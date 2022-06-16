Samsung может отказаться от выпуска культовой линейки FE

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Артем Сутягин 0

Два года назад компания Samsung переосмыслила свою линейку смартфонов. Кроме того, что она выпустила последнее поколение Galaxy Note, чтобы больше к нему не возвращаться и заменить отдельной моделью линейки Galaxy S, компания еще и выпустила первые модели с приставкой FE. Тогда это был смартфон Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition). Он оказался доступной версией флагманского телефона, выпущенный через полгода после старта основной линейки Galaxy S20. Еще в сентябре 2020 года компания заявила, что продолжит выпуск новых моделей Fan Edition в ближайшие годы. Однако S21 FE пришлось ждать слишком долго, а теперь и вовсе у нас появилась информация о том, что компания может отказаться от продолжения выпуска серии FE.

Линейка FE включала всего две модели, но успела многим полюбиться.

Выйдет ли Samsung S22 FE

Издание Sammobile утверждает, что из нескольких источников стало известно о намерении южнокорейской компании отказаться от выпуска долгожданного Galaxy S22 FE. Судя по номерам предыдущих моделей, S22 FE должен был иметь номер SM-S900. Исследование, проведенное изданием, показывает, что такого номера модели не существует.

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Хотя Galaxy S21 FE был официально представлен в этом году, его дебют ожидался еще осенью прошлого года, поскольку к июню 2021 года начали появляться просочившиеся рендеры и спецификации. При этом параллельно с ними гуляла информация об отказе от линейки еще тогда. Многие даже с охотой поверили в это, когда компания так и не провела презентация ни в сентябре, ни в октябре, ни даже в ноябре прошлого года. В итоге новинка вышла только в январе 2022 года.

S21 FE вышел перед S22 и уже не был никому нужен.

Сейчас ситуация в чем-то схожа, и можно предположить, что Samsung откажется от линейки, ведь ей не привыкать отправлять на свалку истории культовые модели. Впрочем, сейчас ситуация немного отличается от того, с чем мы столкнулись в ожидании Galaxy S21 FE. Это всего одна, но важная особенность. У нас ни одной утечки, которая показала бы, как будет выглядеть новый телефон. Нет ни его внешнего вида, ни сроков презентации, ни даже банальных рассказов о том, какой типовой процессор будет в нем установлен. Нет ничего, чтобы подтверждало существование хоть какого-то прототипа Galaxy S22 FE и намерений его выпуска. Поэтому в отказ от линейки так легко поверить.

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Покупает ли кто-то Galaxy S21 FE

Похоже, Galaxy S21 FE не смог оказать заметного влияния на рынок. Причиной этого могло быть то, что он должен был быть запущен в третьем квартале 2021 года, но его появление было отложено до января 2022 года. Через несколько недель были анонсированы Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Пусть они и стоили дороже, но чисто психологически покупать прошлогоднюю модель довольно сложно. Тем более, когда, доплатив полторы-две сотни долларов, можно купить современный телефон, который не будет чьей-то дешевой версией, а сам станет основой через несколько месяцев.

Как говорится, дорога ложка к обеду, и это в полной мере относится к смартфонам. Подогретый рынок иногда просто перегорает и уже не может обеспечить полноценного спроса.

Я сам пользовался S20 FE и вспоминаю этот телефон с теплотой.

Почему Samsung может не выпустить новый телефон

Причин отказаться от новой модели в линейке может быть несколько. В качестве первой стоит рассматривать недостаточный спрос на Galaxy S21 FE, в том числе из-за позднего его запуска. Также повлиять на решение об отказе могло то, что линейки A и S в последнее время очень сблизились, и впихнуть между ними еще одну модель, которой была S20 FE, очень сложно. А еще есть проблемы с производством и доставкой смартфонов, которые компании признают очень неохотно, прикрывая это политической ситуацией и другими причинами. Так, например, ранее сообщалось, что Samsung сократила общее производство смартфонов на 30 миллионов единиц в годовом исчислении. Куда уж тут выпускать новые модели. Со старыми решить бы что-нибудь.

Samsung Galaxy Watch 5 получат функцию измерения температуры и Pro-версию.

Когда Samsung выпустит новые складные телефоны

В августе Samsung анонсирует Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 вместе с серией Galaxy Watch 5. Поэтому пока нельзя гарантировать, что она планирует выпустить относительно доступный флагман в четвертом квартале этого года. А вы бы купили его? Пишите в нашем Telegram-чате.

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