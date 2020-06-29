Samsung утверждает, что дисплеи 90 Гц могут быть лучше 120 Гц

В последнее время наметилось явное стремление производителей смартфонов работать в направлении увеличения частоты обновления экрана. Раньше об этом как-то не задумывались, но теперь пора что-то менять, и выбран был именно это вектор. Как было с мегапикселями, теперь многие засматриваются на герцы, вот только смысла в этом особого нет. Samsung рассказала, что частота обновления экрана не так важна, как кое-что другое. То, что действительно влияет на восприятие картинки на экране. Можно сказать, что Samsung просто набивает себе цену, раз не может сделать экраны с частотой 120 Гц, но прислушаться к ее доводам стоит хотя бы из-за того, что именно Samsung ”заправляет” на рынке экранов и владеет чуть ли не всеми технологиями, многие из которых изобрели как раз ее инженеры.

Дисплеи с частотой обновления 120 Гц

Большинство флагманских смартфонов сейчас оснащены дисплеем с частотой обновления 120 Гц или как минимум 90 Гц — даже о таком значении говорить пару лет назад просто не приходилось. Apple сделала iPad Pro и на этом все закончилось. Смартфоны еще долго не спешили принимать такие улучшения. Сейчас же даже устройства средней ценовой категории начали активно прибавлять в частоте обновления и достигли 90 Гц.

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В прошлом году Samsung анонсировала свой OLED-дисплей с частотой 90 Гц. Компания утверждает, что оптимизировала в нем высокоскоростное движение. Компания даже заявляет, что с выходом новинки OLED-панели с частотой 90 Гц стали так же хороши, как ЖК-панели с частотой 120 Гц. Это относится не только к смартфонам, но и к другим экранам. В конце концов, принцип работы у них примерно одинаковый.

Важна ли скорость отклика дисплея

По данным всемирной сертификационной компании SGS экраны компании Samsung, сделанные по технологии OLED, имеют скорость отклика не более 14 мс при частоте 90 Гц и 11 Мс при частоте обновления 120 Гц.

Скорость отклика достигается за счет того, что в конструкции нет жидких кристаллов, которые более инертны, чем элементы OLED матрицы. Самым главным ограничением является подвижность электронов и их управляемые током характеристики. В конечном итоге это приводит к более естественному и быстрому отображению. Интересно, что скорость отклика может быть увеличена, если немного доработать матрицу.

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Частота обновления экрана это расчетная величина, которая показывает, насколько быстро обновляется изображение на экране. То есть, сколько раз за одно секунду изображение может перерисоваться. Проще говоря, экран с частотой обновления 60 Гц может показывать на себе видео в частотой 60 кадров в секунду, а дисплей с частотой 90 Гц покажет уже 90 обновлений в секунду. Получается, что частота обновления показывает то, насколько более плавным будет смена изображения.

Для сравнения представьте себе, как смотрите видео, в котором кадр меняется один раз в секунду. Это уже какой-то диафильм получается. Именно поэтому, чем больше частоты обновления, тем меньше динамичная картинка отличается от того, что происходит в реальности. Особенно это важно при просмотре экшен видео и в компьютерных играх. А еще в интерфейсе смартфона — чем более плавно двигается картинка, тем более отзывчивым и мощным кажется устройство.

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Минусы дисплеев с высокой частотой обновления

Экраны с высокой частотой обновления действительно отлично дают возможность прочувствовать сцену динамичного фильма, но, например, при чтении книги с экрана это просто будет незаметно. То есть разные пользователи оценят один и тот же экран по-разному. Одним он даст возможность прочувствовать всю динамику, а другим покажется, что ничего не изменилось при переходе на новый дисплей.

При этом недостаточно просто поставить экран с большей частотой обновления. Надо еще дать устройству производительное железо, которое сможет просчитывать такую высокую частоту обновления. А еще надо понимать, что просчет такой частоты обновления требует ресурса батареи. Системы, которые автоматически подстраивают частоту обновления, решают эту проблему, но зачем стремиться к большему, если есть возможность взять меньше, но получить больше.

Согласно заявлению Samsung, дисплей с частотой обновления 90 Гц может показать лучшую картинку, чем тот, который предлагает 120 Гц. Главное, выбирать именно OLED-матрицу. Наглядное сравнение отображаемой картинки хорошо демонстрирует все возможности именно OLED-матрицы. Согласитесь, что лучше меньше кадров, но без шлейфа.

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Получается, что в очередной раз мы получили доказательство того, что маркетинговые цифры, которыми нас пичкают на презентациях, ни о чем не говорят с точки зрения реального качества продукта. В случае с экранами не столько важна скорость обновления картинки, сколько скорость отклика матрицы. Если она недостаточная, то мы получим ”мыло” вместо хорошей картинки. В этом случае, как говорится, зачем оно вообще нам надо? Только аккумулятор лишний раз посадим.