Самые дешевые смартфоны с беспроводной зарядкой, которые можно купить здесь и сейчас

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Герман Вологжанин

Рынок смартфонов постоянно меняется, а инновационные фишки со временем внедряются в дешевые модели. К примеру, еще 4 года назад AMOLED-экраном с повышенной частотой обновления могли похвастать только флагманы, а сейчас этим никого не удивишь в устройстве за 10-20 тысяч рублей. Вот и недорогие смартфоны с беспроводной зарядкой постепенно становятся нормой. Если вы хотите избавиться от лишних кабелей и восстанавливать энергию устройства буквально по воздуху, присмотритесь к следующим моделям.

Самые дешевые смартфоны с беспроводной зарядкой, которые можно купить здесь и сейчас. Беспроводная зарядка стала доступнее, и теперь она есть даже в недорогих смартфонах. Фото.

Беспроводная зарядка стала доступнее, и теперь она есть даже в недорогих смартфонах

Дешевые смартфоны Infinix NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP

Недавно в России начали продавать дешевые телефоны с беспроводной зарядкой от компании Infinix. Модели NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP поддерживают технологию Qi, но имеют несколько принципиальных отличий.

ХарактеристикиInfinix NOTE 30 ProInfinix NOTE 30 VIP
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 + 2 + 2 МП108 + 2 + 2 МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорHelio G99Dimensity 8050
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка68 Вт68 Вт
Ценаот 23 490 ₽от 31 990 ₽

Купить Infinix NOTE 30 Pro

Купить Infinix NOTE 30 VIP

У смартфонов с беспроводной зарядкой одинаковые экраны, камеры и аккумуляторы. В то же время VIP-версия работает на в 2 раза более производительном процессоре Dimensity 8050, который тянет любые игры и позволяет записывать видео в 4K. В контексте нашей темы важно отметить, что Infinix NOTE 30 VIPтелефон с беспроводной зарядкой в комплекте.

Дешевые смартфоны Infinix NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP. В коробке с Infinix NOTE 30 VIP вы найдете 15-ваттную беспроводную зарядку, что является большой редкостью даже для дорогих смартфонов. Фото.

В коробке с Infinix NOTE 30 VIP вы найдете 15-ваттную беспроводную зарядку, что является большой редкостью даже для дорогих смартфонов

Также VIP-версия представляет собой смартфон с быстрой беспроводной зарядкой. Infinix NOTE 30 VIP способен принять ток мощностью до 50 Вт, в то время как владельцу Infinix NOTE 30 Pro придется ограничиться током в 15 Вт.

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Интересный смартфон Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) — представитель среднего класса. Это смартфон 2022 года, до сих пор остающийся актуальным за счет своего интересного корпуса со светящимися глифами на спинке и адекватной для текущего курса доллара цены. Купить Nothing Phone (1) получится менее чем за 35 тысяч рублей, и это — отличный прайс.

Интересный смартфон Nothing Phone (1). У смартфона прозрачная крышка, под которой видно расположение катушки беспроводной зарядки. Фото.

У смартфона прозрачная крышка, под которой видно расположение катушки беспроводной зарядки

Цена: от 34 590 ₽

Nothing Phone (1) в России

Nothing Phone (1) на AliExpress

Разумеется, Nothing Phone (1)смартфон с беспроводной зарядкой. Правда, ее нет в комплекте (как и обычной), а максимальная мощность по протоколу Qi составляет 15 Вт. К остальным характеристикам Nothing Phone (1) придраться невозможно: тут тебе и AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и пара 50-мегапиксельных камер, и сбалансированный процессор Snapdragon 778G+, способный решить любую поставленную задачу.

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Xiaomi 12 — телефон с быстрой беспроводной зарядкой

Примерно на 10 тысяч дороже вам обойдется прошлогодний флагман Xiaomi 12, который является еще одним недорогим телефоном с беспроводной зарядкой. Более того, данная модель способна принимать ток мощностью до 50 Вт по протоколу Qi, восстанавливая энергию своего аккумулятора менее чем за час без подключения кабеля.

Xiaomi 12 — телефон с быстрой беспроводной зарядкой. Компактный смартфон, тоже умеющий заряжаться по беспроводу. Фото.

Компактный смартфон, тоже умеющий заряжаться по беспроводу

Цена: от 45 800 ₽

Xiaomi 12 в России

Xiaomi 12 на AliExpress

Перед покупкой Xiaomi 12 важно учесть, что это — компактный смартфон. Данный факт стоит отнести к плюсам, как и другие характеристики устройства. Телефон Xiaomi 12 работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, имеет классный изогнутый экран и делает четкие снимки на свою 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, дополненную неплохим сверхшириком на 13 МП и отличным макро-объективом.

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POCO F5 Pro — недорогой смартфон с беспроводной зарядкой

Если вас интересуют новые смартфоны Xiaomi 2023 года, то присмотритесь к POCO F5 Pro. Модель появилась в продаже несколько месяцев назад, предложив несколько киллер-фич. Первая — крутой экран с разрешением WQHD+. Вторая — мощный и стабильный процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Третья — поддержка беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

POCO F5 Pro — недорогой смартфон с беспроводной зарядкой. Первый смартфон POCO с беспроводной зарядкой. Фото.

Первый смартфон POCO с беспроводной зарядкой

Цена: от 46 500 ₽

POCO F5 Pro в России

POCO F5 Pro на AliExpress

POCO F5 Pro можно смело назвать игровым смартфоном, ведь помимо мощного железа он имеет аккумулятор на 5160 мАч для долгих геймерских сессий. Его основная камера на 64 МП с OIS тоже не падает в грязь лицом, однако Xiaomi 12 все равно фотографирует лучше. Пускай он прошлогодний, но все-таки флагман.

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Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7a

Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7a. Google Pixel 7 (слева) чуточку крупнее, а еще у него лучше камеры. Фото.

Google Pixel 7 (слева) чуточку крупнее, а еще у него лучше камеры

Людям, которые ищут недорогой смартфон с беспроводной зарядкой, не обязательно брать устройства китайских фирм. При желании можно купить Pixel 7 или его упрощенную версию Pixel 7a. Но учтите, что смартфоны американской компании Google официально не продаются в России, а потому привозятся к нам окольными путями из других стран.

Купить Pixel 7a в России

Купить Pixel 7 в России

Стоят смартфоны примерно одинаково, но характеристики Pixel 7 дают понять, кто из этой пары является настоящим флагманом. Давайте сравним Pixel 7 и Pixel 7a, чтобы вы смогли определиться с выбором.

ХарактеристикиPixel 7aPixel 7
Экран6,1 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц6,3 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц
Основная камера64 + 13 МП50 + 12 МП
Фронтальная камера13 МП10.8 МП
ПроцессорGoogle Tensor G2Google Tensor G2
Аккумулятор4385 мАч4355 мАч
Зарядка18 Вт (нет в комплекте)20 Вт (нет в комплекте)
Ценаот 40 000 ₽от 47 000 ₽

Купить Pixel 7a на AliExpress

Купить Pixel 7 на AliExpress

Несмотря на проигрыш по цифрам, камера Pixel 7 лучше, так как при меньшем разрешении каждый ее сенсор имеет больший размер. Наконец, старшая модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт супротив скромных 7,5 Вт у Pixel 7a.

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Прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+

Прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+. Обычный Galaxy S22 (слева) существенно меньше. Фото.

Обычный Galaxy S22 (слева) существенно меньше

К недорогим смартфонам с беспроводной зарядкой можно отнести прошлогодние флагманы Samsung. Делать это приходится с натяжкой, так как компактный Galaxy S22 обойдется минимум в 54 тысячи, а Galaxy S22 Plus — в 64. Впрочем, их современные аналоги еще дороже, поэтому не будем лишний раз спорить о цене, а лучше посмотрим на характеристики.

ХарактеристикиGalaxy S22Galaxy S22+
Экран6,1 дюйма, AMOLED (2360х1080), 120 Гц6,6 дюйма, AMOLED (2360х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 10 + 12 МП50 + 10 + 12 МП
Фронтальная камера10 МП10 МП
ПроцессорExynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1
Аккумулятор3700 мАч4500 мАч
Зарядка25 Вт (нет в комплекте)45 Вт (нет в комплекте)
Ценаот 54 000 ₽от 64 000 ₽

Купить Samsung Galaxy S22

Купить Samsung Galaxy S22+

По сути, Galaxy S22 отличается от Galaxy S22+ только физическими размерами и емкостью аккумулятора. Камеры у них идентичны, как и беспроводная зарядка. В обоих случаях заявлена максимальная мощность до 15 Вт.

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