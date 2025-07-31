Лучшие китайские флагманы 2025 года

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Герман Вологжанин

Пока Apple и Samsung соревнуются между собой, лучшие смартфоны на Android делают китайские производители. Они оснащают свои устройства большими аккумуляторами, активно используют инновационные технологии и уже давно расширили срок поддержки топовых моделей до нескольких лет. Сегодня мы выясним, какой смартфон купить, и для этого посмотрим на лучшие китайские флагманы 2025 года. Все они работают на базе мощнейшего чипсета Snapdragon 8 Elite и почти не имеют компромиссов.

Лучшие китайские флагманы 2025 года. Только флагманы! Только китайские! Изображение: SuperSaf. Фото.

Только флагманы! Только китайские! Изображение: SuperSaf

realme GT 7 Pro — смартфон с хорошей батареей и камерой

Главной фишкой realme GT 7 Pro является аккумулятор на 6500 мАч. Это самая большая батарея среди флагманов 2025 года, доступных на глобальном рынке, которая делает realme королем автономности. Хочешь долгоиграющий и в то же время недорогой аппарат — бери его.

realme GT 7 Pro — смартфон с хорошей батареей и камерой. Стилевый флагман с огромной батареей. Изображение: realme. Фото.

Стилевый флагман с огромной батареей. Изображение: realme

Цена: от 51 000 ₽

Купить realme GT 7 Pro

У смартфона realme GT 7 Pro премиальный корпус из стекла и металла, в AMOLED-экран с поддержкой технологии LTPO встроен ультразвуковой сканер отпечатков, а камера готова похвастать 120-кратным зумом. Космос! Но стоит понимать, что на некоторых вещах китайцы все-таки сэкономили. Так, у realme GT 7 Pro довольно посредственный ультраширик, а еще нет беспроводной зарядки и eSIM.

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OnePlus 13 — сбалансированный флагман 2025 года

Если вы не хотите идти на компромиссы, можно взять OnePlus 13. Смартфон от бренда, который наряду с realme подчиняется OPPO, по сути, является realme GT 7 Pro на максималках. У флагмана OnePlus еще круче дисплей, улучшенные камеры с поддержкой записи видео в 4K@60fps на все модули, есть беспроводная зарядка, да и eSIM никто не отнимал.

OnePlus 13 — сбалансированный флагман 2025 года. Китайский флагман с космической камерой. Изображение: OnePlus. Фото.

Китайский флагман с космической камерой. Изображение: OnePlus

Цена: от 53 000 ₽

Купить OnePlus 13

Интересный факт: камера OnePlus 13 настроена в сотрудничестве с Hasselblad — шведской компанией, чья камера в свое время сняла высадку на Луну Нила Армстронга и Базза Олдрина. Круто? Еще бы! Снимки смартфон делает космические, но стоит приготовиться к тому, что realme GT 7 Pro и OnePlus 13 — здоровенные лопаты.

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Xiaomi 15 — компактный смартфон-флагман

Не хотите лопату? Тогда обратите внимание на Xiaomi 15. Это компактный смартфон с 6.3-дюймовым экраном, который легко держать в руке, имея те же возможности, что получают владельцы больших флагманов. Экран с LTPO есть, ультразвуковой сканер — тоже, беспроводная зарядка — пожалуйста.

Xiaomi 15 — компактный смартфон-флагман. Компактный смартфон, который вы так искали. Изображение: Xiaomi. Фото.

Компактный смартфон, который вы так искали. Изображение: Xiaomi

Цена: от 55 000 ₽

Купить Xiaomi 15

Но, покупая смартфон этой фирмы и, в частности, Xiaomi 15, нужно подготовиться к нескольким нюансам. Во-первых, несмотря на сотрудничество с немецкой компанией Leica, снимает данный флагман 2025 года все-таки похуже лопат, нагрев его корпуса из-за компактных размеров максимален, а емкость аккумулятора пускай и составляет нестыдные 5240 мАч, но не позволяет назвать Xiaomi 15 королем автономности. И главное — плохо оптимизированная HyperOS со встроенной рекламой.

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Nubia Z70 Ultra — смартфон без вырезов

Ранее мы рассмотрели привычные китайские флагманы, которые радуют соотношением цены и характеристик, но совершенно не вызывают вау-эффекта. Смартфон, способный подарить вам такие эмоции — Nubia Z70 Ultra от компании ZTE.

Nubia Z70 Ultra — смартфон без вырезов. Удивительный во всех смыслах смартфон. Изображение: Nubia. Фото.

Удивительный во всех смыслах смартфон. Изображение: Nubia

Цена: от 56 000 ₽

Купить Nubia Z70 Ultra

Это один из немногих смартфонов без вырезов в экране, ведь его фронталка спрятана прямо под матрицей. Кроме того, для Nubia Z70 Ultra доступна уникальная расцветка с аллюзией на «Звездную ночь» Винсента Ван Гога, а внутри — полный набор флагмана: камера с телевиком и переменной диафрагмой наряду с премиальными материалами корпуса. Увы, без поддержки беспроводной зарядки и eSIM.

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HONOR Magic 7 Pro — пожалуй, лучший флагман 2025

Любителям самого топчика рекомендуем взять HONOR Magic 7 Pro. Возможно, это лучший флагман на Андроид. Да, дороже конкурентов, но зато с минимальным количеством негативных отзывов, характеристиками, выкрученными на максимум, а также почти полным отсутствием недостатков.

HONOR Magic 7 Pro — пожалуй, лучший флагман 2025. Просто лучший флагман на Андроид. Изображение: HONOR. Фото.

Просто лучший флагман на Андроид. Изображение: HONOR

Цена: от 68 000 ₽

Купить HONOR Magic 7 Pro

У HONOR Magic 7 Pro основная камера с переменной диафрагмой и перископный телевик с огромным сенсором на 200 МП, а вместе с динамиками играет встроенный сабвуфер. Корпус из стекла и металла, влагозащита и беспроводная зарядка есть. Можно ли хоть к чему-то придраться? Нет, ведь эти китайцы не забыли даже про eSIM. Так что смело берем!

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