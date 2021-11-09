Тормозит сканер отпечатков пальцев в Google Pixel 6? Это не баг, а фича

То ли это уже традиция играть в игру ”найди недостатки нового флагмана”, то ли в Pixel 6 действительно хватает ошибок, что о них говорят все больше и больше. То игры вылетают, то с камерой проблемы, а то сканер отпечатков пальцев работает не так, как надо (или не работает вообще). Можно было бы прочитать новость, закрыть глаза и пойти дальше, но это было бы слишком просто, учитывая все особенности этой ситуации. Google сама соглашается, что сканер отпечатков в ее новом телефоне работает медленно, но при этом спешит всех успокоить, заявляя, что так и надо. Сложно сразу понять, о чем речь, поэтому давайте разберемся в ситуации и поймем, стоит ли переживать или лучше сразу отказаться от мысли о покупке этого телефона.

Главный недостаток Google Pixel 6

Спросите владельцев Pixel 6 о главном недостатке их телефонов, и они, скорее всего, укажут на медленный и привередливый датчик отпечатков пальцев. Это действительно является проблемой и очень сильно раздражает, когда прикладываешь палец, а он не срабатывает. Особенно сильный дискомфорт испытают те, кто перешел на Pixel 6 с OnePlus или OPPO, на которых все срабатывает моментально. Иногда кажется даже, что еще палец не успел поднести, а телефон разблокировался.

Оказывается, что таким страданиям пользователей есть причина и это не объяснение экспертов или народная молва, а ответ самой Google. Компания сообщает пользователям, что сканер отпечатков пальцев Pixel 6 использует ”улучшенные алгоритмы безопасности”, которые могут либо занять больше времени для проверки ваших данных, либо потребовать лучшего контакта с датчиком.

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Надежность сканеров отпечатков пальцев

Лично у меня в этом месте на лице появилась легкая гримаса недоверия. Неужели действительно сканеры отпечатков пальцев были такими плохими, что их надо улучшать столь странным способом? Все пользуются телефонами и никто не жалуется, что их гаджеты превратились в проходной двор. Тем более никто не говорит, что надо сделать сканер более требовательным к отпечатку. Но это мое мнение. Свое вы можете как обычно высказать в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье.

Некоторые пользователи предположили, что низкая производительность может быть связана с использованием Google оптического считывателя отпечатков пальцев под дисплеем вместо ультразвукового датчика, установленного в таких телефонах, как Galaxy S21. Однако пользователи Reddit отметили, что есть телефоны с оптическими датчиками, которые работают быстрее, например, OnePlus 9. Его я имел в виду выше, когда говорил, что его сканер работает моментально.

Шесть причин купить Google Pixel 6. Они существуют.

Поэтому почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что виновато в этом не железо, а софт новых телефонов. Но с другой стороны, нельзя исключать и то, что конструкция дисплея просто сделана слишком плохо. Впрочем, узнаем мы об этом уже совсем скоро, как только компания выкатит ближайшие обновления. Или скорость отклика будет увеличена, или все останется, как есть.

Как разблокировать телефон

Вне зависимости от того, сможет ли Google решить проблему и ускорить сканер, у пользователей всегда есть альтернатива — ввести пароль. Разблокировка по лицу тоже обычно бывает полезной. Вот только сейчас, когда во многих странах сохраняется, а где-то вводится обратно после отмены обязательное ношение масок, такой способ разблокировки оказывается неудобным. А еще это небезопасно, если при разблокировке не используется датчик глубины, которого нет у Google Pixel 6.

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Можно ли обмануть систему сканирования лица

Напомню, что обмануть систему ”сканирования” лица, которая не строит 3D-модель лица, очень просто. Для этого достаточно воспользоваться хорошей маской или фотографией. Модели высокого уровня борются с этим, но в Сети хватает примеров такого взлома. Поэтому лично я советую набраться терпения и не спешить заказывать Google Pixel 6. Довольно скоро будет достаточно информации о том, решилась ли проблема медленного сканирования отпечатков. Вот тогда и можно будет задуматься о покупке.