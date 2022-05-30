Сейчас лучшее время купить БУ телефон, чем когда-либо

Не сложно заметить, что цены в магазинах меняются. Правильнее даже сказать, что они растут и делают они это уже не первый год, а в последнее время кризис полупроводников, сложности с перевозкой и санкции сделали так, что рост ускорился. При этом происходит это по всему миру. Вот только это не влияет на потребности людей, которым все равно нужны новые телефоны. Иногда это необходимость, а иногда — просто желание что-то поменять, но рынок все равно живет. А что, если я скажу, что сейчас самое время купить подержанный телефон? А еще добавлю, что я говорю это несмотря на то, что всегда призывал покупать новое. Я не поменял мнение, но ситуация получила интересный поворот.

Телефоны, которыми уже пользовались

Хотя покупка дорогого телефона может показаться не такой уж привлекательной в нынешних условиях, всегда есть выгодные предложения. Это акции, техника не от официальных дилеров и другие решения. Все это позволяет сэкономить 10-15% стоимости. Но подержанные устройства предлагают экономию существенно больше. Я сейчас не буду говорить о том, как выбрать БУ телефон. Мы уже рассказывали об этом. Поэтому допустим, что вы нашли смартфон ”с рук” в идеальном состоянии и думаете, покупать его или нет. На этот вопрос и ответим.

Что нового в современных телефонах

Если вы следили за новейшими мобильными гаджетами в последние пару лет, вы, несомненно, заметили отсутствие значительных инноваций. Тем не менее, этот более медленный темп развития является отличной новостью для тех, кто хочет купить телефон. Флагманские модели, которым уже год или два, все еще работают так же хорошо, делают практически те же снимки, как и новинки, и имеют многие из тех же функций, что и флагманские устройства 2022 года. Вот только цена на них сильно снижена.

Аппаратное обеспечение даже двухлетних смартфонов достаточно, чтобы оставаться на уровне своей ниши продолжительное время. Флагманы и вовсе будут работать еще несколько лет. Телефоны больше не устаревают после появления их преемников с такой скоростью — они по-прежнему будут работать со всеми приложениями и играми. А если учесть, что для нас 5G не важен, то сомнений по поводу новинок становится еще больше.

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Какие минусы у старых телефонов

Единственным реальным недостатком старых телефонов является уменьшение их жизненного цикла. Поддержка закончится немного раньше, чем если бы вы купили новый, что означает меньшее количество обновлений ОС и безопасности, пока телефон у вас в руках. Apple, Google, Samsung — вот тройка производителей, на которых стоит обратить внимание в первую очередь, если вы хотите долго получать обновления.

Есть ряд очень достойных смартфонов, выпущенных в последние годы. Рассматривать самый недорогой сегмент не стоит, так как в нем очень много моделей. А вот среди устройств, которые были флагманами, а теперь по цене опустились до среднего сегмента — это куда интереснее.

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Какой БУ телефон купить

Samsung Galaxy S20, S20 FE, Note 20

Samsung решила, что долгие обновления будут распространяться не только на новые модели, но и на некоторые старые — в частности на серию Galaxy S20, S20 FE, Note 20 и другие. Это делает их покупку наиболее актуальной. Даже покупая их, у вас останется больше лет обновлений, чем предлагают некоторые новые устройства, а цена на Авито часто не превышает 30 000 рублей. Это очень неплохо для смартфонов, которые почти не отличаются от линейки S22.

Эти модели получат Android 13 и обновления безопасности до 2024 года. Они оснащены отличными дисплеями и мощными процессорами, которые сложно отличить от флагманов 2022 года. Старые флагманы Samsung также делают отличные фотографии и имеют дополнительные функции, вроде беспроводной зарядки и класса защиты IP68.

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OnePlus 9

Купить OnePlus 9 на сайтах объявлений можно примерно за 35-37 тысяч рублей. Это хороший телефон, который еще послужит. Особенно за такие деньги. Он может похвастаться великолепным дисплеем, сверхбыстрой зарядкой, надежным процессором, который практически не уступает современным моделям, и до 2025 года он будет поддерживаться обновлениями.

Apple iPhone 12

Если вы думаете о выходе за пределы экосистемы Android, вы сможете найти относительно недорогой iPhone 12. Он мало чем отличается от 13-го поколения. Обновления он тоже будет получать еще много лет. Никто не знает точно сколько, но на 5-6 можно рассчитывать почти наверняка. А еще iPhone — это огромное количество аксессуаров, которых полно во всех магазинах, включая AliExpress. Можно даже найти что-то в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”

Обычный iPhone, конечно, не так многофункционален, как модели Pro и Pro Max, но он по-прежнему делает отличные снимки, а дисплей выглядит просто отлично, хотя у него и нет 120 Гц. Процессор A14 Bionic будет работать еще много лет, а рейтинг IP68 подстрахует вас в случае падения в воду. Беспроводная зарядка, биометрия FaceID и все остальное — отличный выбор.

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Покупать ли БУ телефон

Мы могли бы продолжать и продолжать приводить больше примеров, но вы просто посмотрите на рынок, выберите модель, которая вам нравится, и отмотайте ее историю на 1-2 года назад. Так можно купить почти такой же телефон, но чуть ли не в два раза дешевле. Я всегда был против БУ моделей, но рынок сложился так, что сейчас их покупать действительно можно. Главное не нарваться на мошенников и все хорошо проверить. Но это уже совсем другая история.