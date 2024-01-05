Стоит ли покупать смартфоны TECNO, которые так популярны в России

Рынок техники постоянно меняется, и ежегодно на нем появляются новые игроки. Например, компания TECNO, чьи смартфоны за последние несколько лет стали очень популярны в российской рознице. В то же время, пока на прилавках остаются устройства Apple, Samsung, Xiaomi и HUAWEI, у многих покупателей сохраняется настороженное отношение к дерзкому нарушителю спокойствия. Оправданно ли это, и стоит ли покупать смартфоны TECNO?
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Что за бренд TECNO
Tecno Mobile — это китайский производитель смартфонов из Гонконга, появившийся на свет еще в 2006 году. Однако до последнего времени о нем почти никто не знал. Раскрутке бренда очень помогло партнерство с английским футбольным клубом Манчестер Сити.
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Наряду с Itel и Infinix компания TECNO входит в Transsion Holdings, являясь, по сути, частью большой корпорации, которая активно развивается. Сейчас бренд до кучи выпускает ноутбуки, беспроводные наушники и смарт-часы. И, хотя линейка продуктов постоянно расширяется, смартфоны TECNO остаются главным приоритетом компании.
Обзор смартфонов TECNO
В отличие от компании Infinix, о которой мы рассказывали в прошлом году, TECNO выпускает смартфоны всех ценовых категорий: и максимально простые модели, и полноценные флагманы:
- TECNO POP — ультрабюджетные смартфоны начального уровня;
- TECNO Spark — недорогие устройства, ориентированные на молодую аудиторию;
- TECNO Pova — доступные игровые смартфоны с большой батареей;
- TECNO Camon — представители среднего класса со сбалансированными характеристиками;
- TECNO Phantom — премиальные флагманы по более выгодной цене в сравнении с конкурентами.
Как и полагается компании, которая всерьез намерена стать лидером на рынке смартфонов, TECNO выпускает отнюдь не только моноблочные модели. В линейке производителя уже появились складные телефоны наподобие TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip, а это — свидетельство серьезных намерений бренда в области инноваций.
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Плюсы смартфонов TECNO
Чем хороши смартфоны TECNO, так это соотношением цены и характеристик. Сегодня почти все модели данного бренда выгоднее устройств от Samsung или даже Xiaomi. Чтобы это доказать, достаточно сравнить TECNO Spark 20 Pro и Redmi 12. Оба смартфона в версии 8/256 ГБ стоят плюс-минус 15 тысяч рублей, но имеют принципиально разную начинку.
|Характеристики
|Spark 20 Pro
|Redmi 12
|Экран
|6,78 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
|6,79 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц
|Основная камера
|108 МП
|50 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|8 МП
|Процессор
|Helio G99
|Helio G88
|Динамики
|Стерео
|Моно
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|33 Вт
|18 Вт
На фоне Redmi 12 у телефона TECNO Spark 20 Pro мощнее процессор, лучше камера и быстрее зарядка. Причем подобная картина наблюдается во всех линейках производителя, а не только в сегменте бюджетных устройств. Так, упомянутые ранее TECNO Phantom V Flip и TECNO Phantom V Fold являются самыми дешевыми складными смартфонами на рынке.
Цена — не единственное достоинство телефонов TECNO. Также производитель любит экспериментировать, оснащая свои смартфоны интересными фишками. К примеру, TECNO Camon 20 Pemier 5G использует RGBW-сенсор основной камеры с матричной стабилизацией, а TECNO Phantom X2 Pro не только выполнен из переработанных материалов, но и предлагает первый в мире выдвижной объектив портретной камеры.
Для чего нужен выдвижной объектив TECNO Phantom X2 Pro
Смартфоны TECNO работают на собственной оболочке HiOS, и это — хорошо. В отличие от некоторых других китайских прошивок, она лишена рекламы, а еще имеет целый ряд интересных функций от аналога Dynamic Island до изменения голоса во время разговоров в WhatsApp. Оболочка TECNO однозначно заслуживает похвалы.
Минусы смартфонов TECNO
Хотя прошивка TECNO кажется довольно интересной в плане функциональных возможностей, в некоторых местах встречаются косяки с переводом. А количество поступающих в процессе эксплуатации смартфона обновлений Android минимально. По состоянию на начало 2024 года TECNO выпускает лишь один крупный апдейт для операционной системы на своих устройствах, в то время как флагманы Xiaomi и Samsung гарантируют 4 больших обновления.
Скромный срок поддержки — не единственный недостаток TECNO. На текущем этапе развития крутое техническое оснащение не позволяет назвать ни одно устройство компании полноценным камерофоном. Алгоритмы обработки изображения TECNO уступают решениям Samsung, Xiaomi и HUAWEI, а потому конкуренты, имеющие сопоставимые характеристики, фотографируют лучше.
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Наконец, TECNO выпускает только смартфоны на процессорах MediaTek. Чипы Snapdragon компания не использует, и это — однозначный минус. Да, многие процессоры MTK готовы составить конкуренцию топовым «драконам», однако однокристальные системы Qualcomm стабильнее своих аналогов, а еще предлагают больше инноваций в области искусственного интеллекта.
Какой смартфон TECNO купить в 2024 году
Стоит ли покупать смартфоны TECNO? Если вы хотите попробовать что-нибудь новое, получить лучшее соотношение цены и характеристик, но одновременно готовы мириться со скромным сроком поддержки и недостатками процессоров MediaTek — да. Причем TECNO предложит смартфоны на любой вкус:
- TECNO Spark Go 2024 — очень дешевый смартфон, который не тормозит;
- TECNO Spark 20 Pro — лучший смартфон за 15 тысяч рублей;
- TECNO Camon 20 Pro — топовая модель за 20 тысяч рублей;
- TECNO Camon 20 Premier 5G — один из лучших смартфонов до 30 тысяч;
- TECNO Phantom X2 — флагман по цене среднебюджетника Xiaomi.
Также не забывайте о складных TECNO Phantom V Fold и TECNO Phantom V Flip, которые являются самыми дешевыми смартфонами в своем сегменте. На них определенно стоит обратить внимание, а еще лучше — купить.