Samsung испортила свои смартфоны рекламой и продолжает это делать

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Иван Кузнецов 0

Китайские смартфоны, реализуемые по сходной цене, сильно изменили рынок мобильной электроники, и многие производители банально не сумели в него вписаться. LG, HTC, Nokia, Sony – никому не удалось нащупать тот путь, которым следует развиваться в новой парадигме. Это получилось только у Samsung. Корейцы очень быстро изменили принципы проектирования, отказались от нескольких непопулярных линеек и представили вместо них одну обширную, но крайне привлекательную, которая сегодня пользуется небывалым спросом. Вот только, кажется, в этой гонке Samsung переняла не только хорошие качества китайских производителей.

В смартфонах Samsung стало слишком много рекламы

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В смартфонах Samsung стало появляться слишком много рекламных объявлений. На это обратили внимание пользователи из разных стран мира. Где-то реклама попадается чаще, где-то реже, однако факт остаётся фактом – реклама есть, и она напрягает. Даже MIUI, которая одно время грешила баннерами по всей прошивке, не позволяла себе встраивать их так много и так часто.

Реклама в смартфонах Samsung

Samsung пихает рекламу везде — в приложения, в шторку уведомлений, в системные компоненты

Реклама встречается в самых разных сегментах прошивки One UI независимо от модели смартфона и его цены. Объявления проскальзывают в сервис Samsung Pay, приложения «Настройки» или «Погода» и даже штатный номеронабиратель. В России ситуация обстоит немного спокойнее. Во всяком случае, если верить местным пользователям, здесь реклама хоть и проскакивает, но не так часто, как, например, в США или Европе.

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Справедливости ради стоит признать, что почти вся реклама, которая встречается в One UI, строго регламентирована и касается только фирменных сервисов Samsung либо сервисов её партнёров. Например, таким образом компания продвигает использование Samsung Pay, Sirius XM, Spotify (там, где он работает официально) и многие другие службы. То есть рекламу Икеи или Связного вы не увидите, но вряд ли этот факт кого-то успокаивает.

Уведомления с рекламой

Реклама будет сыпаться на ва отовсюду. Где-то больше, где-то меньше

Чтобы повысить конверсию рекламы, периодически Samsung присылает её в виде пуш-уведомлений. Как правило, они касаются каких-то акций, которые предлагают продвигаемые сервисы. Например, это может быть бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру или музыкальному сервису. Что интересно, Samsung позволяет себе рекламировать даже явно конкурирующие продукты. Поверить в то, что таким образом корейцы просто дают пользователям право выбора, можно с трудом. Скорее, они просто рубят деньги, только и всего.

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Прямо сейчас Samsung тестирует рекламу ещё и на экране блокировки. Если проект покажет себя удачным, в скором времени владельцы фирменных смартфонов бренда при каждой разблокировке будут наблюдать на экранах своих аппаратов баннер какой-нибудь фирмы или сервиса без возможности отключить его, потому что такие вещи, как правило, зашиваются на системном уровне. Во всяком случае, если верить пользователям, столкнувшимся с рекламой, установка DNS-блокировщика, который помогает всегда и везде, тут просто не срабатывает.

Обновления смартфонов Samsung

Samsung могла бы оправдать наличие рекламы в своих смартфонах, но ей плевать

Я не имею ничего против желания Samsung заработать. В конце концов, это коммерческая компания, и вполне логично, что она стремится к тому, чтобы повысить свои доходы. Другое дело, что в данном случае получается игра в одни ворота: Samsung зарабатывает деньги, а пользователи терпят одни неудобства. А ведь корейцы вполне могли задобрить клиентуру, которая, в общем-то, и содержит их.

Экраны смартфонов Samsung начали массово зеленеть. Что делать

На мой взгляд, Samsung могла бы продлить сроки программной поддержки своих смартфонов либо – что тоже вполне приемлемо – начать продавать смартфоны с рекламой дешевле, чем без неё. Именно таким образом поступает Amazon, которая предлагает свои планшеты на 30-50 долларов дешевле при условии, что покупатель соглашается видеть рекламу на экране блокировки. Profit!

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