Почему Samsung отказалась от Galaxy Note и правильно ли это

Мы впервые услышали о решении Samsung прекратить выпуск ежегодного Galaxy Note еще в ноябре прошлого года. Произошло это всего через несколько месяцев после выпуска хорошо принятого Galaxy Note 20 Ultra. Многие даже говорили о том, что Samsung специально сделала Note таким хорошим, чтобы завершить историю линейки на этой высокой ноте. Несколькими неделями позже Samsung опровергла слухи, заявив, что линейка Note не умерла. Это вызвало волну слухов о том, каким будет новый смартфон, но… Весной этого года руководство кампании дало понять, что в этом году мы не ждем Note 21. Вроде как, его ”поставили на паузу”, но, скорее всего, можно говорить об отказе от модели. Почему же именно сейчас можно говорить о том, что это случится, и почему компания так сделала?

Выйдет ли Galaxy Note в этом году

Не ожидать Note в этом году — немного странно ощущение. Уже много лет Samsung выпускает в начале года новый смартфон линейки Galaxy S, а через несколько месяцев пытается еще улучшить его в Galaxy Note, да еще и со стилусом. Собственно, именно стилус и был главной отличительной чертой Note. Вот только с каждым годом предлагать что-то существенно более топовое всего через полгода уже было сложно, поэтому в 10-ом и 20-ом поколении смартфонов в прошлые годы мы не видели такой большой разницы.

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Отказ от дополнительной модели, которая похожа на Galaxy S, особенно актуален в ключе выхода двух новых складных телефонов. Происходит это максимально близко к выходу нового поколения главного конкурирующего устройства — iPhone 13. Samsung действительно делает ставку в своем будущем успехе на распространение складных устройств, делая их мейнстримом.

Складные телефоны Samsung

Готовясь к дебюту складных устройств третьего поколения, Samsung нужно будет одним махом устранить три самых больших препятствия на пути внедрения: цена, надежность и предназначение. Если верить слухам, то в этом году компания преуспеет, как минимум по двум пунктам из трех.

Отказ Samsung от Note означает как можно более быстрое внедрение складных устройств. Особенно среди тех, кто хочет купить гаджет осенью и готов потратить 1000-1500 долларов на него. По имеющейся информации, новые ”раскладушки” будут дешевле, чем раньше, а значит, их цена будет сопоставима с ценой Galaxy Note. Поговаривают, что самые дешевые складные модели будут стоить и вовсе менее 1000 долларов.

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Когда появились складные телефоны

Прошло уже около двух лет с тех пор, как Samsung активно выпускает складные устройства. За это время компания смогла хорошо понять, что нужно делать с интерфейсом и как его доработать, чтобы новые устройства были действительно удобными и смогли заменить слишком обычный Galaxy Note.

Как купить телефон дешевле

Для того, чтобы еще лучше стимулировать продажи новых устройств, Samsung в привычной ей манере предлагает скидку 100 долларов за предзаказ новинок. Это в свою очередь тоже может поспособствовать росту количества покупателей.

Надежны ли складные телефоны

Новые складные устройства так же будут более прочными, чем их предшественники, хотя ни Z Flip, ни Z Fold 2 не имели существенных проблем с надежностью, в отличии от первого Galaxy Fold. Интересно, как Samsung сможет реализовать поддержку S Pen в новом Z Fold 3. Я говорю об устойчивости к царапинам, которые могут появляться на мягком складном экране.

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При этом, теоретически, ничего не мешает сделать защиту экрана сменной, чтобы царапины от стилуса можно было легко ликвидировать простой заменой внешнего слоя экрана. Так же можно было бы добавить возможность полировки экрана. Ведь стилус — это нечто большее, чем просто приятная функция. Для такого большого экрана он очень полезен, а многие пользователи Galaxy Note расстроились именно из-за того, что их лишили этой ”волшебной палочки”.

Что покажет Samsung на презентации

Кроме того, что 11 августа мы получим два складных телефона, в ближайшее время нам так же покажут Galaxy S21 FE, а на самой августовской презентации будут еще часы под управлением новой операционной системы Wear OS и новые Galaxy Buds. При том в часах мы увидим сотрудничество Google с Samsung в работе над новой Wear OS. Для смартфонов это будет улучшение One UI на базе Android 12 и, возможно, что-то еще.

Так мы получим одно из самых загруженных мероприятий за последнее время. Огромное количество разных гаджетов отвлекут многих от легендарной линейки Galaxy Note, а кому-то даже дадут что-то взамен.

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Конечно, жалко, что такая легенда пропадет после десяти лет существования. Лично я не против этого, так как никогда не был фанатом этого устройства, хотя и понимал его уникальность. Главное, что складные устройства станут массовыми, и именно Samsung сделает большой шаг в этом направлении. Мы понимаем причины такого отказа. С большой долей вероятности можно даже предположить, что через год мы тоже не увидим новый Note. Ушла эпоха, но ничего, мы привыкнем.