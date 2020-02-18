Ремонтопригодность, важный параметр, на который многие почему-то не обращают внимание. Как быть, если телефон сломался? Его нужно отремонтировать! Логично. Но как, если ремонт обойдется в чеканную монету, без которой ни один Ведьмак не возьмется за работу? В этом случае нужно было думать, прежде чем покупать телефон с закругленными краями и 3D-стеклом. В данном материале представлены самые легко ремонтируемые телефоны, которые без труда можно отремонтировать самостоятельно. Советуем обратить на них внимание всем владельцам смартфонов Galaxy S, которые заполонили Avito своими аппаратами с разбитыми экранами.

Можно было подумать, что речь пойдет об iPhone, но нет. Если iPhone 6 действительно был легок в ремонте, и даже я — неопытный в этом вопросе гражданин — смог заменить вход под Lightning и аккумулятор, то в случае с новыми iPhone все, конечно, не так радужно из-за усложнения конструкции.

Однако выход есть — можно присмотреться к устройствам ниже, ведь именно они являются самыми ремонтопригодными.

Fairphone 3 — для истинных любителей Lego

А начнем мы с Fairphone 3. Мы уже как-то писали о Fairphone 2, теперь пришел черед нового поколения. Телефон в тесте iFixit набрал 10 баллов из 10. Это максимально возможный балл. В компании сделали акцент на модульности. Телефон оснащен аккумулятором на 3060 мАч, а также 5,65-дюймовым дисплеем, который можно легко заменить. Кроме того, аккумулятор в устройстве съемный, что для 2020 года вообще какая-то сказка. В комплекте с телефоном вы найдете отвертку, а внутри корпуса имеются подсказки, чтобы разборка аппарата стала еще проще. К тому же Fairphone официально предлагают приобрести запчасти к телефону. Например, дисплей вам обойдется всего в 89 евро, а аккумулятор стоит 29 евро на официальном сайте.

SHIFT6m — немецкое качество

Это еще один защищенный смартфон. До Fairphone телефон немного недотягивает, но все равно 9 баллов из 10 — тоже неплохой результат. Итак, аппарат предлагает аккумулятор на 4242 мАч и 5,7-дюймовый дисплей, который легко извлекается. Компания производитель предлагает своим клиентам инструкцию по разборке телефона.

Насколько прост телефон в разборке? Сняв заднюю крышку, можно легко заменить аккумулятор, а раскрутив ряд винтов под крышкой, можно легко отсоединить дисплей и установить на его место новый. Не зря же iFixit дали телефону 9 баллов!

Google Pixel 3a — хорошая камера и легкий ремонт

Еще один легко ремонтируемый телефон — Pixel 3a. Устройство получило привлекательные 6 баллов из 10 от iFixit. И, помимо низкой стоимости и высокого качества камеры, предлагает своим потребителям еще и достаточно несложный процесс замены деталей. В Pixel 3a замена аккумулятора и дисплея — простая задача. Видно, что инженеры постарались сделать акцент на умном проектировании внутренностей телефона.

На видеоролике выше показана замена экрана смартфона. Можно заметить, что для этого необходимо отсоединить лишь один кабель, соединяющий экран с корпусом.

OnePlus 7T — флагман, который не страшно разобрать

Устройство получило 5 баллов из 10 от iFixit. Это не лучший показатель, но все еще неплохой на фоне всех остальных телефонов. Владельцы OnePlus 7T могут даже самостоятельно заменить аккумулятор аппарата. На видео выше показан процесс разборки телефона.

Читайте также: Почему больше нет смысла оценивать размер экрана смартфона по его диагонали

Складные смартфоны — самые сложно ремонтируемые

Думаю, ни для кого не секрет, что появление на рынке складных устройств сделает смартфоны максимально сложными в ремонте. Например, не так давно мы писали о Motorola Razr, который оказался самым сложным телефоном на рынке в вопросе конструкции. И, в том числе, это касается ремонтопригодности. Чем сложнее конструкция устройства, тем он, как правило, сложнее в ремонте. От сюда следует, что вряд ли в будущем мы увидим еще более ремонтопригодные смартфоны, чем те, что представлены выше.

Интересно узнать и ваше мнение. Насколько вам важна возможность легко отремонтировать телефон самостоятельно? Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на наши новости Телеграм.