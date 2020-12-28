Купить OnePlus 9 можно уже сейчас, но есть подвох

Так уж получилось, что пользователи любят не просто получать новый смартфон, а хотят узнавать о нем все как можно раньше. В идеале вообще купить бы его на самом старте продаж. Иногда компании заходят дальше и выпускают небольшие партии до основного дня начала продаж. Так бывает не часто, но случаи в истории встречались. Я говорю даже не об образцах, которые распространяются среди представителей прессы, а о тех, которые при желании могут купить все. Но иногда происходят и вовсе непонятные ситуации, когда новый смартфон появляется в продаже за несколько месяцев до презентации. Естественно, продает его не компания-производитель. Но как такое вообще получается?

Когда выйдет OnePlus 9

Для начала надо просто понять, когда выйдет новый OnePlus 9. Сейчас компания уже выпустила все модели этого года и даже показала интересный прототип, про который уже говорили некоторое время назад. Осталось сосредоточиться на выпуске смартфона нового поколения, запуск которого в 2021 году должен состояться раньше обычного.

По предварительной информации это должно произойти в марте, но точной даты пока нет или она просто еще не утекла в Сеть. Во многом более ранний запуск связан с Samsung, которая сместила премьеру своего устройства на 14 января вместо февраля-марта как это обычно бывает. Даже Xiaomi поторопилась с презентацией Mi 11, что тоже подтолкнуло руководство OnePlus к действию.

Xiaomi Mi 11 покажут 28 декабря. Что мы знаем о нем уже сейчас

Купить OnePlus 9

Купить смартфон можно уже сейчас на eBay. На момент подготовки статьи информация еще была актуальна, но перед самым ее выходом объявление на eBay было удалено. Впрочем, это не означает, что смартфон продали или хозяин устройства передумал с ним расставаться. С большой долей вероятности это связано с действиями OnePlus, которой не понравилось, что ее прототип утек раньше положенного срока.

Первыми поделились информацией о продаже невыпущенной новинки представители AndroidCentral. Пока объявление было актуальным, за смартфон просили приличную сумму — 3 000 долларов.

Такая цена явно связана с тем, что это тестовый образец, который откуда-то украли. Вряд ли готовый продукт будет стоить столько и его цена вне всяких сомнений будет в три раза ниже запрошенной сейчас. С таким ценником лот явно был нацелен на энтузиастов и фанатов марки, которые хотели бы получить его только ради того, ”чтобы было”. Учитывая, что такие продажи точно не являются массовыми, удивительно что запрошенная сумма не была выше.

Характеристики OnePlus 9, поступившего в продажу

Интересно то, что характеристики утекшего прототипа полностью соответствуют нашим ожиданиям, которые мы обсуждали ранее. Более того, сообщается, что это именно тот смартфон, который просочился на фотографиях, всплывавших в Сети некоторое время назад.

Xiaomi Mi 11 будет немного похож на iPhone 12

На задней панели есть специальный логотип, который OnePlus использует для прототипов. Что касается характеристик, то устройство имеет диагональ экрана 6,6 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и основную камеру на 48 МП. Учитывая это, сомнения в том, что это настоящий прототип, который как-то утек на сторону, почти отпадают.

Сообщается так же и то, о чем мы все давно знали — новинка получит процессор Snapdragon 888. Можно даже сказать, что именно OnePlus 9 стал первым смартфоном на этом процессоре, который поступил в продажу.

Я из тех, кто не верит в случайность точных утечек и таких вот всплывающих прототипов. И то, что это произошло чуть ли не за считанные часы до презентации Xiaomi Mi 11, который и должен был стать первым смартфоном на новом ”снэпе”, сомнений у меня становится все больше. Если мои рассуждения верны, представьте, как тонко выпустили эту ”утечку”. Именно так, в кавычках. А что вы думаете по этому поводу.

OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 Lite

Мало сомнений и в том, что OnePlus выпустит несколько версий своего нового смартфона. Кроме обычных OnePlus 9, без сомнения выйдут OnePlus 9 Pro. Так бывает каждый год и в этом нет смысла изменять традициям.

OnePlus показала концепт нового смартфона. Что он умеет

Какие модели будут еще и будут ли вообще, пока говорить рано, но с большой долей вероятности мы можем получить еще OnePlus 9E / 9 Lite. Если облегченная версия смартфона все же выйдет, она получит более старый процессор Snapdragon 865. Из-за этого ее цена должна стать намного ниже, ведь мало кто захочет покупать устаревшее железо чуть дешевле актуального.

Возвращаясь к утечке, стоит вспомнить, как в свое время изо всех дыр утекал Google Pixel. Впрочем, несмотря на большую популярность линейки, простые пользователи как-то не заметили этого факта, а он был.