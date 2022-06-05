Первая распаковка Google Pixel 6a, который еще не вышел

В этом году на конференции разработчиков Google I/O нас ждала хорошая новость. Со сцены рассказали не только о новой операционной системе, планах компании и дорогих гаджетах для умного дома, которые не имеют большого смысла на нашем рынке. Нам так же показали часы Pixel и телефон Pixel 6a. И если первые еще неизвестно сколько ждать, то телефон должен выйти не позже 28 июля. Несмотря на то, что до этой даты еще больше полутора месяцев, у нас уже есть первая распаковка, проливающая свет на то, чего нам стоит ждать.

Распаковка Google Pixel 6a

Кроме того, что мы смогли разглядеть особенности упаковки нового телефона, мы теперь знаем и некоторые тонкости его дизайна, о которых не говорили на презентации.

Эта распаковка была выложена в TikTok, а не в официальном видео от Google. В розничной упаковке мы видим четыре устройства Pixel 6a, однако все они угольного цвета, а не интересный вариант Sage.

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Защитная пленка обращает внимание на аппаратные части, такие как слот для SIM-карты, порт USB-C, датчик отпечатков пальцев под дисплеем, качельку регулировки громкости и кнопку питания, но это все. На Pixel 6 и 6 Pro ничего такого не было. Пакет, содержащий документацию и инструмент для удаления SIM-карты, имеет видимую маркировку «Google Tensor» вместе с графическим изображением чипа.

Как выглядит Pixel 6a

Более толстые стенки видны, но не все. А толщина панели камеры кажется довольно малой. Другой вид демонстрирует блеск «3D термоформованной композитной спинки». Когда Pixel 6a включается и демонстрирует белый загрузочный экран с логотипом Google, мы можем оценить еще одну важную составляющую этого смартфона — его рамки, которые хорошо видны именно в таком варианте.

Розничная упаковка Pixel 6a впервые просочилась 31 марта. Тогда мы узнали, как она выглядит, но не могли воспринимать это за правду. Только спустя полтора месяца мы узнали о том, что слухи подтверждаются и телефон действительно выйдет. Сейчас мы даже знаем даты официального запуска. Предварительные заказы начинаются 21 июля, а официально доступным телефон станет только через неделю. Однако поставки могут начаться раньше.

Появились первые настоящие фотографии Google Pixel 7. Хотя, сомнения в них есть.

Как быстро новый Pixel поступает в продажу

В прошлом году Pixel 5a стал доступным 17 августа, хотя его и можно было купить только с 26 числа того же месяца. Между презентацией Pixel 4a в августе 2020 года и стартом его продаж прошло 17 дней.

Еще большее давление на сроки поставок оказывают постоянные проблемы с электронными компонентами. Именно они часто являются наиболее значимой причиной задержек. Поэтому компания и отложила запуск столь популярной модели, которая должна обеспечить высокие продажи.

Новинка будет продаваться в большем количестве стран, чем обычно. Среди стран, где можно будет купить новый Pixel 6a: Австралия, Канада, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Пуэрто-Рико, Сингапур, Испания, Тайвань, Великобритания и, конечно, США.

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Утечки Google

За последние несколько дней это не первый и, судя по всему, не последний случай, когда новые Пиксели утекают в Сеть. Пару дней назад на eBay появился прототип Google Pixel 7. Позже появились живые фотографии Google Pixel 7 Pro, которые, как утверждается, были размещены человеком, владевшим им больше трех недель. При этом он даже не догадывался о том, что это был еще не вышедший телефон. Об этом подробно было рассказано на Reddit и нашем сайте со ссылкой на оригинальный материал.

Стоит констатировать тот факт, что смартфоны Google просачиваются в Сеть задолго до их выпуска в течение последних нескольких лет. Вот и в этот раз смартфон, который описан выше, уже размещен в продаже на интернет-аукционе. Его стоимость довольно невысокая и составляет всего около 500 долларов. Со временем мы узнаем, насколько это окажется правдой, а пока у вас есть некоторые основания сомневаться в этом. Высказать их вы можете в нашем Telegram-чате.