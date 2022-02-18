Как смартфоны отучили нас от халявы

Смартфоны, смартфоны, смартфоны… О дорогостоящих устройствах больше не слагают легенды — их напрямую сравнивают друг с другом и выбирают лучший вариант. Сравнивают iOS и Android, App Store и Play Market. Смартфоны дали нам много свободы и освободили от компьютеров, но ограничили по-своему. Как насчет того, чтобы снова поднять тему, что раньше было лучше? Думаю, вам интересно будет вспомнить то, что было лет пятнадцать лет назад: мобильный телефон был конечным продуктом индустрии. То есть, никаких экосистем и подписок. Сейчас же смартфон является связующим звеном между потребителем и контентом. То есть, контент — во главе угла. Разбираемся, за что теперь нам приходится платить, хотя раньше это было бесплатным.

Тарифы на мобильную связь

Первое, с чего следует начать — это тарифы на мобильную связь, которые были раньше. С одной стороны, они были максимально непрактичными, в 2022 году ими пользоваться было бы невозможно: никаких пакетных предложений, безлимита на интернет или соцсети (которых, правда, не было, но вот от безлимита на ICQ никто бы не отказался). С другой стороны — стоили они невероятно дешево. Настолько дешево, что за связь можно было платить по минимуму.

К примеру, у вас на счете могло быть 5 рублей, вы бы принимали входящие звонки (бесплатно). Можно ли представить такое сейчас? Вряд ли. Таких тарифов практически нет у операторов, а даже если они и есть, то пользоваться ими крайне сложно. А еще раньше ни один абонент не представлял своей жизни без обещанного платежа — услуги, благодаря которой вы могли оставаться «на плаву».

В те годы вам это ничего не стоило — взяли в долг у оператора и вернули ровно столько же. Теперь же приходится платить за использование обещанного платежа — комиссия зависит от суммы, которую предоставляет оператор.

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Игры для смартфона без рекламы

Вспомните то изобилие игр для телефонов, что было раньше? Splinter Cell, Gravity Defied, Rainbow Six — все любимые игры были бесплатными. И без рекламы! Все игры были в оффлайне, а владельцы смартфонов могли поиграть друг с другом по Bluetooth. Как найти и скачать игру для телефона знали все: перекинуть по ИК-порту, скачать на WAP-сайте. Правда, приходилось страдать, чтобы найти игру именно под разрешение своего экрана.

Но оно того стоило: мобильный гейминг был донельзя аналоговым, теплым, уютным, увлекал многократно больше, чем сейчас. Можно ли найти бесплатную игру, которую можно запускать без интернета в 2022 году? Думаю, нет. Да и мобильный гейминг уже далеко не тот. Донаты, донаты, донаты…

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Как бесплатно слушать музыку

Кажется, это тот самый случай, когда смартфоны привнесли в нашу жизнь действительно что-то полезное: стриминговые сервисы вобрали в себя огромные базы треков, появились плейлисты по настроению, жанрам и исполнителям. Стало намного проще искать понравившийся трек. Больше нет необходимости дежурить у компьютера, конвертируя треки из одного формата в другой и чистить память в телефоне ради новой песни.

Правда, все осложняется тем, что некоторые поистине крутые композиции и ремиксы отсутствуют в базе одной площадки и присутствуют на другой. Как быть? Решение примет каждый сам. В остальном, конечно же, музыка — вид контента, за который мы однажды должны были начать платить.

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Подписка на спортивные трансляции

Еще один «привет» из прошлого, когда спорт был доступен на федеральных каналах. Сегодня сложно представить, чтобы топовый футбольный матч можно было посмотреть бесплатно на ТВ: даже российский чемпионат, на который, по правде говоря, без слез не взглянешь, хочет заработать на показе. Что говорить о серьезных европейских лигах: хочешь увидеть игры «Реала» или «Барсы» — оформляй подписку.

К счастью, есть обходные пути, благодаря которым можно купить подписку дешевле или помучаться и найти трансляцию на пиратском сайте. Правда, посмотреть матч «нечестным» способом становится все сложнее: сайты блокируются, повсюду вылезают сомнительные баннеры, а видео то и дело обрывается. Стоит оговориться: 10-15 лет назад с такими матчами все было намного сложнее — их попросту не транслировали в нашей стране, а качество зарубежной трансляции на испанском языке оставляло желать лучшего.

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Платная подписка на новости

С каждым днем увеличивается количество СМИ, которые вводят платную подписку на свои материалы. Самое интересное, что актуальные новостные сводки остаются общедоступными: по большей степени СМИ требуют оплаты за эксклюзивные материалы или авторские колонки.

10 лет назад такое было сложно представить, ведь любые мнения экспертов были доступны в Сети. То же самое касается блогов и других видео, в которых есть дополнительные материалы. К сожалению, всем нужно на что-то жить — именно по этой причине издания переходят на формат подписок.

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