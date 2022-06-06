Samsung Galaxy Watch 5 получат функцию измерения температуры и Pro-версию

Производителям гаджетов становится все сложнее нас чем-то удивить. Мы уже дошли до того уровня требовательности, когда даже появление ЭКГ в крошечных часах не вызывает у нас какого-то трепета. Во многом виной тому сами производители, которые, погрязнув в конкуренции, постоянно предлагают что-то новое или оборачивают старое в хороший слой маркетинга и продают нам еще раз. На фоне всего этого сведения о по-настоящему новых функциях иногда просто теряются. Так могло получиться и в этот раз, но мы не дадим пройти мимо не самой новой фишки Samsung Galaxy Watch 5, хоть и впервые примененной в массовом качественном продукте.

Какими будут новые Galaxy Watch 5

Недавнее бета-обновление приложения Samsung Health практически подтвердило, что Galaxy Watch 5 будут доступны в двух вариантах: обычные Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Интересно, что бета-обновление также намекает на то, что грядущие часы Samsung Watch 5 могут поставляться с датчиком температуры. Что-то подобное уже было реализовано в некоторых моделях носимых устройств. Среди них даже были недорогие китайские модели. Но действительно массовой технология не стала, и именно выход новых часов Samsung может многое поменять в этом вопросе.

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Согласно снимку экрана, опубликованному пользователем Reddit, в приложении Samsung Health после бета-обновления появился переключатель «Температура кожи во время сна». Как следует из названия, эту функцию можно использовать для отслеживания температуры кожи во время цикла сна. Функция датчика температуры стала неожиданностью, поскольку ранее сообщалось, что Samsung все еще сильно отстает в разработке технологий определения параметров тела, несмотря на возможность уже в четвертом поколении определять индексы организма. Поэтому считалось маловероятным, что компания запустит эту функцию в будущих часах.

Как будут называться новые часы Samsung

Отдельно бета-обновление приложения «Здоровье» также подтвердило названия Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro и намекнуло, что в этом году не будет модели с названием «Classic». Ранее информация о названиях новых часов просачивалась в Сеть, в частности об этом писали наши коллеги из 9to5Google. Издание поделилось скриншотом, на котором показаны данные Samsung Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, но никаких упоминаний о классической модели, к которой мы уже начали привыкать.

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Если вы думаете, что этой информации не стоит верить, так как взялась она непонятно откуда, то вы ошибаетесь. На самом деле уже есть случаи, когда подобные намеки приводили к тому, что функция действительно было реализована. Это не первый раз, когда корейский конгломерат использует свое приложение Health для демонстрации нового продукта. Возможно, даже специально, чтобы подогреть интерес. В прошлом году упоминания о Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic появились в программном обеспечении компании для отслеживания состояния здоровья примерно за месяц до официального дебюта этих гаджетов.

Характеристики Galaxy Watch 5 Pro

Пока рано говорить о точных характеристиках, но различная информация указывает на то, что Galaxy Watch 5, скорее всего, будут доступны в размерах 40 мм и 42 мм, тогда как Pro, как ожидается, будет только в одном размере. Из дополнительных функций, которые может предложить Pro-версия, стоит отметить титановый корпус и сапфировое стекло. Они сделают корпус более прочным и премиальным, чем у обычной модели. Естественно, из-за этого Pro-версия будет дороже обычной. Так же ожидается, что Galaxy Watch 5 Pro будут оснащены большой батареей емкостью 572 мАч.

Когда выйдут новые умные часы Samsung

Samsung пока не делает никаких официальных заявлений о предстоящих смарт-часах. Мы ожидаем, что грядущая серия Galaxy Watch 5 будет запущена примерно в августе. Хотя слухи о нехватке компонентов намекают на то, что мы можем наблюдать массовые задержки презентаций. Даже если она пройдет в намеченные ранее сроки — в первой половине августа — скорее всего, на старте продаж компания столкнется с невозможностью удовлетворить массовый спрос. А вы бы купили такие? Поделитесь своим мнением.