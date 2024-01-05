Стоит ли покупать смартфоны TECNO, которые так популярны в России

Рынок техники постоянно меняется, и ежегодно на нем появляются новые игроки. Например, компания TECNO, чьи смартфоны за последние несколько лет стали очень популярны в российской рознице. В то же время, пока на прилавках остаются устройства Apple, Samsung, Xiaomi и HUAWEI, у многих покупателей сохраняется настороженное отношение к дерзкому нарушителю спокойствия. Оправданно ли это, и стоит ли покупать смартфоны TECNO?

Что за бренд TECNO

Tecno Mobile — это китайский производитель смартфонов из Гонконга, появившийся на свет еще в 2006 году. Однако до последнего времени о нем почти никто не знал. Раскрутке бренда очень помогло партнерство с английским футбольным клубом Манчестер Сити.

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Наряду с Itel и Infinix компания TECNO входит в Transsion Holdings, являясь, по сути, частью большой корпорации, которая активно развивается. Сейчас бренд до кучи выпускает ноутбуки, беспроводные наушники и смарт-часы. И, хотя линейка продуктов постоянно расширяется, смартфоны TECNO остаются главным приоритетом компании.

Обзор смартфонов TECNO

В отличие от компании Infinix, о которой мы рассказывали в прошлом году, TECNO выпускает смартфоны всех ценовых категорий: и максимально простые модели, и полноценные флагманы:

TECNO POP — ультрабюджетные смартфоны начального уровня;

— ультрабюджетные смартфоны начального уровня; TECNO Spark — недорогие устройства, ориентированные на молодую аудиторию;

— недорогие устройства, ориентированные на молодую аудиторию; TECNO Pova — доступные игровые смартфоны с большой батареей;

— доступные игровые смартфоны с большой батареей; TECNO Camon — представители среднего класса со сбалансированными характеристиками;

— представители среднего класса со сбалансированными характеристиками; TECNO Phantom — премиальные флагманы по более выгодной цене в сравнении с конкурентами.

Как и полагается компании, которая всерьез намерена стать лидером на рынке смартфонов, TECNO выпускает отнюдь не только моноблочные модели. В линейке производителя уже появились складные телефоны наподобие TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip, а это — свидетельство серьезных намерений бренда в области инноваций.

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Плюсы смартфонов TECNO

Чем хороши смартфоны TECNO, так это соотношением цены и характеристик. Сегодня почти все модели данного бренда выгоднее устройств от Samsung или даже Xiaomi. Чтобы это доказать, достаточно сравнить TECNO Spark 20 Pro и Redmi 12. Оба смартфона в версии 8/256 ГБ стоят плюс-минус 15 тысяч рублей, но имеют принципиально разную начинку.

Характеристики Spark 20 Pro Redmi 12 Экран 6,78 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц 6,79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц Основная камера 108 МП 50 МП Фронтальная камера 32 МП 8 МП Процессор Helio G99 Helio G88 Динамики Стерео Моно Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 18 Вт

Купить TECNO Spark 20 Pro

На фоне Redmi 12 у телефона TECNO Spark 20 Pro мощнее процессор, лучше камера и быстрее зарядка. Причем подобная картина наблюдается во всех линейках производителя, а не только в сегменте бюджетных устройств. Так, упомянутые ранее TECNO Phantom V Flip и TECNO Phantom V Fold являются самыми дешевыми складными смартфонами на рынке.

Цена — не единственное достоинство телефонов TECNO. Также производитель любит экспериментировать, оснащая свои смартфоны интересными фишками. К примеру, TECNO Camon 20 Pemier 5G использует RGBW-сенсор основной камеры с матричной стабилизацией, а TECNO Phantom X2 Pro не только выполнен из переработанных материалов, но и предлагает первый в мире выдвижной объектив портретной камеры.

Для чего нужен выдвижной объектив TECNO Phantom X2 Pro

Смартфоны TECNO работают на собственной оболочке HiOS, и это — хорошо. В отличие от некоторых других китайских прошивок, она лишена рекламы, а еще имеет целый ряд интересных функций от аналога Dynamic Island до изменения голоса во время разговоров в WhatsApp. Оболочка TECNO однозначно заслуживает похвалы.

Минусы смартфонов TECNO

Хотя прошивка TECNO кажется довольно интересной в плане функциональных возможностей, в некоторых местах встречаются косяки с переводом. А количество поступающих в процессе эксплуатации смартфона обновлений Android минимально. По состоянию на начало 2024 года TECNO выпускает лишь один крупный апдейт для операционной системы на своих устройствах, в то время как флагманы Xiaomi и Samsung гарантируют 4 больших обновления.

Скромный срок поддержки — не единственный недостаток TECNO. На текущем этапе развития крутое техническое оснащение не позволяет назвать ни одно устройство компании полноценным камерофоном. Алгоритмы обработки изображения TECNO уступают решениям Samsung, Xiaomi и HUAWEI, а потому конкуренты, имеющие сопоставимые характеристики, фотографируют лучше.

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Наконец, TECNO выпускает только смартфоны на процессорах MediaTek. Чипы Snapdragon компания не использует, и это — однозначный минус. Да, многие процессоры MTK готовы составить конкуренцию топовым «драконам», однако однокристальные системы Qualcomm стабильнее своих аналогов, а еще предлагают больше инноваций в области искусственного интеллекта.

Какой смартфон TECNO купить в 2024 году

Стоит ли покупать смартфоны TECNO? Если вы хотите попробовать что-нибудь новое, получить лучшее соотношение цены и характеристик, но одновременно готовы мириться со скромным сроком поддержки и недостатками процессоров MediaTek — да. Причем TECNO предложит смартфоны на любой вкус:

Также не забывайте о складных TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip, которые являются самыми дешевыми смартфонами в своем сегменте. На них определенно стоит обратить внимание, а еще лучше — купить.