Samsung может выпустить Galaxy Note 22 с уникальным стилусом

Еще в конце прошлого года появилась первая информация о том, что Samsung готовится отказаться от нового поколения Galaxy Note. Весной этого года представители Samsung прямым текстом сказали, что ждать нового устройства в этом году не стоит. Окончательно все встало на свои места в августе, когда компания выпустила складные смартфоны, один из которых был с поддержкой стилуса. Все это время многие эксперты были убеждены, что серия Note не отменена, а просто поставлена на паузу. В том числе и из-за глобальной нехватки чипов. Сейчас появилась информация, которая приоткрывает завесу тайны над этой мутной историей и рассказывает, каким он будет. Возможно, этот прогноз и слишком оптимистичен, но хочется верить, что он сбудется.

Какие телефоны Samsung поддерживают стилус

Про это как-то не очень много говорили, но еще Samsung Galaxy S21 в начале года поддерживал стилус S Pen в версии Ultra. Для многих это было свидетельством отказа от Note, мол, зачем два смартфона со стилусами в линейке. А летом даже была петиция от фанатов марки, которые просили отказаться от линейки Galaxy S и выпускать вместо нее Note, если уж его место заняли раскладушки. Одна из которых — Galaxy Z Fold 3 — тоже поддерживает стилус.

Samsung позволит увеличить оперативную память своих телефонов.

Будет ли новый Galaxy Note 22

Однако недавние отчеты должны вселить немного оптимизма и показывают, что серия Samsung Galaxy Note 22 может уже сейчас находиться в стадии подготовки. Согласно последним данным, компания готовит это устройство и может выпустить его в 2022 году.

Главной изюминкой серии Samsung Galaxy Note 22, конечно же, останется стилус S Pen. Компания улучшала его из года в год в течение почти всего срока существования модели. Теперь новый патент Samsung показывает, что компания надеется сделать его еще лучше и хочет добавить ему еще несколько навыков. Недавно ребята из Letsgodigital раскрыли этот патент Samsung Electronics. Подавался он на ”портативный терминал со съемной камерой”.

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Что может новый стилус Samsung

Патент показывает, что Samsung добавляет к S Pen модуль беспроводной камеры, который может выполнять несколько функций. Во-первых, он даст возможность заменить переднюю камеру, вылезая из корпуса в тот момент, когда это будет нужно. Во-вторых, такую камеру можно будет полностью снять и использовать отдельно от телефона для селфи или других целей.

Наконец, перо S Pen может включать в себя зажим, который позволяет закрепить его на одежде или других предметах. Вот только будет ли это законным, ведь это, по сути, можно будет приравнять к скрытой камере. Можно даже вспомнить проблемы, которые были у часов Samsung, когда те оснастили встроенной камерой.

Согласно патенту, камера, встроенная в S Pen, будет связываться с телефоном по беспроводной сети через WI-FI, Bluetooth или NFC. В противном случае он будет использоваться как интегрированная камера. Конечно, устройство сохранит все функции стилуса S Pen, в том числе возможность использования в качестве пульта дистанционного управления. Так же аксессуар будет иметь поддержку жестов в воздухе.

Почему Samsung не выпустила новый Galaxy Note

Samsung не выпустила Galaxy Note 21 по одной из трех причин. Первой может быть банальное разочарование в модели. Вероятность этого есть, то интерес пользователей высок, и, скорее всего, они были готовы покупать новый Note. Так же едва ли это настолько повлияло бы на продажи смартфонов серии Galaxy S, чтобы решиться на столь серьезный шаг.

В качестве второй причины можно назвать глобальную нехватку электронных комплектующих в мире. Третья причина связана со стартом продаж новых складных телефонов. Вот от них новый Note точно смог бы отвлечь покупателей.

Вот чем будет отличаться Samsung Galaxy S22 от Galaxy S22 Ultra.

Я не из тех, кто считает, что Note обязательно должен быть в модельном ряду. Отказ от него может расстроить меня только с исторической точки зрения. При этом можно только порадоваться тому, что многострадальная линейка снова воскреснет в очередном переиздании.

На данный момент сообщения о серии Samsung Galaxy Note 22 находятся на очень ранней стадии. Есть еще очень много факторов, которые могут помешать появлению аппарата. Например, чем успешнее будет продаваться Galaxy Z Fold3, тем меньше вероятность запуска серии Note. Кроме того, если нехватка микросхем сохранится, Samsung, возможно, придется сделать трудный выбор, что выпускать дальше. Но одно мы знаем точно. Компания имеет планы усовершенствования самого знаменитого стилуса в истории смартфонов.