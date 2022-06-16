Samsung может отказаться от выпуска культовой линейки FE

Два года назад компания Samsung переосмыслила свою линейку смартфонов. Кроме того, что она выпустила последнее поколение Galaxy Note, чтобы больше к нему не возвращаться и заменить отдельной моделью линейки Galaxy S, компания еще и выпустила первые модели с приставкой FE. Тогда это был смартфон Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition). Он оказался доступной версией флагманского телефона, выпущенный через полгода после старта основной линейки Galaxy S20. Еще в сентябре 2020 года компания заявила, что продолжит выпуск новых моделей Fan Edition в ближайшие годы. Однако S21 FE пришлось ждать слишком долго, а теперь и вовсе у нас появилась информация о том, что компания может отказаться от продолжения выпуска серии FE.

Выйдет ли Samsung S22 FE

Издание Sammobile утверждает, что из нескольких источников стало известно о намерении южнокорейской компании отказаться от выпуска долгожданного Galaxy S22 FE. Судя по номерам предыдущих моделей, S22 FE должен был иметь номер SM-S900. Исследование, проведенное изданием, показывает, что такого номера модели не существует.

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Хотя Galaxy S21 FE был официально представлен в этом году, его дебют ожидался еще осенью прошлого года, поскольку к июню 2021 года начали появляться просочившиеся рендеры и спецификации. При этом параллельно с ними гуляла информация об отказе от линейки еще тогда. Многие даже с охотой поверили в это, когда компания так и не провела презентация ни в сентябре, ни в октябре, ни даже в ноябре прошлого года. В итоге новинка вышла только в январе 2022 года.

Сейчас ситуация в чем-то схожа, и можно предположить, что Samsung откажется от линейки, ведь ей не привыкать отправлять на свалку истории культовые модели. Впрочем, сейчас ситуация немного отличается от того, с чем мы столкнулись в ожидании Galaxy S21 FE. Это всего одна, но важная особенность. У нас ни одной утечки, которая показала бы, как будет выглядеть новый телефон. Нет ни его внешнего вида, ни сроков презентации, ни даже банальных рассказов о том, какой типовой процессор будет в нем установлен. Нет ничего, чтобы подтверждало существование хоть какого-то прототипа Galaxy S22 FE и намерений его выпуска. Поэтому в отказ от линейки так легко поверить.

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Покупает ли кто-то Galaxy S21 FE

Похоже, Galaxy S21 FE не смог оказать заметного влияния на рынок. Причиной этого могло быть то, что он должен был быть запущен в третьем квартале 2021 года, но его появление было отложено до января 2022 года. Через несколько недель были анонсированы Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Пусть они и стоили дороже, но чисто психологически покупать прошлогоднюю модель довольно сложно. Тем более, когда, доплатив полторы-две сотни долларов, можно купить современный телефон, который не будет чьей-то дешевой версией, а сам станет основой через несколько месяцев.

Как говорится, дорога ложка к обеду, и это в полной мере относится к смартфонам. Подогретый рынок иногда просто перегорает и уже не может обеспечить полноценного спроса.

Почему Samsung может не выпустить новый телефон

Причин отказаться от новой модели в линейке может быть несколько. В качестве первой стоит рассматривать недостаточный спрос на Galaxy S21 FE, в том числе из-за позднего его запуска. Также повлиять на решение об отказе могло то, что линейки A и S в последнее время очень сблизились, и впихнуть между ними еще одну модель, которой была S20 FE, очень сложно. А еще есть проблемы с производством и доставкой смартфонов, которые компании признают очень неохотно, прикрывая это политической ситуацией и другими причинами. Так, например, ранее сообщалось, что Samsung сократила общее производство смартфонов на 30 миллионов единиц в годовом исчислении. Куда уж тут выпускать новые модели. Со старыми решить бы что-нибудь.

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Когда Samsung выпустит новые складные телефоны

В августе Samsung анонсирует Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 вместе с серией Galaxy Watch 5. Поэтому пока нельзя гарантировать, что она планирует выпустить относительно доступный флагман в четвертом квартале этого года. А вы бы купили его? Пишите в нашем Telegram-чате.