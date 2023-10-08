Самые дешевые смартфоны с беспроводной зарядкой, которые можно купить здесь и сейчас

Рынок смартфонов постоянно меняется, а инновационные фишки со временем внедряются в дешевые модели. К примеру, еще 4 года назад AMOLED-экраном с повышенной частотой обновления могли похвастать только флагманы, а сейчас этим никого не удивишь в устройстве за 10-20 тысяч рублей. Вот и недорогие смартфоны с беспроводной зарядкой постепенно становятся нормой. Если вы хотите избавиться от лишних кабелей и восстанавливать энергию устройства буквально по воздуху, присмотритесь к следующим моделям.

Дешевые смартфоны Infinix NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP

Недавно в России начали продавать дешевые телефоны с беспроводной зарядкой от компании Infinix. Модели NOTE 30 Pro и NOTE 30 VIP поддерживают технологию Qi, но имеют несколько принципиальных отличий.

Характеристики Infinix NOTE 30 Pro Infinix NOTE 30 VIP Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 + 2 + 2 МП 108 + 2 + 2 МП Фронтальная камера 32 МП 32 МП Процессор Helio G99 Dimensity 8050 Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 68 Вт 68 Вт Цена от 23 490 ₽ от 31 990 ₽

Купить Infinix NOTE 30 Pro

Купить Infinix NOTE 30 VIP

У смартфонов с беспроводной зарядкой одинаковые экраны, камеры и аккумуляторы. В то же время VIP-версия работает на в 2 раза более производительном процессоре Dimensity 8050, который тянет любые игры и позволяет записывать видео в 4K. В контексте нашей темы важно отметить, что Infinix NOTE 30 VIP — телефон с беспроводной зарядкой в комплекте.

Также VIP-версия представляет собой смартфон с быстрой беспроводной зарядкой. Infinix NOTE 30 VIP способен принять ток мощностью до 50 Вт, в то время как владельцу Infinix NOTE 30 Pro придется ограничиться током в 15 Вт.

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Интересный смартфон Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1) — представитель среднего класса. Это смартфон 2022 года, до сих пор остающийся актуальным за счет своего интересного корпуса со светящимися глифами на спинке и адекватной для текущего курса доллара цены. Купить Nothing Phone (1) получится менее чем за 35 тысяч рублей, и это — отличный прайс.

Цена: от 34 590 ₽

Nothing Phone (1) в России

Nothing Phone (1) на AliExpress

Разумеется, Nothing Phone (1) — смартфон с беспроводной зарядкой. Правда, ее нет в комплекте (как и обычной), а максимальная мощность по протоколу Qi составляет 15 Вт. К остальным характеристикам Nothing Phone (1) придраться невозможно: тут тебе и AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и пара 50-мегапиксельных камер, и сбалансированный процессор Snapdragon 778G+, способный решить любую поставленную задачу.

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Xiaomi 12 — телефон с быстрой беспроводной зарядкой

Примерно на 10 тысяч дороже вам обойдется прошлогодний флагман Xiaomi 12, который является еще одним недорогим телефоном с беспроводной зарядкой. Более того, данная модель способна принимать ток мощностью до 50 Вт по протоколу Qi, восстанавливая энергию своего аккумулятора менее чем за час без подключения кабеля.

Цена: от 45 800 ₽

Xiaomi 12 в России

Xiaomi 12 на AliExpress

Перед покупкой Xiaomi 12 важно учесть, что это — компактный смартфон. Данный факт стоит отнести к плюсам, как и другие характеристики устройства. Телефон Xiaomi 12 работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, имеет классный изогнутый экран и делает четкие снимки на свою 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, дополненную неплохим сверхшириком на 13 МП и отличным макро-объективом.

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POCO F5 Pro — недорогой смартфон с беспроводной зарядкой

Если вас интересуют новые смартфоны Xiaomi 2023 года, то присмотритесь к POCO F5 Pro. Модель появилась в продаже несколько месяцев назад, предложив несколько киллер-фич. Первая — крутой экран с разрешением WQHD+. Вторая — мощный и стабильный процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Третья — поддержка беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Цена: от 46 500 ₽

POCO F5 Pro в России

POCO F5 Pro на AliExpress

POCO F5 Pro можно смело назвать игровым смартфоном, ведь помимо мощного железа он имеет аккумулятор на 5160 мАч для долгих геймерских сессий. Его основная камера на 64 МП с OIS тоже не падает в грязь лицом, однако Xiaomi 12 все равно фотографирует лучше. Пускай он прошлогодний, но все-таки флагман.

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Смартфоны Pixel 7 и Pixel 7a

Людям, которые ищут недорогой смартфон с беспроводной зарядкой, не обязательно брать устройства китайских фирм. При желании можно купить Pixel 7 или его упрощенную версию Pixel 7a. Но учтите, что смартфоны американской компании Google официально не продаются в России, а потому привозятся к нам окольными путями из других стран.

Купить Pixel 7a в России

Купить Pixel 7 в России

Стоят смартфоны примерно одинаково, но характеристики Pixel 7 дают понять, кто из этой пары является настоящим флагманом. Давайте сравним Pixel 7 и Pixel 7a, чтобы вы смогли определиться с выбором.

Характеристики Pixel 7a Pixel 7 Экран 6,1 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц 6,3 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц Основная камера 64 + 13 МП 50 + 12 МП Фронтальная камера 13 МП 10.8 МП Процессор Google Tensor G2 Google Tensor G2 Аккумулятор 4385 мАч 4355 мАч Зарядка 18 Вт (нет в комплекте) 20 Вт (нет в комплекте) Цена от 40 000 ₽ от 47 000 ₽

Купить Pixel 7a на AliExpress

Купить Pixel 7 на AliExpress

Несмотря на проигрыш по цифрам, камера Pixel 7 лучше, так как при меньшем разрешении каждый ее сенсор имеет больший размер. Наконец, старшая модель поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 20 Вт супротив скромных 7,5 Вт у Pixel 7a.

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Прошлогодние флагманы Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+

К недорогим смартфонам с беспроводной зарядкой можно отнести прошлогодние флагманы Samsung. Делать это приходится с натяжкой, так как компактный Galaxy S22 обойдется минимум в 54 тысячи, а Galaxy S22 Plus — в 64. Впрочем, их современные аналоги еще дороже, поэтому не будем лишний раз спорить о цене, а лучше посмотрим на характеристики.

Характеристики Galaxy S22 Galaxy S22+ Экран 6,1 дюйма, AMOLED (2360х1080), 120 Гц 6,6 дюйма, AMOLED (2360х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 10 + 12 МП 50 + 10 + 12 МП Фронтальная камера 10 МП 10 МП Процессор Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 Аккумулятор 3700 мАч 4500 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте) 45 Вт (нет в комплекте) Цена от 54 000 ₽ от 64 000 ₽

Купить Samsung Galaxy S22

Купить Samsung Galaxy S22+

По сути, Galaxy S22 отличается от Galaxy S22+ только физическими размерами и емкостью аккумулятора. Камеры у них идентичны, как и беспроводная зарядка. В обоих случаях заявлена максимальная мощность до 15 Вт.