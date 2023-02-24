Нужна ли Samsung Galaxy S23 Ultra камера на 200 Мп? Теперь вы будете знать точный ответ

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин 0

Смартфон Galaxy S23 Ultra, ставший главным флагманом в линейке Samsung 2023 года, был представлен 1 февраля. За несколько недель с момента выхода многие люди уже успели оценить все возможности новинки, обратив особенно пристальное внимание на камеру Galaxy S23 Ultra. Ведь в качестве основного сенсора убер-флагман использует 200-мегапиксельную матрицу, которой прочили небывалые высоты. Но на практике рекордное разрешение оказалось не более чем маркетинговым пшиком. Что не так с Galaxy S23 Ultra? Сейчас разберемся.

Нужна ли Samsung Galaxy S23 Ultra камера на 200 Мп? Теперь вы будете знать точный ответ. Камера Samsung Galaxy S23 Ultra оказалась не такой крутой, как нам обещали. Фото.

Камера Samsung Galaxy S23 Ultra оказалась не такой крутой, как нам обещали

Характеристики камеры Samsung Galaxy S23 Ultra

Цена Samsung Galaxy S23 Ultra в России стартует с отметки 109 990 ₽. Солидно. Особенно с учетом того, что купить iPhone 14 Pro Max можно за те же деньги и даже дешевле. Впрочем, и смартфон Samsung по прошествии нескольких недель успел немного просесть в цене.

Купить Samsung Galaxy S23 Ultra

Как бы то ни было, в лице Galaxy S23 Ultra корейская компания предлагает нам самый навороченный смартфон в своей линейке, главной фишкой которого является камера на 200 Мп. Давайте посмотрим на ее характеристики вместе с параметрами дополнительных сенсоров и попробуем найти подвох.

КамераРазрешениеРазмер сенсораРазмер пикселя
Основная200 Мп1/1.3″0.6 мкм
Сверхширик12 Мп1/2.55″1.4 мкм
3x зум10 Мп1/3.52″1.12 мкм
10x зум10 Мп1/3.52″1.12 мкм
Фронтальная12 Мп1/3.24″1.12 мкм

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Единственное изменение в новинке — основная камера. Все остальные сенсоры остались без изменений по сравнению с S22 Ultra. Вместо 108-мегапиксельного Samsung S5KHM3, который использовался со времен S21 Ultra, корейцы поставили Samsung HP2 на 200 Мп.

Характеристики камеры Samsung Galaxy S23 Ultra. Основная камера Galaxy S23 Ultra самая большая в линейке смартфонов Samsung, но на фоне устройств других производителей ее размеры не являются рекордными. Фото.

Основная камера Galaxy S23 Ultra самая большая в линейке смартфонов Samsung, но на фоне устройств других производителей ее размеры не являются рекордными

С технической точки зрения это типичная замена шила на мыло. Количество мегапикселей не влияет на качество фото, так как 99% из нас снимают в авторежиме, где применяется технология объединения пикселей. В обоих случаях снимок получится в разрешении 12 Мп, а потому на первый план выходит размер сенсора. И Samsung HP2 совсем чуть-чуть больше Samsung S5KHM3 (1/1.3″ против 1/1.33″).

Среди устройств других производителей телефон Galaxy S23 Ultra отнюдь не лидер. Рассматривая смартфоны с большой камерой, мы уже говорили о том, что самый внушительный сенсор на сегодняшний день — дюймовый Sony IMX989. А новая матрица Samsung заняла бы в этом рейтинге только 6-е место, уступив даже Samsung HP1 на 1/1.22″ с тем же разрешением 200 Мп (такой сенсор установлен в смартфоне Xiaomi 12T Pro).

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra

Что ж, цифры не внушают доверия, но как 200-мегапиксельная камера снимает на практике? Днем все смартфоны фотографируют более-менее сносно, однако при контровом свете Galaxy S23 Ultra падает в грязь. Даже на фоне предшественника новый камерофон Samsung демонстрирует низкую контрастность при обработке объектов, расположенных на переднем плане. Разница с iPhone 14 Pro еще более ощутима.

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. Galaxy S23 Ultra пересветил лицо. Фото.

Galaxy S23 Ultra пересветил лицо

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. Проблемы с контрастностью на Galaxy S22 Ultra в этом сценарии менее выражены. Фото.

Проблемы с контрастностью на Galaxy S22 Ultra в этом сценарии менее выражены

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. А лучше всех справился iPhone 14 Pro. Фото.

А лучше всех справился iPhone 14 Pro

Также новому смартфону Samsung свойственен высокий уровень шума, который заметен на кропе. Если вечером это вполне нормально, то видеть артефакты днем — настоящее разочарование.

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. Даже днем на снимках, сделанных на Galaxy S23 Ultra (слева), больше шумов, чем на S22 Ultra (справа). Фото.

Даже днем на снимках, сделанных на Galaxy S23 Ultra (слева), больше шумов, чем на S22 Ultra (справа)

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Но самое страшное начинается вечером. Samsung Galaxy S23 Ultra, заточенный под ночную съемку, слишком долго обрабатывает кадр, из-за чего вы рискуете получить смазанное фото. И это при наличии мощнейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2!

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. S23 Ultra использует слишком длинную выдержку в режиме ночной съемки. Фото.

S23 Ultra использует слишком длинную выдержку в режиме ночной съемки

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. А вот iPhone 14 Pro фотографирует моментально. Фото.

А вот iPhone 14 Pro фотографирует моментально

Кроме того, Samsung неестественно высветляет картинку, а на заднем плане можно обнаружить артефакты. Вот уж точно, чего не ждешь от смартфона за 100 тысяч рублей.

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. Длинная выдержка становится причиной появления артефактов на фото. Фото.

Длинная выдержка становится причиной появления артефактов на фото

Еще одна придирка к камере Galaxy S23 Ultra — несоответствие того, что мы видим в видеоискателе, и получаемого фото. Взгляните на то, как выглядит предполагаемый снимок в режиме предварительного просмотра, а также на итоговый результат.

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. В режиме предварительного просмотра нельзя получить полное представление о том, как будет выглядеть фото. Фото.

В режиме предварительного просмотра нельзя получить полное представление о том, как будет выглядеть фото

Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra. Но это лишь придирка, так как итоговый результат получается довольно неплохим. Фото.

Но это лишь придирка, так как итоговый результат получается довольно неплохим

Выделенные недостатки можно парировать отменной стабилизацией видео, шикарным зумом и точной автофокусировкой. Тем не менее, Galaxy S23 Ultra — точно не лучший камерофон 2023 года.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

У какого телефона лучшая камера

В некоторых сценариях съемки Galaxy S23 Ultra уступает даже своему предшественнику. Поскольку 200-мегапиксельная камера не дает прироста в детализации, а остальные сенсоры новинки идентичны набору прошлогоднего смартфона, сейчас более правильной кажется покупка Samsung Galaxy S22 Ultra, который в полтора раза дешевле новинки 2023 года.

У какого телефона лучшая камера. Вы вряд ли отличите Galaxy S23 Ultra (слева) от S22 Ultra (справа). Фото.

Вы вряд ли отличите Galaxy S23 Ultra (слева) от S22 Ultra (справа)

Купить Samsung Galaxy S22 Ultra

Чего уж говорить о других представителях рынка. Согласно данным тестирования DxOMark, камера Galaxy S23 Ultra не может тягаться с возможностями многих смартфонов, вышедших ранее. Новый Samsung в рейтинге опередили:

Отдельного упоминания заслуживает смартфон HUAWEI Mate 50 Pro. Сегодня это определенно лучший камерофон, в чем можно убедиться, прочитав наш обзор с примерами фото.

Теги
Лонгриды для вас
Мы это знали, но теперь убедились. Новых iPhone без Samsung могло не быть

В мире бизнеса в целом и высоких технологий в частности нормальным явлением считается взаимодействие конкурирующих компаний. То есть одна компания что-то выпускает, но продает компоненты для товаров конкурентов. Так получается больше заработать, ведь часто это намного выгоднее, чем продавать просто свое оборудование. Наверное, самым ярким примером такого поведения в мире смартфонов можно считать то, как Samsung продает свои камеры, экраны, накопители, оперативку, процессоры и другие компоненты конкурентам, включая Apple. Но теперь у нас есть очередное подтверждение в цифрах, насколько глубока такая интеграция.

Читать далее
Ужасные смартфоны, которые нельзя покупать в 2023 году

На протяжении всего года мы вместе с вами наблюдаем за тем, как развиваются мобильные технологии, и насколько крутыми стали современные смартфоны. Увы, это касается далеко не каждого устройства, представленного на рынке. Наряду с хорошими телефонами нередко появляются отвратительные модели, которые хочется выкинуть сразу после покупки. Хотя такие аппараты совершенно неинтересны в технологическом плане, их надо знать в лицо, чтобы в 2023 году не совершить ошибку, купив плохой смартфон себе или кому-нибудь из своих близких.

Читать далее
Отличия экранов OLED, AMOLED и POLED. Здесь всё, что вы должны знать

Наверное, вы знаете, что двумя самыми распространенными типами экранов являются IPS и AMOLED. Мы уже рассказывали о разнице двух самых популярных видов матриц, однако, глядя на характеристики смартфона, у вас могут возникнуть и другие вопросы. Так, вместо AMOLED в графе «Тип экрана» производители нередко указывают OLED, POLED, Super AMOLED или Dynamic AMOLED. В чем же заключается отличие между этими видами матриц, и есть ли принципиальная разница между AMOLED и Super AMOLED? Давайте разбираться.

Читать далее
Новый комментарий