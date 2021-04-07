Почему стоит купить Galaxy Note 20 в 2021 году. Спойлер: это супер-выгодно

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Иван Кузнецов 1

Флагманские Android-смартфоны прошлых лет, в отличие от iPhone, — штука довольно сомнительная. Несмотря на то что через год их цена обычно падает до минимума – а это процентов на 30, а то и 40% ниже, чем на старте продаж – пользователь должен знать, что покупает устройство всего на год. Весь если стандартный цикл поддержки Android-смартфонов составляет 2 года (третий, когда выходят только 4 обновления безопасности, не в счёт), а один год уже прошёл, ему остаётся не так уж и много. Поэтому покупка ненового аппарата – это всегда компромисс. Но только не в случае с Galaxy Note 20.

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Galaxy Note 20 вышел почти год назад, но он по-прежнему остаётся отличным вариантом для покупки. Пожалуй, даже лучшим, чем Galaxy S21 и уж тем более Galaxy S20, который, тем не менее, за последнее время неплохо так потерял в цене. Однако, как ни крути, но Note – мой фаворит, и меня на это есть несколько причин.

Сколько стоит Galaxy Note 20

Цена Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 стоит довольно доступных денег, учитывая его позиционирование

Во-первых, цена. За время своего присутствия в продаже базовая модификация Galaxy Note 20 подешевела до 60 тысяч рублей. Да, это недёшево, но Galaxy S20+, который ему примерно соответствует по размерам, экрану и характеристикам, стоит примерно столько же.

Во-вторых, железо. Galaxy Note 20 хоть и оснащается прошлогодним железом, по факту ещё очень даже ничего. Процессор Exynos 990/SD865, 8 ГБ оперативки, четыре камеры и большой экран на 6,7 дюйма. Ну, что ещё можно хотеть? Разве что умное перо S Pen, которое и так есть в комплекте.

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В-третьих, Galaxy Note 20 будет обновляться не 2, а 3 года (по факту 4, но это будут только патчи безопасности). То есть, этот прошлогодний смартфон обеспечит подарит вам ровно такой же срок службы, как новые флагманы конкурирующих производителей, а может, даже больше.

В-четвёртых, Galaxy Note 20 – смартфон без конкурентов. Как вы, вероятно, знаете, сегодня на рынке нет нормальных смартфонов с поддержкой стилуса. Samsung в одиночку развивает эту отрасль и собирает все сливки. Так что, купив его, вы точно не будете завидовать другим.

Чем Galaxy Note 20 лучше

Но самое главное преимущество Galaxy Note 20 я оставил напоследок. Оно состоит в том, что в этом году Samsung не выпустит новую модель, сохранив роль флагмага линейки за прошлогодней «двадцаткой». Корейцы приняли такое решение из-за дефицита процессоров нового поколения, которые им не удалось закупить в достаточном объёме. Поэтому Galaxy Note 20 будет оставаться самым совершенным представителем модельного ряда ещё как минимум целый год.

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Galaxy Note 21 не выйдет в этом году, а, возможно, не выйдет вообще никогда

Как минимум – потому что Samsung, по слухам, рассматривает возможность свернуть производство линейки Galaxy Note, перераспределив её ключевые особенности между другими смартфонами. В конце концов, зачем разбазаривать топовые технологии между несколькими флагманами, самостоятельно провоцируя внутреннюю конкуренцию? Совершенно непонятно. Поэтому не исключено, что и через 2 года Galaxy Note 20 останется флагманом, как и был. А что это значит? А то, что дешеветь «старичок» больше не будет, и вы сможете выгоднее продать его на вторичке.

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Да, без недостатков не обошлось. Galaxy Note 20 – первый смартфон в модельном ряду Note в пластиком корпусе. На самом деле Samsung называет его glasstic (сочетание слов glass и plastic – стекло и пластик), но по факту это есть самый обычный поликарбонат. Другое дело, что как таковым недостатком лично для меня это не является. Да, стекло ощущается более благородно, но оно и бьётся куда более охотно, чем пластмасса, так что с точки зрения практичности и надёжности пластиковый корпус явно выигрывает, чем стеклянный.

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1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    Хорошая попытка, но нет. Самсунг это дно.

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