь, хочет заработать на показе. Что говорить о серьезных европейских лигах: хочешь увидеть игры «Реала» или «Барсы» — оформляй подписку.
К счастью, есть обходные пути, благодаря которым можно купить подписку дешевле или помучаться и найти трансляцию на пиратском сайте. Правда, посмотреть матч «нечестным» способом становится все сложнее: сайты блокируются, повсюду вылезают сомнительные баннеры, а видео то и дело обрывается. Стоит оговориться: 10-15 лет назад с такими матчами все было намного сложнее — их попросту не транслировали в нашей стране, а качество зарубежной трансляции на испанском языке оставляло желать лучшего.
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Платная подписка на новости
С каждым днем увеличивается количество СМИ, которые вводят платную подписку на свои материалы. Самое интересное, что актуальные новостные сводки остаются общедоступными: по большей степени СМИ требуют оплаты за эксклюзивные материалы или авторские колонки.
10 лет назад такое было сложно представить, ведь любые мнения экспертов были доступны в Сети. То же самое касается блогов и других видео, в которых есть дополнительные материалы. К сожалению, всем нужно на что-то жить — именно по этой причине издания переходят на формат подписок.
О чем еще не упомянуто в статье? Пишите о том, что со временем стало платным, в нашем Telegram-чате. Давайте обсудим!
Мне кажется, что эта статья написана для appleinsider. Какие платные подписки на андроиде? Окстись, уважаемый автор!)
Тарифы и сейчас недорогие. Не вижу особой разницы. Если использовать телефон так же, как и в том же 2005 году, то 200-300р в месяц за пакет минут и смс вам хватит до второго пришествия. Тарифы у нас весьма доступные в стране. В сравнении с Европой то уж точно.
У меня и сейчас на счёте может быть 5 рублей и звонки я буду принимать всё так же бесплатно. Что-то изменилось, пока я пользовался одним и тем же номером с 2003 года? Вроде нет. Тогда откуда столько паники про дорогущие тарифы сейчас? Обещанный платёж есть и сейчас – возможность уйти в минус. И платить за это сейчас не нужно. Никакой комиссии нет. Откуда эта информация вся?
«Можно ли найти бесплатную игру, которую можно запускать без интернета в 2022 году? Думаю, нет». А я скажу, что уверен (а не думаю), что да. И игр таких много. Ни копейки не задонатил ни в одну игру.
Про музыку согласен лишь с тем фактом, что памяти в телефонах раньше было меньше – факт. До сих пор, начиная с момента появления соцсети по мотивам рукикниги я слушаю музыку там. Без рекламы, без ограничений и без каких-то подписок платных. И крутые ремиксы и композиции, если и отсутствуют в каком-то стриминговом сервисе, то точно присутствуют в соцсети. Зачем при всех этих возможностях тратить деньги?
А вот про платную подписку на новости слышу в первый раз в жизни 🙂 В принципе я могу оправдать подписку на интернет-ресурсе. Это хоть как-то напоминает подписку на какую-то газету, как было раньше много-много лет. Но сейчас, при наличии обширнейшего списка источников новостей, платить за их чтение деньги?!?))) Простите, но это абсурд чистой воды. Уверен на 110%, что если ваш ресурс введёт платную подписку на чтение постов, то вы потеряете процентов 80 аудитории. 10% — это останутся те, кто уже оформил все возможные платные подписки на всё и вся, а остальные 10% — это те, кто только встает на скользкий путь дополнительных необоснованных трат в силу отсутствия возможности и/или желания сделать это бесплатно.
Каким образом аппарат, позволяющий установить на себя пиратское приложение/игру заставляет меня начинать платить за контент?)))
Убеждаюсь ещё раз – статья ошибочно размещена на ресурсе про андройд. Ей самое место в экосистеме Apple 🙂
Какая смешная статья. Root, torrent и прочее только и делают смарт инструментом потребления халявы. Подписки — зло.
Поэтому каждый разработчик старается и переходить на платные модели своего приложения, заработать деньги же как-то нужно.
Это вы у меня со страницы ВК 2007 года взяли картинку с 6600 и С65? Я ровно так же фотографию помню делал. А снимал на М65 )))
Уважаемая таинственно загадочная редакция…
Мы с ребятами внимательно, под бесплатную (пока ещё) музыку Вивальди [нет, это не браузер… точно не браузер, это антонио] изучили вот это вот «Как смартфоны отучили нас от халявы» и пребываем в лёгком [тяжёлом] ступоре, пытаясь осознать как это железякам удалось отучить нас от халявы и кого это «нас»?
Особенно интересно стало в месте, где отучение от халявы проходило путем бесплатного прослушивания музыки.
Тут мы» за», тут мы не против. Если с халявой нужно бороться чем-то бесплатным, то щитайте нас первыми борцами за счастье этих самых «нас».
Вдохновлённые таким потоком реальности мы решили немедленно отказаться от AdGuard и MicroG, но, слегка посовещавшись, решили Apk файлы пока сохранить, мало ли что.
Кстати, а можно всё-таки уточнить, как именно телефоны отучают от халявы? И почему именно они?
И какое отношение имеет просмотр платного спортивного канала к наличию смартфона? Это на нём, болезном, на 6,5 дюймах бокс по подписке смотреть?
Автору мы с ребятами всенепременно желаем успехов, в том числе творческих, но недоумение относительно жанра статьи осталось.. Странно всё это… 😁
ПыСы : навязанные оператором платные подписки/услуги, о которых никто из «нас» не подозревает, но которые жрут бюджет как пылесос промокашку, это тоже метода отучения от халявы? Ну-ну.. 😂