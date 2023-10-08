Самые дешевые смартфоны с беспроводной зарядкой, которые можно купить здесь и сейчас

Рынок смартфонов постоянно меняется, а инновационные фишки со временем внедряются в дешевые модели. К примеру, еще 4 года назад AMOLED-экраном с повышенной частотой обновления могли похвастать только флагманы, а сейчас этим никого не удивишь в устройстве за 10-20 тысяч рублей. Вот и недорогие смартфоны с беспроводной зарядкой постепенно становятся нормой. Если вы хотите избавиться от лишних кабелей и восстанавливать энергию устройства буквально по воздуху, присмотритесь к следующим моделям.
Содержание
Дешевые смартфоны Infinix NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP
Недавно в России начали продавать дешевые телефоны с беспроводной зарядкой от компании Infinix. Модели NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP поддерживают технологию Qi, но имеют несколько принципиальных отличий.
|Характеристики
|Infinix NOTE 30 Pro
|Infinix NOTE 30 VIP
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 + 2 + 2 МП
|108 + 2 + 2 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|Процессор
|Helio G99
|Dimensity 8050
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|68 Вт
|68 Вт
|Цена
|от 23 490 ₽
|от 31 990 ₽
У смартфонов с беспроводной зарядкой одинаковые экраны, камеры и аккумуляторы. В то же время VIP-версия работает на в 2 раза более производительном процессоре Dimensity 8050, который тянет любые игры и позволяет записывать видео в 4K. В контексте нашей темы важно отметить, что Infinix NOTE 30 VIP — телефон с беспроводной зарядкой в комплекте.
Также VIP-версия представляет собой смартфон с быстрой беспроводной зарядкой. Infinix NOTE 30 VIP способен принять ток мощностью до 50 Вт, в то время как владельцу Infinix NOTE 30 Pro придется ограничиться током в 15 Вт.
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Интересный смартфон Nothing Phone (1)
Nothing Phone (1) — представитель среднего класса. Это смартфон 2022 года, до сих пор остающийся актуальным за счет своего интересного корпуса со светящимися глифами на спинке и адекватной для текущего курса доллара цены. Купить Nothing Phone (1) получится менее чем за 35 тысяч рублей, и это — отличный прайс.
Цена: от 34 590 ₽
Nothing Phone (1) на AliExpress
Разумеется, Nothing Phone (1) — смартфон с беспроводной зарядкой. Правда, ее нет в комплекте (как и обычной), а максимальная мощность по протоколу Qi составляет 15 Вт. К остальным характеристикам Nothing Phone (1) придраться невозможно: тут тебе и AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и пара 50-мегапиксельных камер, и сбалансированный процессор Snapdragon 778G+, способный решить любую поставленную задачу.
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Xiaomi 12 — телефон с быстрой беспроводной зарядкой
Примерно на 10 тысяч дороже вам обойдется прошлогодний флагман Xiaomi 12, который является еще одним недорогим телефоном с беспроводной зарядкой. Более того, данная модель способна принимать ток мощностью до 50 Вт по протоколу Qi, восстанавливая энергию своего аккумулятора менее чем за час без подключения кабеля.
Цена: от 45 800 ₽
Перед покупкой Xiaomi 12 важно учесть, что это — компактный смартфон. Данный факт стоит отнести к плюсам, как и другие характеристики устройства. Телефон Xiaomi 12 работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, имеет классный изогнутый экран и делает четкие снимки на свою 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, дополненную неплохим сверхшириком на 13 МП и отличным макро-объективом.
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POCO F5 Pro — недорогой смартфон с беспроводной зарядкой
Если вас интересуют новые смартфоны Xiaomi 2023 года, то присмотритесь к POCO F5 Pro. Модель появилась в продаже несколько месяцев назад, предложив несколько киллер-фич. Первая — крутой экран с разрешением WQHD+. Вторая — мощный и стабильный процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Третья — поддержка беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.
Цена: от 46 500 ₽
POCO F5 Pro можно смело назвать игровым смартфоном, ведь помимо мощного железа он имеет аккумулятор на 5160 мАч для долгих геймерских сессий. Его основная камера на 64 МП с OIS тоже не падает в грязь лицом, однако Xiaomi 12 все равно фотографирует лучше. Пускай он прошлогодний, но все-таки флагман.
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Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7a
Людям, которые ищут недорогой смартфон с беспроводной зарядкой, не обязательно брать устройства китайских фирм. При желании можно купить Pixel 7 или его упрощенную версию Pixel 7a. Но учтите, что смартфоны американской компании Google официально не продаются в России, а потому привозятся к нам окольными путями из других стран.
Стоят смартфоны примерно одинаково, но характеристики Pixel 7 дают понять, кто из этой пары является настоящим флагманом. Давайте сравним Pixel 7 и Pixel 7a, чтобы вы смогли определиться с выбором.
|Характеристики
|Pixel 7a
|Pixel 7
|Экран
|6,1 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц
|6,3 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц
|Основная камера
|64 + 13 МП
|50 + 12 МП
|Фронтальная камера
|13 МП
|10.8 МП
|Процессор
|Google Tensor G2
|Google Tensor G2
|Аккумулятор
|4385 мАч
|4355 мАч
|Зарядка
|18 Вт (нет в комплекте)
|20 Вт (нет в комплекте)
|Цена
|от 40 000 ₽
|от 47 000 ₽
Несмотря на проигрыш по цифрам, камера Pixel 7 лучше, так как при меньшем разрешении каждый ее сенсор имеет больший размер. Наконец, старшая модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт супротив скромных 7,5 Вт у Pixel 7a.
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Прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+
К недорогим смартфонам с беспроводной зарядкой можно отнести прошлогодние флагманы Samsung. Делать это приходится с натяжкой, так как компактный Galaxy S22 обойдется минимум в 54 тысячи, а Galaxy S22 Plus — в 64. Впрочем, их современные аналоги еще дороже, поэтому не будем лишний раз спорить о цене, а лучше посмотрим на характеристики.
|Характеристики
|Galaxy S22
|Galaxy S22+
|Экран
|6,1 дюйма, AMOLED (2360х1080), 120 Гц
|6,6 дюйма, AMOLED (2360х1080), 120 Гц
|Основная камера
|50 + 10 + 12 МП
|50 + 10 + 12 МП
|Фронтальная камера
|10 МП
|10 МП
|Процессор
|Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1
|Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1
|Аккумулятор
|3700 мАч
|4500 мАч
|Зарядка
|25 Вт (нет в комплекте)
|45 Вт (нет в комплекте)
|Цена
|от 54 000 ₽
|от 64 000 ₽
По сути, Galaxy S22 отличается от Galaxy S22+ только физическими размерами и емкостью аккумулятора. Камеры у них идентичны, как и беспроводная зарядка. В обоих случаях заявлена максимальная мощность до 15 Вт.