Когда выйдет Samsung Galaxy A34 и каким он будет

Серия А от Samsung всегда была настоящим хитом. Особенно, когда выходили 30-е, 50-е и 70-е модели. В более бюджетном сегменте тоже на них был огромный спрос, но именно старшие версии, максимально похожие на флагманов, но вдвое более дешевые привлекали больше всего интереса. Сейчас они выходят раз в год, и в этом году нас тоже ждет новинка. Уже известна дата, когда выйдут новые смартфон и какими примерно они будут. Мы собрали все в одном месте и готовы поделиться имеющейся информацией с вами.

Когда выйдет Samsung Galaxy A34

Сначала у нас появились слухи, о том, что Samsung представит свои новые устройства серии Galaxy A, а именно, Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G 15 марта. Позже появилась информация относительно индийского рынка. Планировалось, что там они появятся в конце марта, а теперь озвучено 16 марта. В России устройства официально продаваться не будут. Поэтому надо ждать, пока их привезут из других стран.

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Сколько стоит Galaxy A34, А54 и А14

В преддверии предполагаемого запуска в сеть просочились цены на оба этих устройства. Автор утечек SnoopyTech написал в социальных сетях, что стартовая цена Samsung Galaxy A34 5G составит 419 евро (примерно 34 000 рублей по курсу). Столько будет стоить вариант с 128 ГБ памяти. Более дорогая модель — Galaxy A54 5G — оценивается в 519 евро (примерно 42 000 рублей по курсу) за тот же объем хранилища.

Наряду с этими двумя моделями информатор также сообщил, что Galaxy A14, который уже доступен в нескольких регионах, будет стоить 219 евро (примерно 17 500 рублей) при запуске в Европе.

Теперь давайте рассмотрим, что мы знаем о будущих телефонах серии «Galaxy A», чтобы понять, стоит ли задумываться об их покупке. Хотя спеки никогда не раскрывали модель со всех сторон.

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Каким будет Galaxy A54

Ожидается, что грядущий смартфон Samsung Galaxy A54 5G будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем sAMOLED Full HD с разрешением 2340x1080p и частотой 120 Гц. Скорее всего, он будет оснащен чипсетом Samsung Exynos 1380 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и объемом хранилища до 256 ГБ в максимальной версии.

Ожидается, что в телефоне будет установлена ​​​​камера, состоящая из основного датчика на 50 Мп, сверхширокоугольного объектива на 12 Мп и макрообъектива на 5 Мп. Также ожидается, что он получит 32 Мп фронтальную камеру для высококачественных селфи и видеозвонков.

Новинка получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. А упаковано все это будет в корпус с защитой от воды по стандарту IP67. Работать смартфон из коробки будет на Android 13, после чего получит 3-4 новых версии операционной системы.

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Что будет в Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A34 5G, как ожидается, будет оснащен 6,6-дюймовым sAMOLED-дисплеем Full HD+ с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Предполагается, что он будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 1080, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. По оценкам, телефон имеет размеры 161x78x8 мм и весит 199 граммов.

Устройство, вероятно, будет оснащено тройной камерой на задней панели, состоящей из 48 Мп основного модуля, 8 Мп сверхширика и 5 Мп объектива для макросъемки/боке. Он также будет оснащен 13 Мп фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор с большой долей вероятности получит емкость 5000 мАч и быструю зарядку 25 Вт. Работать все это будет под управлением OneUI 5.0 на базе Android 13, а также будет защищено от воды по стандарту IP67. У него также будет боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух SIM-карт, NFC, OTG и разъем для наушников 3,5 мм.

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Так ли это все на самом деле, мы узнаем уже довольно скоро, поэтому оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропускать свежие новости из мира Android в целом и Samsung в частности.