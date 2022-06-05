Появились первые настоящие фотографии Google Pixel 7. Хотя, сомнения в них есть

То ли Google Pixel уникальный телефон, который всегда как-то сам собой просачивается до презентации, то ли за разработку отвечают максимально безответственные сотрудники, то ли компания выбирает очень однотипный способ подогрева интереса. Какой бы вариант не оказался верным, это не меняет одного — уже не первый раз мы видим, как еще не вышедшие телефоны серии попадают в руки пользователей в виде готовых продуктов. Так вышло и в этот раз. В результате, у нас опять есть готовый прототип новинки, который показан со всех сторон, хотя до официального анонса осталось еще около трех месяцев.

Утечка Google Pixel 7

Конечно, возможно, это фейк, но как показывает практика и опыт предыдущих моделей, мы вполне можем рассчитывать на то, что это правда.

Так несколько дней назад на eBay появился предполагаемый прототип Google Pixel 7 с фотографиями включенного устройства. Прототип Pixel 7 Pro теперь был замечен в живых изображениях в Интернете. Что еще более интригует, так это то, что он использовался около трех недель и никто этого не заметил.

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Информация поступает из раздела Reddit Google Pixel, где пользователь сообщил, что использовал предполагаемый Pixel 7 Pro около трех недель, не осознавая, что это еще не выпущенный телефон. Однако пользователь не поделился изображениями смартфона. Изображения были обнаружены на Slashleaks.

Фотографии Google Pixel 7 Pro

На просочившихся фотографиях показан дисплей смартфона, который включает страницу информации об устройстве, а также экран загрузчика. Задняя часть Pixel 7 Pro очень похожа на заднюю часть Pixel 7, за исключением того, что вариант Pro получил дополнительную камеру. Ее наличие и так не вызывало вопросов, но появившиеся фотографии только подтвердили ее наличие.

На гаджете может появиться новая металлическая обводка задней камеры, внешне напоминающая козырек. Pixel 7 Pro имеет такой же изогнутый экран, как и его предшественник. Фотографии также показывают, что в телефоне 256 ГБ постоянной и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Дизайн и внешний вид по-прежнему хороши, однако пока нет информации почему название смартфона в разделе информации об устройстве отображается как «Cubot Cheetah 2». Больше всего смущает тот факт, что это название очень старого устройства китайского производителя смартфонов Cubot.

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Какой дисплей будет у нового Пикселя

Согласно более ранним слухам, будущая серия Google Pixel 7 может иметь тот же дисплей, что и нынешняя серия Pixel 6. С другой стороны, будущие смартфоны будут включать в себя значительные улучшения камеры, процессора и программного обеспечения.

По разной информации новинка появится в сентябре или октябре текущего года. В любом случае это будет не раньше осени, несмотря на встречавшиеся слухи о том, что это произойдет в конце лета. Новинка будет работать под управлением Android 13 и получит не менее трех лет обновлений Android и пяти лет обновлений безопасности.

Складной и премиальный Pixel

Согласно недавней утечке, Google может работать над новым премиальным смартфоном Pixel. Таким образом, помимо Pixel 7 и Pixel 7 Pro, в будущем может появиться еще одна модель более высокого класса. Эти данные были доступны в коде Android Open Source Project.

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Модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro имеют кодовые названия Panther и Cheetah соответственно. В утечке фигурируют еще два «кошачьих» кодовых имени — Felix и Lynx. Одно из них относится к бюджетному Pixel 7a, который станет преемником Pixel 6a. Второй, предположительно, относится к более премиальному устройству. Возможно, с модной сейчас приставкой Ultra или Fold.

Инсайдеры считают, что это может быть именно складной смартфон Pixel от Google. К нему готовится еще один дисплей (вероятно, складной). Само устройство имеет номер G10. Однако более подробная информация по этому поводу появится в ближайшие несколько недель.