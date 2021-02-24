Самый дешевый смартфон на Snapdragon 888. Какой он?

Все мы смотрим, каких смарфтонов в мире продается больше других или какой производитель раньше остальных выпустил устройство с той или иной функцией. Но есть среди них и еще одно негласное соревнование, которое замечают не все, но выигрываем от этого только мы. Речь о том, какой смартфон будет самым дешевым на том или ином процессоре. Обычно за основу берется самый передовой чип, которым для Android-смартфонов на данный момент является Snapdragon 888. И вот у нас появился новый претендент на звание дешевого производительного флагмана. Он пока не вышел, но руководитель компании, которая его ”выкатит”, официально дал понять, чего нам от него ждать. Пройти мимо в этом случае просто невозможно.

Самый дешевый флагман

Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 — два самых дешевых телефона со Snapdragon 888 на данный момент. Речь о тех устройствах, который можно купить уже сейчас. Но процессор вышел совсем недавно и новинки будут продолжать выходить. Сейчас все идет к тому, что еще один крупный производитель нацелился на то, чтобы в его модельном ряду был самый дешевый смартфон на этом процессоре. Получается, это будет самый дешевый супер-флагман и им станет Realme.

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Исполнительный директор Realme Сюй Ци Чейз сообщил на Weibo, что цены на будущий флагманский телефон Realme GT будут соответствовать ценам прошлогоднего устройства Realme X50 Pro. У флагмана начала 2020 года китайская цена за базовую модель составляла 3500 юаней (примерно 516 долларов или 33 000 рублей по курсам того времени). В Европе цена немного отличалась и составляла 600 евро, но очень высокой ее назвать тоже было нельзя.

#realme GT, вся серия стандартно будет поставляться с самым мощным процессором платформы Qualcomm — 5-нм Snapdragon 888, обязательным для флагмана высокого класса. Версии Snapdragon 870 в модельном ряду не будет. Для производительности также очень важны характеристики памяти и флэш-памяти. Мы будем использовать LPDDR5 и UFS3.1, даже если она стоит дорого, мы должны создать максимальную плавность и высокую производительность для всех. Что касается цен, то можете ориентироваться на Realme X50 Pro. — написал Сюй Ци Чейз.

Сколько стоит смартфон на Snapdragon 888

Указанная выше цена на прошлогодние устройства, если она будет подтверждена для других рынков, предполагает, что мы действительно получим один из самых дешевых телефонов на Snapdragon 888 в мире. Mi 11 стартовал в Европе с ценой 749 евро. Samsung Galaxy S21 стоит 849 евро. Разница в 149 и 249 евро более чем существенная, когда речь идет об этом ценовом сегменте.

Даже в Китае, где Xiaomi Mi 11 и Vivo Iqoo 7 со Snapdragon 888 стоят соотвественно 3999 и 3798 юаней, новый Realme будет выглядеть очень конкурентоспособным. Если прогнозы сбудутся, то цена устройства составит примерно 3500 юаней.

Характеристики Realme GT

Кроме процессора Snapdragon 888, новинка получит и другие хорошие характеристики, которые позволят раскрыть потенциал его производительности. Некоторые ”спеки” будут даже лучше, чем у более дорогих конкурентов.

Так новый смартфон от Realme будет комплектоваться экраном QHD+ с частотой обновления 160 Гц. Так же он получит батарею емкостью 5000 мАч с супер быстрой зарядкой 125 Вт. Камера будет тройной с разрешением 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп.

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Если вы хотите купить что-то недорогое, но производительное, а бренд, материалы корпуса и некоторые другие особенности более дорогих устройств вам не важны, вам стоит присмотреться к этому устройству. Пока на бумаге все выглядит более чем интересно для флагмана 2021 года. Даже учитывая, что до прошлого года все устройства постоянно дорожали, а сейчас начали сильно падать в цене, чтобы преодолеть потребительский кризис в мире.

Примерами могут быть Google Pixel 5 и даже Samsung Galaxy S21. Особенно интересен пример именно Samsung, которая в этом году впервые снизила цену на свои флагманы. Об этом я рассказывал в отдельной статье, приводя примеры цен и особенностей устройств разных лет.

Сколько будет стоить Redmi K40

Но и это еще не все. Redmi подтвердила, что ее серия K40 с процессором Snapdragon 888 появится на этой неделе, цена на которую будет начинаться с 2999 юаней (примерно 464 долларов или 34 000 рублей), что дешевле Realme GT. Самым приятным в этой ситуации является то, что доступные флагманы вернулись и стали нормой. Будем надеяться, что это продлится еще долго. А еще хочется, чтобы Realme и Xiaomi сделали конкурентоспособными не только китайские, но и мировые цены.