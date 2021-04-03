Почему не стоит покупать Galaxy A72 и что купить вместо него

Смартфонам Galaxy A 50-й серии с самого начала было суждено стать бестселлерами. Достойное сочетание цены и характеристик сделали своё дело, и уже первая модель новой линейки моментально завоевала сердца пользователей. Через год успех повторился, потому что Galaxy A51 оказался на две головы выше своего предшественника – и по дизайну, и по характеристикам. Единственное, что процессор остался откровенно посредственным. Но у A51 была отличная альтернатива в лице A71, который мог считаться эталонным аппаратом в своей ценовой категории. Жаль, что про Galaxy A72, который вышел в этом году, я ничего такого сказать не могу.

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Я уже объяснял, чем Galaxy A71 лучше A51. Это вовсе не дисплей, диагональ которого на 0,2 дюйма больше, и не батарейка, которая имеет увеличенную на 500 мА*ч ёмкость. Вся соль заключалась в процессоре и оперативной памяти, которые обеспечивали смартфону и повышенное быстродействие, и более оптимальную работу приложений в фоновом режиме.

Galaxy A72 или Galaxy A52

По умолчанию Galaxy A71 оснащался чипсетом Snapdragon 730, и это было намного круче, чем непонятный Exynos собственного производства Samsung, который даже Google Camera не поддерживал. Однако в этом году Samsung переосмыслила аппаратное оснащение смартфонов и заменила свои собственные чипы на «камни» Qualcomm.

Стало, бесспорно, лучше, ведь и Galaxy A52, и Galaxy A72 получили процессор Snapdragon 720G. Это хороший производительный процессор, однако он хорош за 20 тысяч, ну, максимум за 22, но никак не за 30, которые Samsung просит за Galaxy A72. Он не должен столько стоить, особенно, учитывая, как много у него альтернатив на современном рынке смартфонов.

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Если у вас стоит выбор, какой аппарат этих двух выбрать, то это безусловно должен быть только A52. Да, бесспорно, это более компромиссный вариант, чем в своё время был A51. Но таковым его сделал курс рубля, который за последний год серьёзно подешевел по отношению к доллару. Поэтому найти его за 16 тысяч уже не удастся. Однако надо понимать, что, доплачивая, вы получаете неплохой такой апгрейд.

Чем Galaxy A52 лучше A51

Смотрите сами:

Дисплей 90 Гц

Аккумулятор 4500 мА*ч

Память 128 ГБ

Защита от воды IP67

Процессор Snapdragon 720G

Камера 64 Мп

Какой смартфон купить до 20 тысяч рублей

Несмотря на то что Galaxy A52, на мой взгляд, объективно лучше A51, он ещё и ничем не уступает A72, который слишком дорог за сопоставимый перечень характеристик, тем более что у него есть куча более удачных альтернатив. Удачных, во-первых, по цене, потому что даже Galaxy A52 довольно недёшев, а, во-вторых, по характеристикам, которые при более вменяемых расценках предлагают более продвинутые спецификации.

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На мой субъективный взгляд, любой из этих китайских смартфонов будет адекватнее, чем Galaxy A72. Мало того, что многие из них превосходят новинку Samsung по характеристикам, так ещё и предлагают более доступную цену. Ведь 30 тысяч рублей – это уже совершенно не средний сегмент.

Накинь ещё 10 тысяч и получишь уже полноценный флагман, который не будет страдать от тех же недостатков, что A72. Поэтому я искренне считаю, что брать нужно что-то в пределах 20 тысяч, тем более что и выбрать есть из чего. По крайней мере, на АлиЭкспресс, где брать смартфоны стало не менее безопасно, чем в магазине у дома.