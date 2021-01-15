Почему Galaxy S21 в России стоит дороже, чем Galaxy S20

Новый Galaxy S21, который Samsung представила 14 января, оказался очень необычным смартфоном. Чтобы снизить его себестоимость, компания была вынуждена убрать из комплекта поставки блок питания, отказаться от слота для карт памяти, упаковать его в корпус из пластика и снизить разрешение экрана до Full HD. В общем, даунгрейд оказался довольно ощутимым, но зато и цена нового флагмана упала на целых 20%. Это реально много, учитывая, что функциональная часть аппарата нисколько не пострадала. Но россияне дисконт на себя не ощутят. По крайней мере в официальной рознице.

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Несмотря на то что в США и Европе розничная цена Galaxy S21 снизилась на 20% относительно цены Galaxy S20, в Россию «подешевевший» флагман добрался по цене 74 990 рублей. Это на 5000 рублей больше, чем год назад Samsung просила за Galaxy S20. То есть получается, что новинка не только не подешевела, а, напротив, подорожала. Разберёмся, почему.

Цена Galaxy S21 в России

Прежде всего, конечно, свою роль сыграл курс рубля по отношению к евро. Да-да, не к доллару, а к евро, потому что у в России Samsung формирует цену, исходя из стоимости европейской валюты.

В феврале 2020-го года, когда был представлен Galaxy S20, евро стоил около 70 рублей. Это хорошо видно по динамике валютных курсов, представленной на Яндексе.

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Однако спустя год, в январе 2021-го года, курс евро пробил отметку в 90 рублей. Получается, что прирост составил почти целых 30%, что довольно много.

Путём даже самых грубых вычислений, отняв от 75 тысяч рублей треть, мы получаем примерно 55 тысяч рублей. Именно столько мог стоить Galaxy S21 в России, если бы не бешеный рост курса евро по отношению к российской валюте и ещё один небольшой фактор, о котором почему-то совершенно никто не думает.

Поддерживает ли 5G российский Galaxy S21

Наверное, вы знаете, что в Россию (да и все остальные страны, где сетей пятого поколения ещё нет, тоже) Galaxy S20 поставлялся без 5G-модема. Это стало возможно благодаря процессору Exynos 990, на базе которого работают российские и европейские версии прошлогоднего флагмана.

Его особенность состоит в том, что он позволяет поставлять 5G-модем отдельно и либо установить его, либо не устанавливать. А поскольку этот компонент сам по себе стоит довольно недёшево, то отказ него позволил Samsung сэкономить деньги на аппаратном оснащении российских экземпляров Galaxy S20. Именно это стало следствием того, что прошлогодний флагман для нашего рынка был даже немного недооценён.

По сети ходили слухи, что российские Galaxy S20 на самом деле оснащаются 5G, просто поддержка стандарта у нас заблокирована на программном уровне. Однако это не так. На это прямо указывает Galaxy S20 Ultra 5G, который продаётся у нас официально. Мало того, что Samsung упоминает в его названии 5G, так ещё и прямо указывает на то, что смартфон поддерживает сети пятого поколения, тогда как в описании остальных моделей ничего такого нет. Разумеется, кроме американских версий на Snapdragon 865, доступных в серой рознице.

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В этом же году Samsung была вынуждена оснастить Galaxy S21 процессором Exynos 2100, в котором 5G-модем является встроенным по умолчанию. Соответственно, отказаться от возможности оснащения нового флагмана поддержкой сетей пятого поколения у Samsung не было. Это и привело к тому, что расходы на российские аппараты немного подросли, а вслед за ними и их розничная цена. Поэтому не удивляйтесь.