Лучшие смартфоны POCO, которые рекордно подешевели на распродаже 11.11

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Герман Вологжанин

Каждый, кто следит за рынком смартфонов, прекрасно знает, что POCO предлагает лучшее соотношение цены и характеристик в самых разных сегментах от начального уровня до субфлагманов. Добавим к этому распродажу 11.11, стартовавшую на AliExpress, и получим идеальное комбо! Без того классные устройства теперь стоят рекордно дешево, а потому у вас есть отличный повод купить смартфон POCO. Какой — сейчас расскажем.

Лучшие смартфоны POCO, которые рекордно подешевели на распродаже 11.11. Смартфоны POCO — главные герои распродажи 11.11. Фото: Lim Reviews. Фото.

Смартфоны POCO — главные герои распродажи 11.11. Фото: Lim Reviews

Мощный смартфон POCO F5

В этом году вышел смартфон POCO F5, получивший негласное звание убийцы флагманов. Несмотря на скромную цену, он предлагает крутые характеристики, которым может позавидовать даже самый дорогой аппарат. Здесь установлен процессор Snapdragon 7+ Gen 2, набирающий около миллиона баллов в AnTuTu, 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией, а также AMOLED-экран с поддержкой Dolby Vision и прочих ништяков.

Мощный смартфон POCO F5. POCO F5 — настоящий убийца флагманов. Фото: GSMArena Official. Фото.

POCO F5 — настоящий убийца флагманов. Фото: GSMArena Official

Цена: от 28 000 ₽

Купить POCO F5

Крутой экран и мощный процессор могли бы стать причиной плохой автономности, но смартфон POCO держит марку и работает от одного заряда весь день. С аккумулятором на 5000 мАч можно без остановки смотреть видео в течение 15 часов, а комплектный адаптер питания на 67 Вт восстановить энергию менее чем за час.

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POCO X5 Pro — смартфон с камерой 108 МП

Есть в линейке производителя устройства чуточку проще. Например, смартфон POCO X5 Pro. Это оптимальная модель среднего класса с хорошим 120-герцовым AMOLED-экраном, камерой на 108 МП и шустрым процессором Snapdragon 778G, набирающим более 545 тысяч баллов в AnTuTu, чего достаточно для выполнения любой задачи.

POCO X5 Pro — смартфон с камерой 108 МП. Самый сбалансированный смартфон 2023 года. Фото: GSMArena Official. Фото.

Самый сбалансированный смартфон 2023 года. Фото: GSMArena Official

Цена: от 19 500 ₽

Купить POCO X5 Pro

Также под капотом смартфона находится аккумулятор на 5000 мАч. Вкупе с энергоэффективным процессором он выдает полтора дня работы в обычном режиме или 20 часов непрерывного воспроизведения видео. Заряжается POCO X5 Pro всего за 50 минут, благо в комплекте лежит 67-ваттный адаптер питания.

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Новый смартфон POCO C65

Если вы не играете на смартфоне и не предъявляете серьезных требований к качеству фото и видео, есть смысл купить POCO C65. Это горячая новинка, продажи которой стартовали именно 11 ноября. Сегодня POCO C65 можно назвать одним из лучших смартфонов за 10 тысяч рублей, ведь в его основе лежит проверенный чип Helio G85, 50-мегапиксельная камера Samsung JN1 и экран с частотой обновления 90 Гц. При этом объем встроенной памяти составляет 128 или 256 ГБ с возможностью расширения еще на 1 ТБ через MicroSD-карту.

Новый смартфон POCO C65. Горячая новинка, ставшая лучшим смартфоном за 10 тысяч рублей. Фото: F.A CHANNEL. Фото.

Горячая новинка, ставшая лучшим смартфоном за 10 тысяч рублей. Фото: F.A CHANNEL

Цена: от 9 500 ₽

Купить POCO C65

В честь старта продаж у вас есть шанс получить подарок при покупке POCO C65. Среди первых 600 счастливчиков будут разыграны 10 таких же смартфонов, 70 фитнес-браслетов Redmi Band 2 и 120 беспроводных наушников Redmi Buds 3 Lite. Так что поторопитесь!

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POCO C40 — дешевый смартфон с большим аккумулятором

А это модель для тех, кому нужен простой смартфон с большой батареей. POCO C40 прекрасно подходит для общения в соцсетях и мессенджерах, поскольку у него здоровенный 6,71-дюймовый экран и аккумулятор на невероятные 6000 мАч.

POCO C40 — дешевый смартфон с большим аккумулятором. Самый дешевый смартфон POCO на распродаже 11.11. Фото: 5 элемент. Фото.

Самый дешевый смартфон POCO на распродаже 11.11. Фото: 5 элемент

Цена: от 6 500 ₽

Купить POCO C40

В то же время не стоит возлагать на смартфон POCO C65 больших надежд относительно производительности. В его основе лежит довольно слабый процессор JLQ JR510. Он подходит лишь для выполнения базовых задач, но никак не для современных 3D-игр. Зато цена — просто сказка.

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Недорогой, но хороший смартфон POCO M5

Если вы хотите получить смартфон с запасом производительности на несколько лет вперед, но не горите желанием выкладывать 20 или даже 15 тысяч рублей, купите POCO M5. Он работает на мощном процессоре Helio G99, который не встретишь у конкурентов по схожей цене.

Недорогой, но хороший смартфон POCO M5. POCO M5 — игровой смартфон начального уровня. Фото: 5 элемент. Фото.

POCO M5 — игровой смартфон начального уровня. Фото: 5 элемент

Цена: от 9 500 ₽

Купить POCO M5

Кроме того, в основе смартфона POCO M5 лежит аккумулятор на 5000 мАч. За счет классной оптимизации он выдает почти 2 дня работы при умеренном использовании, а в режиме непрерывного воспроизведения видео аппарат продержится без малого 22 часа. Это феноменальный показатель, однозначно заслуживающий похвалы.

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