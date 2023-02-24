Нужна ли Samsung Galaxy S23 Ultra камера на 200 Мп? Теперь вы будете знать точный ответ

Смартфон Galaxy S23 Ultra, ставший главным флагманом в линейке Samsung 2023 года, был представлен 1 февраля. За несколько недель с момента выхода многие люди уже успели оценить все возможности новинки, обратив особенно пристальное внимание на камеру Galaxy S23 Ultra. Ведь в качестве основного сенсора убер-флагман использует 200-мегапиксельную матрицу, которой прочили небывалые высоты. Но на практике рекордное разрешение оказалось не более чем маркетинговым пшиком. Что не так с Galaxy S23 Ultra? Сейчас разберемся.

Характеристики камеры Samsung Galaxy S23 Ultra

Цена Samsung Galaxy S23 Ultra в России стартует с отметки 109 990 ₽. Солидно. Особенно с учетом того, что купить iPhone 14 Pro Max можно за те же деньги и даже дешевле. Впрочем, и смартфон Samsung по прошествии нескольких недель успел немного просесть в цене.

Купить Samsung Galaxy S23 Ultra

Как бы то ни было, в лице Galaxy S23 Ultra корейская компания предлагает нам самый навороченный смартфон в своей линейке, главной фишкой которого является камера на 200 Мп. Давайте посмотрим на ее характеристики вместе с параметрами дополнительных сенсоров и попробуем найти подвох.

Камера Разрешение Размер сенсора Размер пикселя Основная 200 Мп 1/1.3″ 0.6 мкм Сверхширик 12 Мп 1/2.55″ 1.4 мкм 3x зум 10 Мп 1/3.52″ 1.12 мкм 10x зум 10 Мп 1/3.52″ 1.12 мкм Фронтальная 12 Мп 1/3.24″ 1.12 мкм

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Единственное изменение в новинке — основная камера. Все остальные сенсоры остались без изменений по сравнению с S22 Ultra. Вместо 108-мегапиксельного Samsung S5KHM3, который использовался со времен S21 Ultra, корейцы поставили Samsung HP2 на 200 Мп.

С технической точки зрения это типичная замена шила на мыло. Количество мегапикселей не влияет на качество фото, так как 99% из нас снимают в авторежиме, где применяется технология объединения пикселей. В обоих случаях снимок получится в разрешении 12 Мп, а потому на первый план выходит размер сенсора. И Samsung HP2 совсем чуть-чуть больше Samsung S5KHM3 (1/1.3″ против 1/1.33″).

Среди устройств других производителей телефон Galaxy S23 Ultra отнюдь не лидер. Рассматривая смартфоны с большой камерой, мы уже говорили о том, что самый внушительный сенсор на сегодняшний день — дюймовый Sony IMX989. А новая матрица Samsung заняла бы в этом рейтинге только 6-е место, уступив даже Samsung HP1 на 1/1.22″ с тем же разрешением 200 Мп (такой сенсор установлен в смартфоне Xiaomi 12T Pro).

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Как фотографирует Samsung Galaxy S23 Ultra

Что ж, цифры не внушают доверия, но как 200-мегапиксельная камера снимает на практике? Днем все смартфоны фотографируют более-менее сносно, однако при контровом свете Galaxy S23 Ultra падает в грязь. Даже на фоне предшественника новый камерофон Samsung демонстрирует низкую контрастность при обработке объектов, расположенных на переднем плане. Разница с iPhone 14 Pro еще более ощутима.

Также новому смартфону Samsung свойственен высокий уровень шума, который заметен на кропе. Если вечером это вполне нормально, то видеть артефакты днем — настоящее разочарование.

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Но самое страшное начинается вечером. Samsung Galaxy S23 Ultra, заточенный под ночную съемку, слишком долго обрабатывает кадр, из-за чего вы рискуете получить смазанное фото. И это при наличии мощнейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2!

Кроме того, Samsung неестественно высветляет картинку, а на заднем плане можно обнаружить артефакты. Вот уж точно, чего не ждешь от смартфона за 100 тысяч рублей.

Еще одна придирка к камере Galaxy S23 Ultra — несоответствие того, что мы видим в видеоискателе, и получаемого фото. Взгляните на то, как выглядит предполагаемый снимок в режиме предварительного просмотра, а также на итоговый результат.

Выделенные недостатки можно парировать отменной стабилизацией видео, шикарным зумом и точной автофокусировкой. Тем не менее, Galaxy S23 Ultra — точно не лучший камерофон 2023 года.

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У какого телефона лучшая камера

В некоторых сценариях съемки Galaxy S23 Ultra уступает даже своему предшественнику. Поскольку 200-мегапиксельная камера не дает прироста в детализации, а остальные сенсоры новинки идентичны набору прошлогоднего смартфона, сейчас более правильной кажется покупка Samsung Galaxy S22 Ultra, который в полтора раза дешевле новинки 2023 года.

Купить Samsung Galaxy S22 Ultra

Чего уж говорить о других представителях рынка. Согласно данным тестирования DxOMark, камера Galaxy S23 Ultra не может тягаться с возможностями многих смартфонов, вышедших ранее. Новый Samsung в рейтинге опередили:

Отдельного упоминания заслуживает смартфон HUAWEI Mate 50 Pro. Сегодня это определенно лучший камерофон, в чем можно убедиться, прочитав наш обзор с примерами фото.