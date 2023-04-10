Топ-5 смартфонов, рекордно подешевевших в 2023 году

Глядя на стоимость новых смартфонов, порой хочется схватиться за голову, недоумевая, почему они такие дорогие. Но точно такие же чувства мы испытывали в прошлом году, да и раньше ценообразование вызывало вопросы. К счастью, со временем многие смартфоны дешевеют. Причем в случае с Android не нужно ждать 2-3 года, пока стоимость опустится до приемлемого уровня. Уже сейчас есть немало телефонов со скидками, чья цена с момента выхода просела почти в два раза.

Дешевый смартфон vivo Y35

Когда в августе 2022 года этот смартфон поступил в российскую розницу, его оценили в 17 999 ₽. Уже тогда стоимость выглядела слегка завышенной, но через несколько месяцев производитель одумался, и сейчас в большинстве магазинов купить vivo Y35 можно менее чем за 10 тысяч рублей. Причем это не единичный случай для китайской компании. Подобные скидки действуют почти на все смартфоны vivo, так что нужно успевать брать.

Цена: 17 999 ₽ => 9 999 ₽

Купить vivo Y35

За свои деньги у смартфона vivo Y35 нет конкурентов. Он работает на довольно мощном для своей цены процессоре Snapdragon 680, который к тому же отличается хорошей энергоэффективностью. Добавим сюда FullHD-экран с частотой 90 Гц, и найти альтернативу не получится при всем желании. Больше подробностей об этом смартфоне вы узнаете в нашем обзоре vivo Y35.

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Где купить Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro+ 5G в России тоже появился в августе. На момент официального анонса 29 июля доллар, непосредственным образом влияющий на ценообразование, торговался на отметке 60 ₽, и тогда новинку оценили в 43 990 ₽. Сейчас, когда рубль к доллару ослаб более чем на 30%, купить Redmi Note 11 Pro Plus можно всего за 25 тысяч. Чудеса в решете…

Цена: 43 990 ₽ => 25 700 ₽

Купить Redmi Note 11 Pro+ 5G

Не удивлюсь, если многие люди приобрели этот смартфон по стартовой цене, ведь он предлагает по-настоящему флагманские характеристики:

AMOLED-экран с частотой 120 Гц;

мощный процессор Dimensity 920, набирающий 500 тысяч баллов в AnTuTu;

108-мегапиксельная камера;

зарядка на 120 Вт, восстанавливающая энергию аккумулятора на 4500 мАч всего за 15 минут;

стереодинамики JBL;

линейный вибромотор.

За такую начинку можно заплатить и 40 тысяч, не чувствуя себя обманутым. Но в 2023 году купить Redmi Note 11 Pro Plus получится почти в два раза дешевле. Так чего же вы медлите?

realme GT2 Pro — смартфон со скидкой

Чуть раньше, в июле 2022 года в России начали продавать смартфон realme GT2 Pro. Это полноценный флагман, ничем не уступающий дорогим устройствам Xiaomi и Samsung. Вот только цена realme GT 2 Pro на старте продаж составляла 89 990 ₽, из-за чего многие люди обошли его стороной. Но сейчас, когда флагман стоит менее 40 тысяч рублей, его определенно нужно брать.

Цена: 89 990 ₽ => 37 400 ₽

Купить realme GT 2 Pro

Помимо цены обратить внимание на смартфон заставляют бескомпромиссные характеристики realme GT2 Pro. Девайс оснащен экраном со сверхвысоким разрешением (WQHD+) и динамической частотой обновления 1-120 Гц, парой 50-мегапиксельных камер с микроскопом, а также флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 1, который хоть и имеет недостатки, но точно не для стоимости в районе 40 тысяч.

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Компактный телефон Xiaomi 12

До нашей страны смартфон Xiaomi 12 добрался в мае прошлого года. Тогда за него просили без малого 100 тысяч рублей. Бесспорно, ритейлеры установили цену с запасом, но не настолько, чтобы через год флагман самого популярного производителя смартфонов в России продавался всего за 40 500 ₽. Именно с этой отметки стартует цена глобальной версии Xiaomi 12 на Яндекс Маркете.

Цена: 99 990 ₽ => 40 500 ₽

Купить Xiaomi 12

Главным достоинством модели является тот факт, что это — компактный телефон. Причем без рубленных граней а-ля Apple iPhone, благодаря чему Xiaomi 12 идеально ложится в руку, а вместе с тем радует передовой начинкой:

корпус из стекла и металла;

изогнутый экран с частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus;

процессор Snapdragon 8 Gen 1;

50-мегапиксельная камера с OIS;

сверхбыстрая беспроводная зарядка 50 Вт и 67 Вт по проводу.

Кстати, на днях в России начали продавать Xiaomi 13. Новый смартфон оказался в два раза дороже предшественника, ведь сейчас без учета скидок его цена составляет 79 990 ₽. Что ж, налицо еще один повод купить Xiaomi 12.

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Galaxy S22 Ultra — флагман Самсунг

В этом году серия Galaxy S23 порадовала разве что окончательным переходом на процессоры Qualcomm, а 200-мегапиксельная камера новинки, по сути, оказалась пшиком. Так что с точки зрения качества экрана и съемки смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra не уступает своему наследнику. А сейчас он продается чуть более чем за 70 тысяч рублей, хотя еще год назад за него просили более 100 тысяч.

Цена: 114 990 ₽ => 72 200 ₽

Купить Samsung Galaxy S22 Ultra

Безусловно, даже при таких раскладах цена Galaxy S22 Ultra кажется высокой. Но, во-первых, вы сразу получаете смартфон в версии 12/256 Гб. Во-вторых, характеристики Samsung Galaxy S22 Ultra заставляют умолкнуть всех злопыхателей, особенно в части камеры: 108 Мп, 100-кратный зум и отличный сверхширик.