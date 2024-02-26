Почему глобальная версия Xiaomi 14 в 2 раза дороже китайской, и чем они отличаются

25 февраля в Барселоне состоялась презентация глобальной версии Xiaomi 14, которая в том числе появится на прилавках российских магазинов. О новом смартфоне и его старшем брате Xiaomi 14 Ultra мы уже рассказывали после ранее состоявшегося анонса в Китае, поэтому сегодня характеристики свежих моделей нас будут интересовать намного меньше, чем их цена. Ведь несмотря на то, что китайская и глобальная версия Xiaomi — это, по сути, одно и то же устройство, стоимость в КНР и за ее пределами отличается почти в 2 раза. Собственно, почему?

Цены Xiaomi 14 в России и Китае

Китайская версия Xiaomi 14 вышла еще в 2023 году, о чем мы писали несколько месяцев назад, а глобальная версия смартфона вместе с глобалкой Xiaomi 14 Ultra вышла только сейчас. Новинку уже можно купить в Европе, и со дня на день она появится в России, но по намного более высокой цене.

Цена Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra В Китае от ¥3999 (~ 51 200 ₽) от ¥6499 (~ 83 200 ₽) В Европе от €999 (~ 100 300 ₽) от €1499 (~ 150 600 ₽) В России от 99 990 ₽ Неизвестно

Как мы видим, цена Xiaomi 14 в России и Европе плюс-минус одинаковая, но она в 2 раза выше, чем в Китае. С чем это связано? Во-первых, в Китае базовая версия Xiaomi 14 рассчитана на 8/256 ГБ, а в других странах — на 12/256 ГБ. То же самое касается Xiaomi 14 Ultra (в КНР есть более дешевая версия 12/256 ГБ, а на глобальном рынке — только 16/512 ГБ). Впрочем, продвинутые варианты памяти кажутся очень слабым оправданием такой большой разницы в цене.

Вторая причина — необходимость прохождения целой кучи сертификаций глобальной версии Xiaomi 14. О том, как и на каких этапах повышается стоимость, когда смартфон приходит из Китая в Россию, мы рассказывали в отдельном материале:

Почему в России смартфоны намного дороже, чем в Китае

Третья причина — разный подход к маркетингу. При покупке смартфонов Xiaomi за пределами КНР предлагаются подарки, чья цена уже включена в стоимость основного устройства. Так, за предзаказ Xiaomi 14 в салонах МТС вы получаете условно бесплатные часы Xiaomi Watch S3, а на AliExpress — планшет Redmi Pad SE или Xiaomi Pad 6 в зависимости от версии памяти (с 27 февраля). По окончании периода старта продаж большую часть времени смартфон будет доступен со скидкой, и так происходит со всеми моделями в России и Европе, в то время как китайские покупатели лишены бонусов.

Купить Xiaomi 14 на AliExpress

Конечно, почти каждый из нас предпочел бы просто заплатить меньше, лишившись условного подарка. Стоит ли в таком случае покупать китайскую версию Xiaomi 14, или в ней есть какой-то подвох?

Отличия глобальной версии Xiaomi 14 от китайской

Любая глобалка Xiaomi — это версия смартфона, адаптированная под реалии европейского рынка, которая имеет ряд отличий от китайской версии:

смартфон получает поддержку всех необходимых диапазонов частот мобильной связи;

в комплекте адаптер питания с евровилкой;

устройство поставляется с глобальной версией прошивки, поддерживающей все самые распространенные языки мира, включая русский;

на смартфон предустановлены сервисы Google.

Таким образом, покупка китайской версии Xiaomi 14 доставляет определенные неудобства, а главный из них — отсутствие русского языка при наличии английского. При этом в техническом плане устройства для разных рынков не отличаются. Хотя есть исключения, и смартфон Xiaomi 14 Ultra — яркое тому доказательство.

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Чем глобалка Xiaomi 14 Ultra отличается от китайской версии

Глобальная версия Xiaomi 14 Ultra имеет те же камеры, экран и процессор, что и модель для китайского рынка. Однако емкость аккумулятора урезали. Если в смартфоне для КНР стоит АКБ на 5300 мАч, то в устройстве для остальных рынков — 5000 мАч. Из-за этого глобальный Xiaomi 14 Ultra весит на пару граммов меньше «китайца».

С чем связано уменьшение аккумулятора глобальной версии Xiaomi 14 Ultra, неизвестно. Но есть предположение, озвученное Евгением Макаровым (главный редактор mobiltelefon.ru), что причина кроется в особенностях сертификации смартфона на разных рынках.

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Где лучше купить Xiaomi 14

Давайте подведем итог и попробуем выяснить, где лучше купить Xiaomi 14 и модель с приставкой «Ultra». Если вы решите смириться с недостатками китайской версии смартфона и решите сэкономить, взяв вариант для КНР, будьте готовы раскошелиться на билеты до Пекина или переплатить почти 10 тысяч рублей за заказ устройства через AliExpress.

Купить китайскую версию Xiaomi 14

Из-за труднодоступности китайской версии Xiaomi 14, которая доступна только на зарубежных маркетплейсах и в мелких российских магазинах, вы так или иначе будете вынуждены брать глобалку. И в этом нет ничего плохого. Заявленная на старте цена Xiaomi 14 в размере 99 990 ₽ буквально за пару месяцев просядет до 79 990 ₽ в России, а на AliExpress глобальная версия смартфона в скором времени начнет стоить меньше 70 тысяч рублей, что не сильно дороже китайского варианта, доступного на той же торговой площадке. Поэтому, если вы не готовы перепрошивать устройство, просто дождитесь снижения стоимости, ведь на старте продаж все смартфоны фирм из КНР продаются по сильно завышенным ценам для создания мнимых скидок.