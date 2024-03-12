Проблемы операционной системы Android, которые не решаются годами

Когда Android сравнивают с iOS, операционную систему Google критикуют за низкий уровень безопасности, что является следствием ее открытости. Вместе с тем эта претензия кажется слишком изъезженной, да и при выполнении действий, потенциально представляющих угрозу, пользователь видит предупреждение. В конечном итоге он сам подвергает смартфон опасности, и винить в появлении вредоносного софта разработчиков по меньшей мере несправедливо. Но даже безотносительно уровня защиты минусы у Андроид есть. Их много, и основные проблемы системы не решаются годами.

Оболочки Android-смартфонов

В первозданном виде Android представляет собой ядро и базовую инфраструктуру без графического интерфейса. Поэтому за оформление системы всегда отвечает производитель смартфона, обычно создающий на основе AOSP (Android Open Source Project) собственную оболочку.

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Сегодня у каждого более-менее известного производителя есть своя оболочка. И, если вы сравните HyperOS от Xiaomi и, допустим, XOS от Infinix, то не сразу догадаетесь, что оба смартфона работают на одной и той же операционной системы.

В разных оболочках отличается не только дизайн, но и расположение пунктов меню, а также набор фирменных сервисов. Поэтому переход со смартфона одной марки на устройство другой компании почти всегда сопровождается стрессом, который возникает из-за того, что человеку приходится заново привыкать к интерфейсу.

Чем оболочка телефона отличается от Android и какая прошивка лучше

Оптимизация операционной системы Android

Большое количество разных оболочек и тот факт, что их разработка ложится на плечи производителей смартфонов, становится причиной появления еще одной проблемы Андроид — посредственной оптимизации.

Google, являясь владельцем ОС, не контролирует процесс отладки софта, из-за чего в том числе возникают ситуации вроде глобального сбоя Xiaomi 29 февраля 2024 года, когда тысячи смартфонов перестали работать по причине того, что китайские разработчики раньше времени выпустили апдейт одного из системных компонентов.

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Также из-за плохой оптимизации Андроид характеристики смартфона становятся второстепенными. Два одинаковых с точки зрения начинки устройства могут кардинально отличаться, если их создавали разные производители. Поэтому, глядя на характеристики телефона, невозможно сделать выводы относительно его качества, что вынуждает нас тратить время на обзоры и щупать руками буквально каждую модель. Иначе ты просто не поймешь, какое устройство хорошее, а какое — нет.

Обновления Андроид на телефоне

Наличие большого количества оболочек делает обновления Android бессмысленными. Точнее, отсутствует хоть какой-то смысл, какие изменения вносит Google в свою операционку. Ведь разработчики оболочки могут запросто от них отказаться, заблокировав региональные настройки приложений или что-нибудь еще.

Обновлениями Android занимается производитель смартфона, а потому у каждой компания свой подход к апдейтам. Кто-то выпускает их на протяжении нескольких лет после выхода устройства, а кто-то забывает про апдейты, даже не исправляя критические ошибки. Поэтому вновь никаких гарантий и полная неопределенность.

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Отсутствие экосистемы Android

Ровно по той же причине невозможно реализовать полноценную экосистему Android. У вас даже не получится связать смартфон и планшет на базе одинаковой ОС в качестве единого рабочего пространства, если об этом не позаботились сами производители устройств.

Все это делает взаимодействие с периферийными устройствами, включая те же Bluetooth-наушники, крайне неудобным. Хочешь настроить звук? Скачивай дополнительное приложение или покупай аксессуар той же фирмы, что выпустила смартфон, ведь только тогда появляется надежда на реализацию функций производителем устройства.

Предустановленные приложения на Андроид

Почти на всех Android-смартфонах установлено 30-40 стоковых приложений, включая:

софт от производителя;

приложения Google;

обязательные приложения для России;

рекламный софт от партнеров.

Полностью можно избавиться только от двух последних групп приложений, в то время как подавляющее большинство программ от Google и производителя смартфона не удаляются без танцев с бубном.

Одновременное наличие на устройстве неудаляемых приложений Google и софта от производителя доводит ситуацию до абсурда. Так, на новых смартфонах Xiaomi установлено два приложения для обмена SMS (от Google и Xiaomi). Даже если вы пользуетесь только одним, избавиться от второго не получится.

Как удалить приложение на Android, если оно не удаляется

Навязывание сервисов Google

Приложения Google, многие из которых не удаляются, установлены на все известные Android-смартфоны за исключением устройств компании HUAWEI, не имеющей доступ к разработкам американской компании. Причем у пользователя никто не спрашивает, нужны ли ему, например, YouTube или Chrome. Купил смартфон на Android? Пользуйся и не ворчи!

Конечно, вы можете отказаться от сервисов Google, полностью игнорируя их. Однако операционная система постоянно будет их насаждать, то и дело предлагая войти в аккаунт. Так что живите с этим.