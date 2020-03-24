Есть такая категория людей, которые не покупают ничего нового. В первую очередь, это касается автомобилей и техники, особенно, смартфонов. Их рассуждения просты и в чем-то даже логичны. Они думают, что так они не переплачивают сумму, которая теряется при передаче товара покупателю. Действительно, смартфон уже через день не продать и за 90 процентов первоначальной стоимости. За автомобиль не выручишь и 75 процентов стоимости. Все это приводит к тому, что активно развивается вторичный рынок. У него есть плюсы и минусы. Но у меня своя история того, почему я не покупаю ничего с рук. Этой историей я и хочу поделиться, а заодно и выслушать ваше мнение.

В чем преимущества БУ смартфонов

Если откинуть минусы и считать, что подводных камней нет, то в покупке подержанных смартфонов одни плюсы. Посмотрев на них, становится понятна такая любовь общественности к технике со вторичного рынка.

Главным преимуществом является цена. Раз уж мы говорим о смартфонах, разница может достигать 30 процентов за устройство в хорошем состоянии. Если найти смартфон с незначительными дефектами, можно легко сторговаться и получить еще около 10 процентов скидки.

Как это обычно и бывает, чем больше предложений, тем ниже цена. Объявлений сейчас очень много и продавцам просто приходится снижать цену, чтобы покупатели не обходили их стороной.

В качестве плюсов многие еще называют ”проверенность техники”. Мол, если она проработала полгода, значит в ней уже точно ничего не сломается и она будет служить владельцу верой и правдой в течение минимум пары лет.

Наверное, это все основные преимущества покупки именно подержанных смартфонов. Можно ”притянуть за уши” еще один плюс, а именно, покупку редкого смартфона. Некоторые устройства или выпускаются небольшим тиражом, или уже не продаются. Если вам нравится это устройство, пожалуй, это единственный способ купить его относительно быстро.

Конечно, честных продавцов больше, чем мошенников. Они продают смартфон по одной из следующих причин:

Захотелось купить что-то новое

Подарили, но смартфон не нужен

Пользовался двумя, но один стал не нужен

Купил, но не понравилось, а в магазин сдать нельзя

Привез из-за границы на продажу

Не продавал до этого, сейчас начал избавляться от своей ”коллекции”

Иногда можно встретить случай продажи совершенно нового смартфона. Например, если нарваться на того самого покупателя, который чуть что, начинает все сметать с полок магазинов, ”чтобы не пропали деньги”. Потом, когда все уляжется, он начинает все продавать очень дешево, так как таких много и они сами себе навязывают конкуренцию. Наш Иван Кузнецов уже рассказывал, почему не стоит покупать смартфон сейчас.

Почему нельзя покупать БУ смартфоны

Минусов при покупке подержанного смартфона все равно больше. Даже несмотря на то, что они почти никого не отпугивают, о них нельзя не поговорить.

Главным из них будет покупка ”кота в мешке”. Вы не можете знать, как предыдущий владелец пользовался устройством. Даже если корпус выглядит, как новый, его могли заменить, а внутри находится очень старый и повидавший виды аппарат. В него даже могла попасть вода, которая пока не оказала воздействия на внутренности, но соли, которые после этого остаются, постепенно ”разъедают” ее. Если смартфон защищен от воды, это все равно не гарантия безопасности. Производители даже не берут в гарантийный ремонт смартфоны, в которые попала вода (несмотря на наличие у него защиты от воды). При падении или перегибе прокладка корпуса может быть нарушена и защиты у смартфона не будет. Кстати, именно поэтому не стоит лишний раз доверять защите от воды подержанного смартфона. И со своим-то не стоит плавать, а с ”чужим” тем более.

Может быть проще купить один из этих смартфонов с отличными камерами? Чуть дороже, чем с рук, но новые и крутые.

Кроме неаккуратного продавца, можно наткнуться на мошенника. Тут может быть все, что угодно. Он может продать вам восстановленный смартфон, краденый или даже поддельный. Сплошь и рядом встречаются случаи, когда людям продают устройство-франкенштейна. В нем могут встретиться внутренности от чего-то очень дешевого с корпусом от дорогого. В итоге вы получите то, что в лучшем случае будет плохо работать. А потом и вообще не будет работать. Иногда на такую уловку попадаются даже достаточно опытные пользователи. Такие продавцы знают, как усыпить бдительность жертвы.

Если вас это не пугает и вы все равно хотите купить смартфон с рук, вам стоит быть очень бдительным. Приведу несколько примеров того, на что надо обратить внимание. Но надо понимать, что это не панацея, и кроме этого проверяйте все остальное.

Как проверить смартфон перед покупкой

В самом начале сомнительных продавцов можно отсечь еще не этапе выбора предложения. Стоит понимать, что слишком низкая цена (на 20-25 процентов ниже рыночной) служит очень тревожным звонком. Конечно, это может быть случай, когда человеку срочно нужны деньги, но именно вероятностью таких случаев пользуются мошенники. Как правило, если человеку действительно нужны деньги, за ”минус 25 процентов от рынка” он сможет продать смартфон и среди друзей.

Не забыли, что нас можно найти в Google News? Весь наш новостной свежак и лучшая аналитика специально для вас.

Отсутствие фотографий в объявлении (или пара фотографий плохого качества) тоже должны настроить вас на скептический лад. Конечно, это может быть просто продавец-раздолбай, но это значит, что и смартфоном он пользовался так же и лучше избегать покупки у него. Он может относиться к тем пользователям, которые даже сами не знают, как убивают свой смартфон. Есть еще вариант, что так продают перекупщики, у которых очень много всего и некогда делать качественные фотографии. Их тоже лучше избегать. Как правило, их цена включает комиссию и становится выше.

Во время встречи с продавцом обязательно проверьте внешний вид. Он должен быть хорошим, но не девственно новым. Это тоже повод задуматься, не менялся ли его сильно поврежденный корпус.

Обязательно проверьте IMEI и сверьте его с номером на коробке, если она есть. По возможности выбирайте место встречи, где будет розетка. Так вы сможете проверить работу комплектной зарядки. Вне зависимости от этого, берите с собой на встречу наушники, симку, карту памяти, внешний аккумулятор и кабель. Так можно проверить все функции смартфона. При этом лучше берите с собой еще и беспроводные наушники, чтобы проверить работу Bluetooth-модуля. Место выбирайте с общественной сетью Wi-Fi или ”раздайте” интернет через режим модема. Так вы обезопасите себя от поломок беспроводного модуля.

Мне, как честному продавцу свои старых смартфонов, только лучше от того, что покупатели плохо проверяют смартфон перед покупкой. Получается быстрее. Но может попасться и менее добросовестный продавец.

Проверить надо и все остальные функции устройства. Сделать несколько снимков на обе камеры. Для основной многомодульной камеры надо использовать все режимы, чтобы проверить работу каждого глазка. Понаклоняйте смартфон, чтобы проверить работу акселерометра, и включите карты, чтобы проверить, найдет ли вас GPS. Проверьте звук на разной громкости, чтобы не было треска и хрипа. Вообще, чем больше вы проверите, тем лучше.

Проверить батарею не получится, если она не съемная. Все тестеры работают так себе, поэтому стоит просто поверить продавцу на слово. В этом нет ничего страшного, так как батарея не является самой дорогой частью смартфона и ее можно легко заменить.

В общем, проверяйте все, что придет в голову. Я привел самый минимум того, на что надо обратить внимание. Но в этом деле нет ничего лишнего. И каждая дополнительная проверка позволит обезопасить себя от неприятностей. Не стесняйтесь потратить время продавца. Если он не торопит вас, значит ему нечего бояться и он ничего не скрывает. Это тоже неплохой способ проверки. Лично я заранее закладываю на встречу не менее 20-30 минут, так как понимаю, что покупатель захочет все проверить.

Посе того, как вы купите смартфон (неважно, новый или БУ), вам надо знать, как его правильно настроить.

Почему я не покупаю БУ смартфоны

А теперь я расскажу, почему я не покупаю смартфоны, бывшие в употреблении. Моя причина знакома многим и тянет на жизненную позицию, как и мнение тех, кто покупает только ”вторичку”.

В первую очередь, я не хочу нарваться на смартфон, который будет работать не так, как я хочу. Я требователен к технике и обязательно буду списывать ее некорректную работу на косяки старого владельца. Именно по этой причине я никогда не покупал подержанные машины, предпочитая выбрать вариант попроще, но зато новый. Так я знаю о нем все. Один раз я купил подержанный мотоцикл и не мог отделаться от мыслей, что с ним было и почему это работает так, а то вот так.

Второй причиной является то, что тоже вызвано любовью к технике. Мне хочется ощутить ее на уровне новой. Мне не так интересен подержанный флагман, как новое, но более доступное устройство. И так со всем.

Я могу купить более продвинутый подержанный ноутбук, но взял новый, пусть и попроще. Я могу купить автомобиль бизнес-класса, но пятилетний, вместо этого купил то, что при заказе такси приезжает как ”Комфорт+” и полностью доволен тем, что до меня в этой машине не сидел никто, кроме тех, кто ее сделал.

Присоединяйтесь к обсуждению БУ техники и многого другого в нашем Telegram-чате.

Ни в коем случае не осуждаю тех, кто выбрал иной путь. Но это лишнее доказательство того, что люди делятся на два типа и каждому ближе свое. В этом случае нет того, кто прав или не прав. Есть только вкусовщина.

Возвращаясь к теме статьи, согласно которой я только один раз купил не новый телефон, я могу сказать, что это был аппарат в коллекцию. Около 15 лет назад я пользовался Siemens M55. Он мне очень нравился, но однажды его у меня украли в транспорте. Спустя много лет мне хотелось восстановить те ощущения и я нашел его на Avito. Это была коллекционная история и это не считается покупкой устройства с рук. Это относится к любому раритету, который уже не производится.

Еще пару раз я покупал на Avito аксессуары для съемки, но это было то, что просто перепродавалось, предварительно заказанное на AliExpress. У меня не было времени ждать и я пошел этим путем. Со своей позиции я могу сказать, что готов покупать что-то с рук только так.