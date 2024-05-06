Нашел лучший защищенный смартфон в 2024 году: зарядка 120 Вт и 800K в AnTuTu — это вам не шутки

Противоударные смартфоны, которые пользуются популярностью у людей, работающих в неблагоприятных условиях, выделяются на фоне обычных не только своими защитными свойствами, но и посредственными характеристиками. Обычно такие модели оснащают плохим экраном, слабым процессором и медленной зарядкой, из-за чего их совсем не хочется использовать в качестве основного устройства. Но со смартфоном Blackview BL9000 Pro все совсем иначе.

На первый взгляд, Blackview BL9000 Pro кажется самым обычным защищенным смартфоном. Имея сертификаты IP68 и IP69K, он не боится воды (ни холодной, ни горячей), а военный стандарт MIL-STD-810H говорит о том, что устройство можно спокойно ронять и пользоваться им в температурном диапазоне от -20°С до +60°С. Плюс-минус то же самое есть и в других моделях, но телефон Blackview BL9000 Pro, чья продажа стартовала на AliExpress, имеет несколько интересных особенностей.

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Мощный противоударный смартфон Blackview BL9000 Pro

Blackview BL9000 Pro работает на мощном процессоре Dimensity 8020. Этот чип набирает более 800 тысяч баллов в AnTuTu, что делает смартфон очень крепким середняком, способным и плавную работу обеспечить, и в играх на высоких настройках графики не ударить в грязь лицом.

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Важная особенность процессора Dimensity 8020 — поддержка быстрой памяти стандарта UFS 3.1, которой здесь навалили аж 12/512 ГБ. Подобный накопитель обеспечивает высокую скорость чтения и записи информации, гарантируя работу смартфона без лагов на протяжении 3-4 лет. Как будет дальше — покажут требования приложений в 2027-2028 годах.

Защищенный смартфон с тепловизором

Почти у каждого противоударного смартфона есть своя фишка, будь то камера ночного видения или дополнительный дисплей. Но для Blackview BL9000 Pro приготовили кое-что особенное: тепловизор. Это довольно полезная штука, помогающая выявить неисправность электрического оборудования или, например, с высокой точностью определить температуру человеческого тела или еды.

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Еще больше сценариев использования тепловизора для смартфона приводится в описании Blackview BL9000 Pro на AliExpress. Так что найти применение фишке получится вне зависимости от рода деятельности.

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Смартфон с большим аккумулятором и быстрой зарядкой

Противоударный смартфон Blackview имеет под капотом аккумулятор на 8800 мАч, прямо как у больших планшетов. С одной стороны, видели мы устройства с еще более внушительной батарейкой, с другой — АКБ поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт (идет в комплекте). Она восстанавливает энергию Blackview BL9000 Pro на 50% за 15 минут, а полностью от 0 до 100% — за 53 минуты. Снижение скорости на последнем этапе обусловлено желанием производителя как можно дольше сохранить номинальную емкость аккумулятора.

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В сравнении с обычными смартфонами 8800 мАч — это много. Подобной емкости хватит на 24 дня работы в режиме ожидания, почти 10 часов хардкорного гейминга и 11 часов просмотра видео. При этом Blackview BL9000 Pro имеет более-менее адекватные габариты: толщина корпуса составляет 17 мм, а вес устройства — 412 граммов.

Характеристики Blackview BL9000 Pro

Чтобы подвести итог и дать вердикт Blackview BL9000 Pro, посмотрим на характеристики защищенного смартфона, где тоже есть много интересного, о чем мы не сказали ранее.

Характеристики Blackview BL9000 Pro Экран 6.78 дюйма, IPS (2460х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 13 МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Dimensity 8020 Память 12/512 ГБ Аккумулятор 8800 мАч Зарядка 120 Вт

Купить Blackview BL9000 Pro

На фоне большинства других противоударных смартфонов Blackview BL9000 Pro имеет несколько очевидных преимуществ:

экран с частотой обновления 120 Гц для максимальной плавности;

флагманская камера Samsung GN5 с размером сенсора 1/1.57″, а также 50 мегапиксельная фронталка;

стереодинамики с настройкой от Harman/Kardon;

линейный X-осевой вибромотор с приятной отдачей;

USB версии 3.0 для быстрой передачи файлов и вывода изображения на экран телевизора без задержек.

Работает все это под управлением новейшей ОС Android 14 в обрамлении фирменной оболочки DokeOS 4.0, слегка приукрашающей систему и добавляющей несколько полезных функций с собственными алгоритмами оптимизации работы приложений. Кстати, внутри прошивки нет никакой рекламы.